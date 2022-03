Druck gemacht

Bodo Marks/dpa Postbankbeschäftigte bei Kundgebung in Hamburg am Freitag

Kundgebung vor geschlossener Filiale in Hamburg: Mit flächendeckenden Warnstreiks bei der Postbank hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Freitag Druck vor der für Dienstag angesetzten dritten Tarifverhandlungsrunde gemacht. »Es ist von einer sehr, sehr hohen Streikbeteiligung auszugehen«, sagte eine Verdi-Sprecherin in Berlin. Aufgerufen waren Beschäftigte in allen rund 700 Filialen, den Callcentern sowie an den Standorten des zur Deutschen Bank gehörenden Geldhauses. (dpa/jW)