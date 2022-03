Planungen für den »Tag X«

Rainer Unkel/imago Lange geplant, 1990 umgesetzt – Bundeskanzler Helmut Kohl, DDR-Finanzminister Walter Romberg und Bundesfinanzminister Theo Waigel stoßen auf die Währungsunion an (18.5.1990)

Nach der Proklamation der DDR im Oktober 1949 befiel große Teile der bundesrepublikanischen Eliten ein hartnäckiges Anschlussfieber. Sie wollten nicht wahrhaben, dass die von ihnen durch eine einseitige Währungsreform mitverantwortete ökonomische und im Spätsommer 1949 auch politisch festgeschriebene Spaltung Deutschlands nun endgültig zur staatlichen Zweiteilung geworden war. Um dies zu verhindern, wurde seit Ende 1949 zum großen Aufbruch geblasen. Die schon 1948 gegründete Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und der ein Jahr später entstandene Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen intensivierten von Westberlin aus ihre gegen die DDR gerichtete Untergrundtätigkeit. Wirtschaftliche Interessengruppen schlossen sich zusammen, um für ihre jetzt von der endgültigen Enteignung bedrohten Anlagen, Ländereien und Beteiligungen jenseits der Elbe zu trommeln.

Vor diesem Hintergrund forderte der Bankmanager Friedrich Ernst, der 1948 als Leiter der Berliner Währungskommission federführend an der Durchführung der Währungsreform beteiligt gewesen war, Jakob Kaiser, den Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, auf, sich der Vorbereitungen zum DDR-Anschluss »besonders anzunehmen«. Anfang Januar 1951 beschlossen Ernst und der Staatssekretär des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen (BMG), Franz Thedieck, die Ausarbeitung einer Grundkonzeption für die Reorganisation der DDR-Wirtschaft am »Tag X«. Dies war das Startsignal zur Gründung der Westberliner Kerngruppe des späteren Forschungsbeirats.

Einheitliche Steuerung

Die erste Arbeitssitzung des Forscherkreises wurde am 20. März 1952 abgehalten. Vier Tage später konstituierte sich das Plenum des Forschungsbeirats im Bundessaal des Berliner Bundeshauses. Jakob Kaiser hielt die Eröffnungsrede. Das deutsche Volk sei, so Kaiser, durch die Spaltung zerrissen: »Ohne die Schuld des Volkes und (…) des unglückseligen Adolf Hitler zu übersehen, dürfen wir zum Ausdruck bringen, dass die unheilvolle Trennung auf das Schuldkonto der Besatzungsmächte geht.« Aber inzwischen sei Bewegung in die »deutsche Frage« gekommen, die Westmächte hätten gerade ihre Antwort auf die Stalin-Note vom 10. März vorgelegt, in der der sowjetische Staatschef ein vereintes und bündnispolitisch neutrales Deutschland vorgeschlagen hatte, und nun könnte der »Tag X« schneller kommen, als viele annähmen. Deshalb müsse man auf alle damit verbundenen Probleme vorbereitet sein, um durch die Wiedervereinigung mit der »SBZ« den ersten Schritt zur »Restauration der Zustände vor dem Kriege« einzuleiten.

Danach umriss Friedrich Ernst die grundsätzlichen Aufgaben des Forschungsbeirats. In allen Ministerien gebe es inzwischen Arbeitsstäbe zur Vorbereitung der Wiedervereinigung, die durch einen Interministeriellen Ausschuss koordiniert würden. Die Aufgabe der hier Versammelten sei es, diese »Vorarbeiten einheitlich zu steuern«. Anschließend warteten vier der Teilnehmer des Forscherkreises mit ersten Grundsatzreferaten auf. Immanuel Fauser sprach über Ernährungs- und Landwirtschaftsprobleme bei der Wiedervereinigung. Matthias Kramer äußerte sich zu Perspektiven einer Revision der Bodenreform. Rudolf Meimberg wandte sich Fragen des Finanzwesens zu, und Bruno Gleitze skizzierte mögliche Inflationsgefahren bei einer Währungsumstellung. Auf dieser Grundlage kam man in der anschließenden Generaldebatte rasch zur Sache. Zur Wiederherstellung kapitalistischer Verhältnisse wurden umfassende Entlassungen für unabdingbar erachtet, und auch die Frage treuhänderischer Übergangsstrukturen wurde bereits angeschnitten.

