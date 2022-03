Raketen für Kiew

REUTERS/Sergey Pivovarov Die russische Armee hat es, die ukrainische will es – möglicherweise aus slowakischer Hand: Das S-300-Luftabwehrsystem (Astrachan, 19.6.2019)

Die slowakische Regierung lässt sich immer weiter in eine mögliche NATO-Konfrontation mit Russland ziehen: Am Donnerstag stand ein Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin in dem Nachbarland der Ukraine auf der Tagesordnung. Wie sein Amtskollege Jaroslav Nad bereits am Sonnabend stolz in den sozialen Medien verkündete, sei die Slowakei das einzige Land, das Austin »im Rahmen seiner Ankunft in Europa anlässlich des NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel bilateral besuchen wird«.

Für Spekulationen im Vorfeld war gesorgt: Am Mittwoch berichtete CNN, Bratislava habe sich vorläufig bereit erklärt, der Ukraine sein S-300-Luftabwehrsystem aus der Sowjetzeit zur Verfügung zu stellen. Der US-Sender berief sich auf drei namentlich nicht genannte Quellen. Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenskij, hatte in seiner Rede vor dem US-Kongress am Mittwoch explizit das S-300-System gefordert, das in dem Land offenbar schon eingesetzt wird.

Nad erklärte am Donnerstag noch vor seinem Treffen mit Austin, es gebe keine Einigung mit Kiew. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem slowenischen Amtskollegen Matej Tonin sagte er laut der slowakischen Tageszeitung Pravda, er verstehe die »Bedürfnisse« der Ukraine, er müsse allerdings mit Blick auf sein Amt erst einmal für die Verteidigung der Slowakei sorgen. Er könne das einzige Luftabwehrsystem des Landes nicht abgeben, »ohne eine Alternative zu haben«.

Sollte es diese aber geben, würde er das Luftabwehrsystem »gerne loswerden«, so Nad. »Wenn es der Ukraine hilft, bin ich froh, ihnen zu helfen.« Das Problem mit dem System sei, dass es ein russisches ist. Das Land, das die Wartung, Modernisierung und Versorgung mit Ersatzteilen gewährleiste, sei »ein Kriegsaggressor« und »jede Zusammenarbeit mit diesem Land unmöglich«. Die Slowakei müsse sich »von dieser russischen Abhängigkeit befreien«.

Bei dem Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin sollte es nun laut Nad um »die Stärkung der NATO-Ostflanke« als auch »die Lage in der Ukraine« und »Formen der Unterstützung« gehen. Genaueres wurde bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt, aber es ist sicher, dass es auch um die Frage der Luftabwehr geht. CNN hatte in den vergangenen Tagen bereits berichtet, dass das US-Außenministerium fieberhaft danach forsche, welche Länder ihr S-300-System der Ukraine überlassen und wie diese ins Land gebracht werden könnten. Das Weiße Haus steht unter Druck, die Medien und der Kongress wollen russisches Blut fließen sehen. US-Präsident Joseph Biden versicherte am Mittwoch, man habe »auf Ersuchen von Präsident Selenskij« bereits »zusätzliche Flugabwehrsysteme mit größerer Reichweite und die dazugehörige Munition identifiziert« und helfe der Ukraine, diese zu erwerben.

Der republikanische Kongressabgeordnete Michael McCaul deutete laut CNN ebenfalls Fortschritte in der Frage an. »Die Leute reden von einer Flugverbotszone, aber sie können ihre eigene schaffen, wenn wir ihnen die militärische Ausrüstung und die Waffen geben«, wurde McCaul von dem Sender zitiert.

Bis jW-Redaktionsschluss blieb also offen, ob Austin mit der Aussicht auf ein neues Luftverteidigungssystem für die Slowakei anreiste. Dies wären dann aller Voraussicht nach Patriot-Raketen aus US-Produktion. Die Umstellung würde zwar Zeit kosten, allerdings sind diese den slowakischen Streitkräften wegen der zahlreichen NATO-Manöver nicht gänzlich unbekannt. Kurzfristig zumindest hat die Bundeswehr bereits begonnen, Teile ihres Patriot-Flugabwehrsystems in die Slowakei zu verlegen. Entsprechende Transporte hatten sich am Mittwoch in Husum in Bewegung gesetzt, wie dpa berichtete.