Zeitarbeit auf Dauer

Wolfgang Kumm/dpa Kampf gegen Ausgrenzung und Lohndumping braucht langen Atem: Gewerkschafter bei Demo am 1. Mai 2015 in Berlin

Einmal mehr gibt der Europäische Gerichtshof (EuGH) dem deutschen Kapital in arbeitsrechtlichen Fragen Schützenhilfe. So stellten die EU-Richter am Donnerstag klar: Nur weil in der BRD seit 2017 Leiharbeitsverhältnisse auf 18 Monate begrenzt sind, muss Daimler seinen »vorübergehend Beschäftigten« nach fünf Jahren noch längst keine Festanstellung anbieten.

Hintergrund des Urteils ist die Klage eines Metallarbeiters, der von 2014 bis 2019 über einen Zeitraum von insgesamt 55 Monaten für den Automobilkonzern tätig war – stets auf Leihbasis, aber immer auf dem gleichen Posten in der Motorenfertigung. Dabei gilt hierzulande seit 2017 eigentlich die Regel, dass »vorübergehend« im Zusammenhang mit der sogenannten Arbeitnehmerüberlassung nicht länger als 18 Monate dauern darf. Deshalb hatte der Beschäftigte 2019 vor dem Arbeitsgericht Berlin geklagt und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis eingefordert.

Allerdings hatten es Bundesregierung und Bundestag 2017 nicht versäumt, im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) genügend Schlupflöcher zugunsten der Kapitalseite einzubauen – so etwa die Möglichkeit, die gesetzliche Obergrenze via Tarifvertrag auszuhebeln. Für den Betrieb, in dem der Kläger eingesetzt wurde, gelten die Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie – die nun nicht zum Schutz von Beschäftigten, sondern zur Durchsetzung von Kapitalinteressen in Stellung gebracht werden. Denn in Verbindung mit einer Daimler-Betriebsvereinbarung steigt die Überlassungshöchstdauer auf 36 Monate – gerechnet ab Juni 2017.

Der Fall ging zunächst vom Arbeitsgericht Berlin weiter zum Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg – und wurde von dort aus im Mai 2020 dem EuGH vorgelegt. Dieser sollte eine Reihe von EU-rechtlichen Aspekten bewerten: Erlaubt die EU-Leiharbeitsrichtlinie »vorübergehende« Entsendungen auf dauerhaft vorhandenen Arbeitsplätzen? Kann »vorübergehend« laut besagter Richtlinie auch 55 Monate dauern? Ist die Ausdehnung der Höchstdauer via Tarifvertrag mit EU-Recht zu vereinbaren? Die Luxemburger Richter ließen sich viel Zeit, bevor sie am Donnerstag nach fast zwei Jahren dreimal mit »Ja« antworteten.

So bezieht sich dem Urteil zufolge das Merkmal »vorübergehend« nicht auf den konkreten Arbeitsplatz, sondern generell auf die Modalitäten der Überlassung. Wie die Optionen zur Ausdehnung der Überlassungshöchstdauer ausgestaltet werden, sei eine nationale Angelegenheit. Und es widerspräche auch nicht dem EU-Recht, wenn auf Branchen- oder Betriebsebene gesetzlich verankerte Arbeitsrechte durch Tarifverträge ausgehebelt würden. Der dauerverliehene Metallarbeiter habe deshalb gegenüber der Zeitarbeitsfirma und dem Unternehmen, in dem er eingesetzt wurde, »kein subjektives Recht auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses«.

Der Richterspruch fiel recht eindeutig aus, entsprechend groß war der Jubel bei den Profiteuren: »Erfreulicherweise gibt das Gericht auch weiterhin grünes Licht, von der Überlassungshöchstdauer durch Tarifverträge der Einsatzbranche abzuweichen«, freute sich etwa Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IDZ). Von der Mercedes-Benz AG war zu hören, man freue sich, dass »aus dem Unionsrecht keine Begründung eines Arbeitsverhältnisses folgt« und sehe »unsere Rechtsauffassung insofern bestätigt«. Allerdings sehe man auch noch gewisse Spielräume für das Berliner Arbeitsgericht.

In der Tat ist der Drops mit dem EuGH-Urteil noch nicht komplett gelutscht. Denn die Frage, ob 55 Monate zuviel sind, um als »vorübergehend« betrachtet zu werden, haben die Luxemburger Richter zurück in den Verantwortungsbereich der nationalen Gerichte gespielt. Das EU-Recht wird nicht gegen die Profitinteressen des Industriekapitals in Stellung gebracht, soviel ist schon mal klar. Mit der etwaigen Anwendung nationaler Schutzrechte muss sich nun erneut das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg befassen.

Enttäuscht vom EuGH-Urteil zeigte sich am Donnerstag der Deutsche Gewerkschaftsbund, dessen Vorstandsmitglied Stefan Körzell zufolge es »bedauerlich« ist, dass derselbe Arbeitsplatz über längere Zeiträume mit Leiharbeitenden besetzt werden könne. Eine Festanstellung wäre die bessere Lösung. Aus Sicht der Kovorsitzenden der Partei Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, zeigt das Urteil, »wie exzessiv Leiharbeit aufgrund der laschen Regeln reguläre Arbeit ersetzt«. Deshalb fordere man »langfristig die Abschaffung von Leiharbeit«, und bis es so weit sei für die Betroffenen die gleiche Bezahlung zuzüglich einer zehnprozentigen Flexibilitätszulage.