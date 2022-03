Boykott russischer Kunst

Die internationalen Auktionsriesen Sotheby’s und Christie’s haben angesichts des Ukraine-Krieges und der westlichen Sanktionen die Versteigerungen russischer Kunst in London annulliert. Die Verkäufe hätten im Juni stattfinden sollen. Man halte sich an die geltenden Sanktionen und würde die Aktualisierung der Namensliste der russischen Oligarchen genau verfolgen, zitierte die französische Fachzeitschrift Artnews­paper das Auktionshaus Sotheby’s. Das Auktionshaus Bonhams verzichte auf seine Teilnahme an der russischen Kunstwoche, die in der britischen Metropole alle zwei Jahre sowohl im Juni als auch im November stattfindet und gewöhnlich zahlreiche russische Kunstliebhaber anzieht. (dpa/jW)