Dem Forschungsbeirat wurde schließlich im April formell der Auftrag erteilt, als Expertengremium die wirtschaftspolitischen Entschließungen der Bundesregierung zur Wiedervereinigung vorzubereiten und in allen Bereichen mit den jeweils zuständigen Ressorts zusammenzuarbeiten. Rasch wurde mit den Planungen für den »Tag X« begonnen. Aber der ließ auf sich warten. Die Westalliierten nahmen eine abwartende Haltung zu Stalins Vorschlägen ein, und im Spätsommer 1952 wurde der diplomatische Austausch über diese Frage schließlich ganz abgebrochen. Staatssekretär Thedieck gab deshalb auf einer Sitzung des Interministeriellen Ausschusses am 19. Januar 1953 zu bedenken, ob es »angesichts der jetzigen außenpolitischen Lage« nicht ratsam wäre, statt auf Sofortmaßnahmen auf eine »systematische Arbeit« zu orientieren.

Ende der 1960er Jahre wurde der Forschungsbeirat von der Entspannungsära eingeholt, die eine partielle Normalisierung der deutsch-deutschen Beziehungen einleitete. Für die wissenschaftliche Politikberatung wurden die bisherigen Konfrontationsideologien hinfällig. Seit der internationalen diplomatischen Anerkennung der DDR und ihrer Aufnahme in die Vereinten Nationen, die 1973 zeitgleich mit der der BRD stattfand, war der Forschungsbeirat nicht mehr zu halten. Im September 1974 kündigte der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke (SPD), dessen Auflösung an, die schließlich am 8. April 1975 vollzogen wurde. An dessen Stelle trat die Forschungsstelle für gesamtdeutsche wirtschaftliche und soziale Fragen, deren Leitung der Nationalökonom Karl Thalheim übernahm.

Die CDU-Opposition hatte die Auflösung heftig kritisiert, aber die Einwände erwiesen sich als gegenstandslos, denn der mit der Parole »Wandel durch Annäherung« verbundene politische Paradigmenwechsel führte keineswegs zu einem Bruch. 1973 hatte das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgestellt, dass das im Grundgesetz festgeschriebene Wiedervereinigungsgebot unverändert Bestand habe. Die Kontinuität des westdeutschen Alleinvertretungsanspruchs war also grundsätzlich gewahrt, und so erwachten die Matadore des Kalten Krieges Ende der 1970er Jahre, als sich die Systemkonfrontation wieder verschärfte, schnell aus dem Winterschlaf. Bereits 1978 gründeten sie einen neuen Dachverband, der als Gesellschaft für Deutschlandforschung firmierte und in dessen Vorstand die Mitarbeiter der Forschungsstelle vertreten waren. Eine emsige Lobbytätigkeit wurde entfaltet, um die Bonner Ressorts von der Notwendigkeit aktualisierter Anschlussplanungen zu überzeugen.

Gut vorbereitet

Als die Wiedervereinigung 1989 in greifbare Nähe rückte, war die westdeutsche Politik denn auch nicht im geringsten von den »Ereignissen« überrascht, wie heute gemeinhin behauptet wird. Sie war auf den DDR-Anschluss im Ergebnis jahrzehntelanger Planungsprozesse detailliert vorbereitet. Die »Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion« war in allen Einzelheiten vorgedacht und wurde 1990 in ihrer radikalsten – und für die DDR-Bürger schmerzhaftesten – Planungsvariante realisiert.

Mit der am 3. Oktober 1990 erfolgten Annexion der DDR hatte sich die Forschungsstelle selbst überflüssig gemacht. Eine ökonomische »Vereinigungsforschung« war angesichts der desolaten sozialen Lage in den neuen Bundesländern nicht erwünscht. Wichtiger war jetzt Schadensbegrenzung und die Produktion von Schuldzuweisungen. Dazu aber brauchte man keine wirtschaftswissenschaftliche Begleitforschung, sondern Public Relations. Im November 1992 strich der Bundestag die Etatmittel für »zeitgeschichtliche und integrationsbegleitende Deutschlandforschung« für die Zeit ab dem 1. Januar 1994. Die Forschungsstelle für gesamtdeutsche wirtschaftliche und soziale Fragen wurde dementsprechend Ende 1993 geschlossen. Sie hatte ihre Aufgaben erfüllt.