Den Parteien des linken Spektrums steht bei den französischen Präsidentschaftswahlen ein Desaster bevor. So lautet das in der BRD weitverbreitete Narrativ über die in drei Wochen, am 10. April 2022 stattfindende Abstimmung im Nachbarland. Schuld daran sei in erster Linie die Zersplitterung der Linken: Zu viele Kandidaten würden antreten – meist wegen ihres großen Egos –, man stehe sich also selbst im Weg. Doch diese Erzählung berücksichtigt weder die Geschichte der bisherigen französischen Präsidentschaftswahlen noch die zum Teil großen Unterschiede zwischen den Bewerbern aus dem linken Lager.

Zersplitterung als Normalität

Zwar stellt die Linke mit sechs verschiedenen Kandidaten die Hälfte aller Präsidentschaftsbewerber, doch historisch betrachtet ist das nichts Ungewöhnliches. Schon 2012 standen sechs Personen zur Wahl, die im weitesten Sinne links eingeordnet wurden. 2007 waren es sieben, 2002 sogar acht. Auch dass eine Vielzahl an Bewerbern gleichbedeutend ist mit einer Niederlage oder schlechten Ergebnissen für die Linke, ist falsch. Das Gegenteil ist oft der Fall: Bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2017 zählte das linke Lager nur vier Kandidaten, in die Stichwahl kamen dann trotzdem der ultraliberale Emmanuel Macron und die faschistische Marine Le Pen. Geht man weiter in die Geschichte zurück, finden sich ähnliche Szenarien. Zum Beispiel verhinderte die zwischen Kommunisten, Sozialisten und dem Parti radical de gauche geschlossene »Union de la gauche« 1974 nicht, dass der rechtskonservative ­Valéry Giscard d’Estaing die Wahl gewann. Als dann sieben Jahre später Kommunisten und Sozialisten wieder getrennte Wege gingen und insgesamt acht linke Bewerber sich für das höchste politische Amt bewarben, setzte sich am Ende der Sozialdemokrat François Mitterrand vom Parti socialiste (PS) gegen Giscard d’Estaing in der Stichwahl durch. Die Kommunisten, die ihm dabei halfen, hatten mit mehr als 15 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang ein starkes Ergebnis eingefahren. Das in bezug auf Frankreich regelmäßig wiederholte Argument, die Zersplitterung der Linken führe quasi automatisch zu Misserfolg, ist also Unfug.

Unvereinbare Positionen

Absurd ist auch zu glauben, die dem linken Spektrum zugeordneten Parteien könnten sich auf ein gemeinsames Programm einigen. Tatsächlich sind die Unterschiede zwischen den aktuell als »links« eingestuften sechs Kandidaten groß. Philippe Poutou von der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA) und Nathalie Arthaud von der trotzkistischen Partei Lutte Ouvrière (LO) verbindet so gut wie gar nichts mit Anne Hidalgo vom PS oder Yannick Jadot von den Grünen.

Die Sozialdemokratin und der Grüne plädieren beispielsweise beide für einen Verbleib Frankreichs in der NATO. Alle anderen vier linken Kandidaten – neben Arthaud und Poutou sind das Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, LFI) und Fabien Roussel (Kommunistische Partei, PCF) – fordern einen Austritt aus dem Kriegsbündnis. Bei der Frage nach der EU sehen die Verhältnisse ähnlich aus: Weder Jadot noch Hidalgo sehen großen Änderungsbedarf, was das Staatenkartell betrifft. Poutou forderte 2017 noch den EU-Austritt Frankreichs, das hat er nun aufgegeben und vertritt wie Roussel die Position, die »antidemokratischen EU-Verträge« müssten neu verhandelt werden. Arthauds Haltung ist vage: Sie plädiert in ihrem Programm für die Errichtung der »Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa«, ohne weitere Details zu nennen, was das genau bedeutet. Mélenchon verspricht, EU-Regelungen außer Kraft zu setzen, wenn die Verträge im Widerspruch zu den Vorhaben seines Programms stehen. Dafür will er auf die sogenannte Opt-out-Klausel zurückgreifen, die es Mitgliedstaaten erlaubt, sich an bestimmten Bereichen der EU-Politik nicht zu beteiligen.

Auch beim Thema Sozialpolitik unterscheiden sich die Vorschläge der Kandidaten voneinander. Hidalgo und Jadot wollen beispielsweise das aktuell geltende Rentenalter von 62 Jahren beibehalten, Arthaud, Poutou, Roussel und Mélenchon wollen es auf 60 Jahre senken. Die vier unterscheiden sich in ihren Vorstellungen, wie hoch die Mindestrente sein sollte: Bei Arthaud sollen es 2.000 Euro netto sein, bei Poutou 1.800, bei Mélenchon 1.400 und bei Roussel 1.200.

Die Frage des Atomausstiegs ist die wesentliche Divergenz zwischen Roussel und Mélenchon. Letzterer vertritt zusammen mit Poutou die Ansicht, Frankreich solle schnellstmöglich die Kernenergie aufgeben. Roussel hingegen befürwortet den Bau weiterer AKW. Der Grüne Jadot will einen »verantwortungsvollen Atomausstieg«, und Hidalgo plädiert für Atomkraft als »Übergangstechnologie«. In Arthauds Programm findet sich keine klare Haltung zu der Frage. Auf der einen Seite betont die trotzkistische Kandidatin immer wieder die von der Technologie ausgehende Gefahr, für einen Atomausstieg spricht sie sich jedoch nicht klar aus.

Vorwurf »Putin-Versteher«

Der Ukraine-Krieg hat die Unterscheide zwischen den linken Kandidaten noch einmal verdeutlicht. Zwar verurteilen alle sechs die »militärische Aggression Putins« (Poutou), seit Kriegsausbruch sieht sich aber vor allem Mélenchon als angeblicher »Putin-Versteher« den Angriffen von Jadot und Hidalgo ausgesetzt. Beide befürworten Waffenlieferungen an die Ukraine, Mélenchon bezeichnet sie deshalb als »Kriegstreiber«. Der Kandidat der France insoumise schlägt eine OSZE-Konferenz vor, um über die Grenzen in Europa sowie die Sicherheitsinteressen auch von Russland zu verhandeln. Für Mélenchon wie für den Kommunisten Roussel sollte sich Frankreich weder auf die russische noch auf die US-amerikanische Seite schlagen und eine vermittelnde Rolle im Konflikt einnehmen. Doch im Gegensatz zu Mélenchon rückte Roussel jüngst von seiner Forderung nach einem sofortigen NATO-Austritt ab. Im Interview mit dem Sender CNews sagte er: »Die NATO verlassen? Ja, aber sicherlich nicht zum jetzigen Zeitpunkt«.