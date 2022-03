Regler zu für Putin

IMAGO/SNA Putin bei der Veranstaltung zum achten Jahrestag des Beitrittsreferendums der Krim zu Russland am Freitag in Moskau

Die Übertragung eines Auftritts des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Moskauer Luschniki-Stadion durch das russische Staatsfernsehen ist am Freitag kurz vor Ende abgerissen. Als Putin gerade erklärt hatte, die russischen Soldaten handelten im Rahmen der »Spezialoperation« in der Ukraine nach dem Bibelwort »Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde« (Johannes 15,13), wenn sie sich gegenseitig gegen feindliche Kugeln deckten, brach die Übertragung mitten im Wort ab. Jemand in der Regie ließ einen bereits gelaufenen Teil des Konzerts nochmals über den Sender gehen.

Putins Sprecher Dmitri Peskow erklärte den Vorfall später mit einem »Serverproblem« beim Sender Rossija 24. Dagegen spricht allerdings, dass das Ersatzprogramm ohne jede technische Pause zu sehen war, der Sendeserver also sehr wohl funktioniert haben muss. Das Ende von Putins relativ kurzer Rede war aber noch lange danach nur über Handymitschnitte von Konzertbesuchern zu sehen, nicht auf der Seite des Senders. Unmittelbar vor Putins Auftritt hatte die Rockgruppe Ljube ihren Hit »Bataillonskommandeur« vorgetragen, dessen Refrain lautet: »Batterie Feuer frei, Bataillon Feuer frei!« Das Stadion war ein Meer russischer Fahnen. Die Veranstaltung galt offiziell dem achten Jahrestag des Beitrittsreferendums der Krim zu Russland.

In der Ukraine setzten Truppen der »Volksrepublik Donezk« ihren langsamen Vormarsch in Mariupol fort. Nach Angaben aus dem russischen Verteidigungsministerium eroberten sie am Freitag auch den Flughafen der Stadt und drangen von Norden und Osten in das Stadtzentrum vor. Inzwischen werden nach und nach Menschen lebend geborgen, die sich in dem Keller des am Mittwoch bombardierten Theaters der Stadt befunden hatten. Langsame Fortschritte machten Einheiten der »Volksrepublik Lugansk« mit Unterstützung tschetschenischer Kämpfer auch im Norden im Ballungsgebiet Sjewjerodonezk-Lisitschansk-Rubischne. In letzterer Stadt sollen sie die Stadtverwaltung erobert haben. Am Morgen hatten russische Raketen am Flughafen der westukrainischen Stadt Lwiw Wartungshangars für Flugzeuge zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Ukrainische Politiker haben die Warnung von Bundeskanzler Olaf Scholz vor persönlichen Angriffen gegen russischstämmige Menschen in Deutschland kritisiert. Es sei falsch, den Krieg nur Putin zuzuschreiben, schrieb etwa Präsidentenberater Michail Podoljak. Wenn 70 Prozent der Russen Putin unterstützten, seien sie mitverantwortlich für das Geschehen in der Ukraine. Die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Iryna Tybinka, forderte die Kultusminister auf, Kinder ukrainischer Geflohener nicht in deutsche Integrationsklassen einzuschulen. Das drohe ihre nationale Identität zu untergraben, weil die deutschen Lehrbücher den ukrainischen Standpunkt nicht hinreichend berücksichtigten.

Polen hat unterdessen angekündigt, seinen Vorschlag einer NATO-»Friedenstruppe« für die Ukraine nächste Woche offiziell beim Gipfel des Militärbündnisses einzubringen. Die aus Anlass der kürzlichen Reise polnischer, tschechischer und slowenischer Politiker nach Kiew von Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Kaczynski aufgebrachte Idee stößt in der NATO bisher auf wenig Gegenliebe. Große Teile des Bündnisses befürchten, dass die Allianz so in einen direkten Krieg mit Russland geraten könnte.