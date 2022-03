»Das ist die größte Koalition aller Zeiten«

Senior Airman Joseph Barron/U.S. Air Force via AP/dpa »Angriffswaffe« – der F-35-Tarnkappenbomber steht auf der Wunschliste der Ampelregierung (Polen, 24.2.2022)

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat am Mittwoch seinen Haushaltsentwurf vorgelegt. Worauf wird dort der Schwerpunkt gelegt, und wie beurteilt Die Linke das?

Für die Bundesregierung ist die Aufrüstung der Bundeswehr das wichtigste Thema in den nächsten Jahren. Soziale und ökologische Themen treten in den Hintergrund. Die Kindergrundsicherung, das Klimageld und das Bürgergeld stehen in den Sternen.

Lindner will an der Schuldenbremse festhalten und gleichzeitig Milliarden für Aufrüstung locker machen. Ist das nicht ein Widerspruch, und wie soll das gehen?

Lindner versucht mit einem Taschenspielertrick, die Schuldenbremse zu umgehen. Dafür soll extra das Grundgesetz geändert werden. Die Schuldenbremse soll also nicht für das Wettrüsten gelten, sondern nur für soziale und ökologische Themen. Wir halten die Schuldenbremse für ökonomischen Unsinn. Sie muss raus aus unserem Grundgesetz.

Die Bundesregierung will ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Aufrüstung. Sind das alles neue Projekte, oder wird hier der Krieg in der Ukraine genutzt, um schon lange in der Schublade liegende Pläne umzusetzen?

Die Projekte sind noch nicht alle bekannt. Doch wer einen Blick in den Koalitionsvertrag wirft, stellt fest, dass die meisten Rüstungsprojekte schon zwischen SPD, Grünen und FDP weit vor dem Ukraine-Krieg beschlossen wurden. Die Regierung nutzt diesen Krieg, um ihre Aufrüstungspläne knallhart durchzuziehen. Besonders verlogen ist es, wenn die Verteidigungsministerin von Ausrüstung statt von Aufrüstung redet. Die F-35-Kampfjets werden nicht einfach nur als Ersatz für den »Tornado« eingekauft, sie sind die neueste Generation von Kampfjets.

Und wer soll das bezahlen?

Das Sondervermögen soll ausschließlich über Kredite finanziert werden. Wann und wie diese dann getilgt werden sollen, sagt der Gesetzentwurf nicht. Klar ist, dass der Finanzminister die Neuverschuldung in den nächsten Jahren drastisch reduzieren will. Dieses Jahr will er knapp 100 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. 2023 sollen es dann nur noch 7,5 Milliarden Euro sein. Das bedeutet massive Kürzungen. Da bleibt eigentlich nur die Sozialpolitik.

Wie beurteilen Sie das Vorhaben der Ampel, das Grundgesetz zu ändern, um darin die Finanzierung der Aufrüstung zu verankern?

Wettrüsten wird damit Verfassungsauftrag. Für diesen Wahnsinn holt die Ampel sogar die heruntergewirtschaftete CDU/CSU mit ins Boot. Wir haben jetzt die größte Koalition aller Zeiten. Das ist nicht gut für die Demokratie.

Wie wird innerhalb der Linksfraktion über die Frage der Aufrüstung und des Sondervermögens diskutiert? Bleibt es bei der grundsätzlichen Position, den Verteidigungshaushalt nicht zu unterstützen, oder geht es eher darum, wie und wofür Gelder genutzt werden?

Der Grundgesetzänderung wird unsere Fraktion nicht zustimmen. Wir haben auch immer den Rüstungshaushalt abgelehnt, weil wir den Umbau der Bundeswehr zu einer Angriffsarmee ablehnen. Der F-35-Tarnkappenjet, der Atomwaffen tragen kann, ist ja eindeutig eine Angriffswaffe. Dieses Jahr sind wieder über 50 Milliarden Euro für die Bundeswehr vorgesehen. Das ist sehr viel Geld. Zum Vergleich: Der Bund gibt insgesamt nur 50 Milliarden Euro für Investitionen aus. Meine Erfahrung ist, dass die Generäle nicht mit Geld umgehen können. Das eigentliche Problem ist aber: Die Bundeswehr wird von der Regierung komplett den Rüstungskonzernen ausgeliefert. Die entscheiden, was die Bundeswehr einkaufen muss, nicht das Beschaffungsamt.

Sehen Sie innerhalb der Ampelparteien noch Widerstand gegen das 100-Milliarden-Aufrüstungsprojekt und die geplante Grundgesetzänderung?

Nein. Die Ampelparteien sind froh, dass sie von allen anderen Problemen ablenken können.

Was wird Die Linke innerhalb und außerhalb des Parlaments unternehmen, um die Aufrüstungspläne der Bundesregierung zu stoppen?

Die Linke wird als Antikriegspartei gebraucht. Wir sind der parlamentarische Arm der Friedensbewegung. Es ist Zeit, auf die Straße zu gehen, um ein neues Wettrüsten zu stoppen.