Vonovia bricht Rekorde

Carsten Koall/dpa »Denen die Wohnungen entziehen« (Berlin-Wedding am Vorabend des 1. Mai 2019)

Wer wegen stetig steigender Miete jeden Cent dreimal umdreht, sich abstrampelt und nach unten tritt, sollte sich fragen: Wozu das alles? Eine Antwort gab Vonovia am Freitag bei der Vorstellung der Jahresergebnisse. 2021 erzielte Europas größter Wohnungskonzern einen Rekordumsatz von 5,2 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft stieg von 1,3 auf 1,67 Milliarden Euro.

Nach Bekanntgabe der moderat erhöhten Dividende von 1,66 Euro machte Vorstandsboss Rolf Buch in Bochum eine Kampfansage für das laufende Jahr. Umsatz und operative Gewinne sollen um jeweils mehr als 20 Prozent steigen, auf 6,2 bis 6,4 Milliarden bzw. zwei bis 2,1 Milliarden Euro. »Oha!« quittierte Kalle Kunkel von der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« die Ansage gegenüber jW. »Die steigenden Gewinne bei Vonovia sind die steigenden Mieten bei den Mieterinnen und Mietern.« Deswegen sei es so wichtig, »denen die Wohnungen zu entziehen«.

Tatsächlich stiegen die Mieten für die mehr als 568.000 Objekte des Dax-Konzerns 2021 im Schnitt um 2,4 Prozent auf 7,33 Euro pro Quadratmeter. Einen Anteil an den Rekordgewinnen hatte aber auch die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen. Die beim Berliner Volksentscheid im September beschlossene Enteignung der großen Konzerne wird vom SPD-Grüne-Linke-Senat verschleppt – man sei in dieser Hinsicht »ausgesprochen unzufrieden«, so Kunkel.

Wie die Bundesregierung in dieser Woche nach einer Anfrage bekanntgab, stiegen die Preise bei Erst- und Wiedervermietung in Berlin von 2015 bis 2021 um rund 43,5 Prozent. Ähnlich lief es in kleineren Städten wie Heidelberg (plus 40,5 Prozent), Osnabrück (plus 35,6 Prozent) oder Bielefeld (plus 34,8 Prozent). Am 26. März soll in 18 deutschen Städten gegen die Entwicklung protestiert werden. Der »Action Housing Day« ist für Kunkel ein Tag, »wo wir mal wieder mit anderen Initiativen auf die Straße gehen«.

Dass schon vor der Explosion der Energiepreise 7,2 Millionen Deutsche ihre Wohnungen nicht mehr heizen konnten, ließ Vonovia-Boss Buch am Freitag außer acht, als er sich zum mancherorts praktizierten »Frieren gegen Putin« äußerte. Man könne nicht einfach »drei Pullover überziehen« und die Heizung abschalten – dann würden die Häuser anfangen zu schimmeln.