Warnung vor Menschenhändlern

IMAGO/Stefan Zeitz Aus der Ukraine Geflüchtete warten auf Einlass am Rathaus Berlin-Charlottenburg. Hier können sie Sozialleistungen beantragen

Die Bundespolizei hat fast 220.000 Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland registriert, wie das Bundesinnenministerium am Sonntag mitteilte. Die tatsächliche Zahl ist um einiges höher, da keine festen Grenzkontrollen stattfinden. Zudem wird die Registrierung länger dauern, da nicht ausreichend elektronische sogenannte PIK-Stationen zum Abnehmen und Vergleichen von Fingerabdrücken zur Verfügung stehen, berichtete die Welt am Sonntag. »Es ist wichtig, dass durch erkennungsdienstliche Maßnahmen die Identifizierbarkeit der ankommenden Personen sichergestellt wird«, beklagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) diesen Mangel. Während der CSU-Minister die Schutzsuchenden damit faktisch unter Generalverdacht stellt, drohen diese selbst zum Opfer von Straftätern zu werden. Immer häufiger werden junge Ukrainerinnen an Bahnhöfen, aber auch vor Ausländerbehörden von Zuhältern und Menschenhändlern belästigt, die sie mit Geld und Gratisunterkünften locken. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will diese Frauen daher durch eine hohe Polizeipräsenz an Bahnhöfen »in Uniform und in Zivil« schützen. »Jeder, der es versucht, die Not der Geflüchteten auszunutzen, sollte wissen: Auf solche Taten reagieren wir mit aller Härte des Gesetzes«, erklärte Faeser gegenüber Bild am Sonntag. Die Bundespolizei erteilte laut dpa bereits mehrere Platzverweise unter anderem an vorbestrafte Sexualstraftäter. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) forderte die Einrichtung eines »ministeriumsübergreifenden nationalen Krisenstabs im Kanzleramt« für schnellere und bessere Hilfe für die Flüchtlinge. Die Koalition müsse mehr Geld für Deutschkurse zur Verfügung stellen, dies werde Teil der Haushaltsverhandlungen, kündigte die Politikerin an. Auch der unbürokratische Zugang der Flüchtlinge zu medizinischer und psychologischer Versorgung müsse durch die Ausgabe von Gesundheitskarten verbessert werden. Es dürfe nicht sein, dass Großstädte als Verkehrsknotenpunkte eine außergewöhnliche Herausforderung zu stemmen hätten, während andere Kommunen Kapazitäten frei haben, kritisierte der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, gegenüber dpa eine Schieflage bei der Verteilung der Kriegsflüchtlinge.