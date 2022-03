Kein Fair play

jW

Schon erstaunlich, wie schnell einen das Leben einholt. Vorigen Freitag war Thema dieser Kolumne das gute alte Fair play (es ging um die Partie Waldhof Mannheim gegen die Eintracht aus Braunschweig). Schon hören wir gerüchteweise von Ereignissen, die rein gar nichts mit fairem Spiel zu tun haben.

Fußballkenner wissen, in der dritten Liga spielt auch der Verein Türkgücü aus München. Vor einem Jahr mit Hilfe eines Gönners mit größten Ambitionen aufgestiegen, sollte die dritte nur Durchgangsstation auf dem Weg zu Auswärtsspielen in Dortmund oder Berlin sein. Kleinere Brötchen durften es nicht sein, lieber der große Kuchen.

Aber wie das so ist: Den hochtrabenden Träumen folgt gerade der Absturz. Der Investor verlor die Lust, der Verein Geld und Spieler. Ein Insolvenzantrag war die Folge. Sportrechtlich gab es dafür vom DFB gemäß der DFB-Regularien neun Punkte Abzug – Abstiegsplatz. Nun ist es allerdings so, dass im Falle des Ausstieges eines Vereins vor dem 34. Spieltag sämtliche bis dahin ausgetragenen Spiele annulliert werden. Da der 1. FC Saarbrücken beide Spiele gegen Türkgücü gewann, würden ihm im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga sechs Punkte verlorengehen. Er würde vom dritten auf den fünften Platz zurückfallen. Ein herber Rückschlag.

Das Gerücht dazu geht so: Der Präsident des Saarbrücker Spitzenclubs denkt anscheinend darüber nach, 500.000 Euro als Finanzspritze nach München zu überweisen. Damit wäre der Spielbetrieb gesichert, Türkgücü würde nicht vor dem 34. Spieltag aussteigen, und die Saarländer könnten ihre Punkte behalten. Fair play? Fehlanzeige.

Was haben uns Vereinsfunktionäre nicht alles in den letzten beiden Pandemiejahren von Demut erzählt. Demut gegenüber Fans, der Öffentlichkeit, vor fairem Wettbewerb. Sollte es so kommen, dass von Saarbrücken aus die genannte Summe nach München fließt, würde das die Idee des Fair play mit Füßen treten. Anders gesagt: Eingriffe in den laufenden Wettbewerb mit Hilfe von Geld zum eigenen Vorteil dürfen sich nicht durchsetzen. Selbst wenn die Finanzspritze juristisch in Ordnung ginge, so ist doch zumindest aus moralischer Sicht längst nicht alles erlaubt.

»Sport frei!« vom Fananwalt.