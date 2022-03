Fürze des Bösen

2021 DreamWorks Animation LLC Im Fluchtwagen nehmen die Ausgestoßenen kokett ihre unvermeidbare Rolle an

Der aktuelle Trend im US-Kino: Narration durch diffusen Moralismus ersetzen. Wie unlängst »The Batman« nimmt sich nun auch der Animationsfilm »Die Gangster Gang« einer für den Moment radikalen Relativierung von »Gut« und »Böse« im Kontext des Staatlichen an. Wolf, Schlange, Hai, Piranha und Tarantel – von jeher die Aggressoren im kosmopolitischen Märchenreich – haben sich gegen die Zivilgesellschaft zusammengetan. Weil ihnen die feindlich gestimmte Ordnung nichts anderes übrig lässt, haben die Ausgestoßenen ihre unvermeidbare Rolle kokett angenommen. Jetzt heizen sie nach dem Bankraub im pfeilschnellen Fluchtwagen über die Autobahn.

Wie aber soll die Zielgruppe ein andauerndes postmodernes Zitatfeuerwerk verstehen, wenn sie altersbedingt damit beschäftigt ist, gerade mal das Sandmännchen zu verdauen? »Die Gangster Gang« ist ab sechs Jahren freigegeben und bereits nach den ersten 15 Minuten fragen sich erwachsene Feuilletonisten, wie beispielsweise Grundschüler einem Film folgen sollen, der zwar mit einer Salve aus besonders coolen Sprüchen einsteigt, aber rein gar nichts erklären, sortieren oder ausführen will. Schnelle Schnitte einer Verfolgungsjagd werden mit grotesken Verzerrungen (dem digitalen »Morphen«) der Protagonistenkörper ausgeschmückt. Alles streckt und dehnt sich in 3D, ein grüner Furz aus dem Piranhahintern lähmt die verzweifelte Bullenhorde. Slapstick ohne Kontext, der Furz bleibt Furz einer Nummernrevue.

Beim großen »Heist« (so die Genrebezeichnung für den Banküberfall) wird die Gangster Gang also erwischt. Eine bezaubernde Füchsin als Bürgermeisterin gibt den Bösen die letzte Chance: Gut werden mit Rat und Hilfe eines Äquivalents von Mutter Theresa, einem philanthropisch heuchelnden Meerschwein namens »Doktor Marmelade«. Dieser Nager entpuppt sich, wie die Nonne, im Folgenden als Superschurke, während die milden Zwangsschurken sich zum Guten hinwenden. Auch die Fuchsdemokratin (ist sie nun Super- oder Zwangsschurkin?) hat Dreck am Stecken. Um etwas anderes als die Verteidigung des Status quo darf es am Ende allerdings nie gehen, deswegen wendet sich aller Zweifel am moralischen Gefüge der Macht, egal ob Fuchs, Meerschwein oder faschistische Polizeipräsidentin, zum Schluss doch dem Systemerhaltenden zu.

Was also soll dieser Film vermitteln, wenn er sich doch nicht anstrengt zu vermitteln? Die Hirne vollmüllen mit Attitüden, Identitäten und Stereotypen? Es gibt weder Ereignisse noch individuelle Zustände in der bunten ­Dreamworks-Welt, es gibt nur Gegner mit oder ohne Motiv. Das nennt man wohl Propaganda, und die entfaltet sich dieser Tage sowieso unerträglich auf allen Kanälen. Brauchen Kinder folglich ein seltsames Lehrstück über die Rolle des Bösen mit Fürzen und einem Haifisch »in drag«? Brauchen Kinder ach so selbstverständliche Referenzen an eine Kulturwelt, die ihnen außer Rummel eh nichts mehr bieten wird? Brauchen Kinder die nostalgische Verklärung eines 20. Jahrhunderts, das ihnen jetzt schon durch Zitate und totalen Relativismus verdorben werden soll?