»Kultur des Friedens« zu zwei Antikriegskundgebungen in Süddeutschland

Christoph Schmidt/dpa

Die Gesellschaft Kultur des Friedens informierte am Sonntag in einer Pressemitteilung über zwei Antikriegsdemonstrationen in Süddeutschland:

Auf den Kundgebungen der Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) »Stoppt den Krieg in der Ukraine – keine Ausweitung des Krieges« am Freitag (18.3.) in Tübingen und am Samstag (19.3.) in Stuttgart forderten die Redner/innen 100 Milliarden für den Frieden in einem Manifest der GKF an die Bundesregierung, das von Hunderten Friedensbewegten unterzeichnet wurde.

Die Theologin Margot Käßmann kritisierte die fehlende Debatte im Bundestag über die Bewilligung von 100 Milliarden für militärische Auf- und Ausrüstung. Die Kirchen sollten nicht den Waffen das Wort reden. Der Journalist Franz Alt erinnerte an die aktuelle Aussage von Papst Franziskus »die Waffen nieder«, Frieden sei nur über Verhandlungen zu erreichen. Die Vertreterin von Pax Christi, Wiltrud Rösch-Metzler, warnte vor einer immer stärker geforderten Flugverbotszone, die zu einem Krieg zwischen Russland und den NATO-Staaten mit unübersehbaren Folgen mit Leid, Tod und Zerstörung führen würde. Jama Maqsudi, ehemaliger Flüchtlingsbeauftragter der Stadt Stuttgart, verurteilte die unterschiedliche Aufnahme von Flüchtlingen: »Alle Kriegsflüchtlinge müssten gleich behandelt werden«. Der Opfer des Krieges in der Ukraine wurde mit einer Schweigeminute gedacht, und Henning Zierock von der GKF rief zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf und kündigte weitere Projekte, Veranstaltungen und Aktionen an, wie z. B. Anfang April 2022 vor dem Europaparlament und Münster in Straßburg, der Partnerstadt von Stuttgart.

Am kommenden Wochenende organisiert die GKF weitere Kundgebungen in Tübingen/Stuttgart zum Krieg in der Ukraine. (…) »Alle, die Kriege propagieren, finanzieren, organisieren und durchführen, müssten zur Verantwortung gezogen werden«, heißt es in dem Manifest für den Frieden, das u. a. von der Theologin Margot Käßmann, von Musiker Konstantin Wecker, Journalist Franz Alt oder dem Rüstungskritiker Jürgen Grässlin unterzeichnet wurde.

www.kulturdesfriedens.de

Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg versandte am Wochenende eine Pressemitteilung zur Sicherheit von Atomanlagen in Kriegssituationen:

Der Krieg in der Ukraine (…) wirft auch die Frage auf, ob die Atomanlagen in Deutschland gegen Terrorschläge und Raketenbeschuss gesichert werden können. Auf Nachfrage räumt das Bundesamt für die Sicherheit kerntechnischer Anfragen (BASE) ein: »Die Waffen entwickeln sich auch weiter und können bei bestehenden Anlagen Nachrüstungen erforderlich machen. (…)« Die entsprechenden Annahmen und Vorschriften würden aber geheimgehalten, da diese Informationen zur Vorbereitung eines Angriffs verwendet werden könnten.

Dass unverbunkerte, oberirdische Lagerhallen einen Schutz gegen gezielte Luftangriffe böten und die Castorbehälter dem sogar standhalten würden, ist aus Sicht der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI) reine Beschwichtigung. BI-Sprecher Wolfgang Ehmke widerspricht vehement: »Es gibt nicht einmal ein Überflugverbot für die Zwischenlager, und die sogenannte Härtung der Atommülldeponien beschränkte sich bisher bei acht Zwischenlagern auf den Bau einer zehn Meter hohen zweiten Wand, worauf wir in Gorleben seit zehn Jahren warten. Diese Mauer bietet aber keinen Schutz gegen Luftangriffe.«