Herz der Republik

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Damals noch eitel Sonnenschein: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.) beim Präsidenten des Exekutivrats von Korsika, Gilles Simeoni in Ajaccio (September 2020)

Die Frage nach dem Status der Insel Korsika im zentralistisch regierten Frankreich verhagelt dem amtierenden Staatschef Emmanuel Macron, wie schon 2017, erneut die Kampagne zur Präsidentschaftswahl. In der vergangenen Woche hatte er seinen rechtslastigen Innenminister Gérald Darmanin auf die »Insel der Schönheit« geschickt; im Gepäck offenbar ein nicht näher definiertes Angebot für eine teilweise oder gar umfassende »Autonomie«, die von korsischen Separatisten seit Jahrzehnten gefordert wird. Vor allem die »Finanzhoheit«, – eine eigene, von Paris jährlich zu füllende Kasse – verlangen die um keinen noch so bizarren Streit mit der Regierung verlegenen Nationalisten der Partei Femu a Corsica (FaC) und ihr Führer Gilles Simeoni. Dazu, als quasi unabdingbare Dreingabe, die Entlassung »politischer Gefangener«, die derzeit auf dem Festland in Hochsicherheitsgefängnissen sitzen.

Es geht um Yvan Colonna, Pierre Alessandri und Alain Ferrandi. Drei zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilte Männer des separatistischen Untergrunds, die am 6. Februar 1998 in Ajaccio den Präfekten Claude ­Erignac auf offener Straße erschossen hatten. Nicht nur in den abgelegenen Dörfern ihrer gebirgigen Heimat, sondern längst auch bei den Studenten der Universität Corse genießt das sogenannte Kommando Erignac Heldenstatus, die Gefangenen der hermetisch verschlossenen Haftanstalten im südfranzösischen Arles und Poissy bei Paris gelten als Symbole der Unabhängigkeit von der Vormundschaft des ungeliebten Zentralstaats. Der mörderische Anschlag eines als »Dschihadist« bezeichneten Mitgefangenen, dem Colonna am 2. März in der Sporthalle seines Kerkers in Arles zum Opfer fiel, provozierte zu Beginn des Monats eine Revolte sondergleichen.

Die verhaltene Wut der Korsen auf Macron, über die vergangenen fünf Jahre sorgsam konserviert, brach sich plötzlich Bahn. Im Wahlkampf 2017 hatte der junge Kandidat sich für die Wünsche der politisch weit rechts einzuordnenden Nationalisten der Insel »offen« gezeigt und die Republik für »stark genug« erklärt, »auch (korsische) Besonderheiten zu verkraften«. Als gewählter Präsident legte Macron das Thema zunächst zu den Akten; allerdings nur, um den Tätern von 1998 und deren weitem gesellschaftlich-politischem Umfeld knapp ein Jahr später quasi den Mittelfinger zu zeigen. Während eines zwei Tage dauernden Besuchs belehrte er die 340.000 streitbaren Bewohner, Korsika habe seinen Platz »im Herzen der Republik«, eine allgemeine Reflexion über die »Verantwortlichkeiten« sei überfällig, und der Mord an einem Präfekten sei »nicht zu rechtfertigen, nicht zu verteidigen und nicht zu erklären«.

Warum nun Darmanins Reise in den Süden, fragten in der vergangenen Woche die Kommentatoren der Hauptstadtmedien? Libération meldete: »Die Entourage des Präsidenten dementiert, dass (dem FaC-Führer) Simeoni die Idee der Autonomie (Korsikas) im Austausch mit der Unterstützung Macrons bei der Präsidentschaftswahl« am 10. April vorgeschlagen worden sei. Ein Versprechen »auf eine institutionelle Evolution«, das auch von den Pariser Tageszeitungen Le Monde und Le Parisien kolportiert wurde. Ein womöglich hochriskantes Zugeständnis, das Begehrlichkeiten bei den ehemaligen Kolonien in Übersee – Karibik, Polynesien – wecken könne, wo Separatisten ebenfalls seit Jahrzehnten anhaltend um Autonomie oder sogar um Unabhängigkeit vom ehemaligen kolonialen, rassistischen Unterdrücker kämpfen.

Einen Teilerfolg scheinen die Korsen inzwischen zumindest bezüglich der Gefangenen in Poissy und Arles verbucht zu haben. Alle drei unterlagen bisher einem speziell korsischen »Terroristen« vorbehaltenen Status: Isolationshaft, Inhaftierung auf dem Festland – fern von Familie und Heimat. Für Ferrandi und Alessandri hielt die zuständige Strafvollzugskammer in Paris jüngst nun nicht nur die Verlegung in das korsische Gefängnis in Borgo für möglich, sondern auch den Freigang – die Helden des gewaltsamen Widerstands müssten ab 2025 nur noch nachts zurück in ihre Zelle. Für Colonna kommt die Entscheidung möglicherweise zu spät. Er liegt seit dem Attentat im Koma – zwischen Leben und Tod.