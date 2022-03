Im Jahr 1772 kam der Schriftsteller und Christoph Martin Wieland (1733–1813) nach Weimar. Herzogin Anna Amalia hatte ihn vor allem zur Erziehung des Erbprinzen an den Hof berufen. Den 250. Jahrestag von Wielands Ankunft in Weimar begeht die Klassik-Stiftung in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen. Einer der Höhepunkte ist dabei die Wiedereröffnung des Wielandgutes Oßmannstedt in der Nähe von Weimar mit der Dauerausstellung »Der erste Schriftsteller Deutschlands« am 2. September. (dpa/jW)