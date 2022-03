Empörung in Peru

IMAGO/ZUMA Wire Nach der Begnadigung von Exdiktator Fujimori kam es zu Protesten in Peru (Lima, 19.3.2022)

Tausende Peruaner haben am Sonnabend in den Straßen von Lima, Cusco, Ayacucho, Arequipa und anderen Städten des Landes gegen eine Entscheidung des Verfassungsgerichts demonstriert, das am Donnerstag die Begnadigung des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori wieder in Kraft gesetzt hatte. Der Exdiktator war 2009 wegen Verbrechen gegen die Menschheit und Korruption zu 25 Jahren Haft verurteilt, 2017 vom rechtskonservativen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski aber begnadigt worden. Nach heftigen Protesten musste Kuczynski zurücktreten, der Oberste Gerichtshof hob die Begnadigung des Exdiktators im Oktober 2018 auf und Fujimori musste wieder ins Gefängnis. Nun könnte er – mehr als zehn Jahre vor dem Ablauf seiner Haftstrafe – erneut auf freien Fuß gesetzt werden.

Der ehemalige Staatschef, der zwischen 1990 und 2000 regierte, war unter anderem für Massaker in Barrios Altos (1991) und La Cantuta (1992) verurteilt worden, bei denen 25 Menschen, darunter ein Kind, im Rahmen einer angeblichen Antiterrormission von Todesschwadronen der Armee getötet worden waren. Fujimori hatte sich im Jahr 2000 nach Japan abgesetzt, war 2005 aber in Chile festgenommen und 2007 nach Peru ausgeliefert worden.

Am 3. März 2022 begannen Anhörungen eines seit 20 Jahren verschleppten weiteren Prozesses wegen Zwangssterilisationen von Hunderttausenden Frauen und Männern in den neunziger Jahren. Schätzungen zufolge waren während Fujimoris Amtszeit mehr als 300.000 überwiegend indigene Frauen und rund 22.000 Männer gegen ihren Willen sterilisiert oder unter falschen Versprechungen zu Eingriffen gedrängt worden, die in den meisten Fällen ohne Anästhesie und ohne postoperative Versorgung erfolgten. Dem Expräsidenten werden in diesem Zusammenhang »Verbrechen gegen das Leben und die Gesundheit« und »schwere Körperverletzung mit Todesfolge« vorgeworfen.

Seit Tagen protestieren soziale Organisationen wie die Bewegung »Nuevo Perú«, Betroffene und deren Familien gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Menschenrechtsaktivisten wollen die Proteste fortsetzen, »für diejenigen, die nicht mehr hier sind, und für die Angehörigen der Hinterbliebenen, die fürchten, dass ihnen das bisschen Gerechtigkeit, das sie gefunden haben, entrissen wird«, berichtete der Nachrichtensender Telesur.

Auch die Regierung des linken Präsidenten Pedro Castillo ist empört. Der stellvertretende Justizminister Juan Carrasco kündigte Maßnahmen an, um das Urteil aufzuheben. Für so schwere Taten wie Verbrechen gegen die Menschheit komme eine Begnadigung nicht in Frage, sagte er. Außenminister César Landa schrieb auf Twitter, das Urteil sei ungültig, da es gegen Entscheidungen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (CIDH) verstoße. Staatschef Castillo erklärte, das Urteil sei ein Beleg für die institutionelle Krise, auf die er Anfang vergangener Woche in einer Botschaft an den Kongress hingewiesen habe. »Die internationalen Justizorgane, denen Peru angeschlossen ist, und die Rechtsstaatlichkeit müssen die Ausübung des Rechts für die Bevölkerung sicherstellen«, forderte er.

Der Fujimori-Clan verfügt über die Tochter des Diktators, Keiko, noch immer über Einfluss. Deren Rechtspartei »Fuerza Popular« ist die zweitstärkste Macht im Parlament. Bei einer Stichwahl im Juni 2021 verlor sie nur knapp gegen den aktuellen Präsidenten, Pedro Castillo.

Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) hatte bereits am Donnerstag ihre »tiefe Besorgnis« über die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Freilassung von Fujimori ausgedrückt. »Sie beeinträchtigt den Anspruch der Opfer auf Gerechtigkeit und behindert die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte in den Fällen der Massaker von Barrios Altos und La Cantuta«, heißt es in einer Twitter-Mitteilung der IACHR.