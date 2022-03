Die neue Lebensmittelkrise

Eibner/IMAGO Bei Ebay werden Speiseöle zu überteuerten Preisen angeboten, darunter sogar Rapsöl

Das günstige Sonnenblumenöl ist eine Ware, die für den kleinen Mann schon immer da war: zum Braten, zum Frittieren von Pommes oder als Salatöl. Doch plötzlich sind die Regale in vielen Regionen leer: Die Menschen hamstern, und Handelsketten wie Edeka, Aldi oder Rewe melden Lieferengpässe. Die vorhandenen Vorräte würden voraussichtlich nur noch für wenige Wochen reichen, sagte der Sprecher des Verbandes der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid), Maik Heunsch, am Freitag gegenüber jW dazu. Denn gerade die Ukraine und Russland sind mit einem Anteil von jeweils 51 und 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl. Zu deutscher Importstruktur habe Ovid keine Zahlen vorliegen, aber »das meiste kommt auf jeden Fall aus diesen Ländern«. In Deutschland würden nur 30.000 Hektar Sonnenblumen stehen, vor allem in Brandenburg – in der Ukraine dagegen 6,8 Millionen und in Russland knapp neun Millionen Hektar.

»Die Importe werden ausfallen. Das Sonnenblumenöl aus diesen Ländern wird normalerweise über das Schwarze Meer exportiert, und da geht nichts mehr«, erklärte Heunsch. Die Körner werden in der Regel schon im Herkunftsland gepresst, dann auf ganz große Schiffe verladen, bis 50.000 Tonnen schwer, und nach Deutschland verfrachtet, wo das Öl raffiniert und abgefüllt wird. »Irgendwann in ein paar Wochen werden wir nichts mehr zu raffinieren haben«, so Heunsch.

Wegen der russischen Invasion der Ukraine funktioniert das Schwarze Meer kaum als Handelsroute. Vor allem die Häfen im Asowschen Meer wurden geschlossen. Vier längst mit Sonnenblumenöl beladene Schiffe hätten jedoch von russischen Häfen aus den Kertsch-Kanal passieren dürfen, berichtete das türkische Ministerium noch vergangene Woche. Die Türkei, der weltgrößte Importeur der Ware, ist mit 65 Prozent besonders von den russischen Importen abhängig; die Ukraine macht nur vier Prozent aus. Aus der Ukraine kommen sowieso keine Lieferungen mehr durch, denn gerade da, wo die meisten Sonnenblumenkerne produziert, gelagert und gepresst werden, sind die russischen Soldaten unterwegs: in den Gebieten von Charkiw, Mykolajiw, Odessa und Cherson. Die Bombardierungen und andere Kriegsaktivitäten sorgen vor allem für logistische Probleme beim Transport von Sonnenblumenkernen zu den Exportmühlen. Darüber hinaus haben Landwirte fast keinen Zugang zu Düngemitteln. In der Ukraine werden die Sonnenblumenkerne im April und Mai ausgesät und die Ernte beginnt normalerweise im September.

Wenn der Krieg länger dauert und die ukrainischen Landwirte nicht rechtzeitig anbauen können, erwarten Branchenexperten einen großen Schlag für die diesjährige Ernte. Das dürfte nicht nur die großen Betriebe hart treffen, sondern auch kleinere und mittlere Landwirte, die durch den Anbau von Sonnenblumenkernen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die russischen Landwirte in den Regionen Rostow und Krasnodar sind ihrerseits vor allem durch den Absturz des Rubels und die Verdoppelung des Leitzinses der Zentralbank auf 20 Prozent betroffen. Als Folge seien nicht nur die ausländischen, sondern auch die einheimischen Düngemittel um 50–100 Prozent teurer geworden, berichtete ein Landwirt aus der Region Rostow gegenüber jW. Der Einkaufspreis der Ölsaatenspeicher sei dagegen nicht gestiegen, was dazu führe, dass viele Landwirte ihre Vorräte kurzfristig lieber nicht an sie verkaufen.

Für den deutschen Endverbraucher heißt es: auf das Rapsöl umsteigen, bei dem mittelfristig keine Versorgungsengpässe zu erwarten sind. Denn der Raps wird bereits in der EU verstärkt angebaut, »es wächst in Deutschland auch eine Menge«, sagte der Ovid-Sprecher Heunsch. Das Rapsöl ist anders als das Olivenöl auch vom Preis her eine Alternative, obwohl, wie Heunsch zugibt, eine Literflasche Rapsöl mit zwei Euro schon teurer geworden ist.