Schulle mit Wurzelpeter

Welche Wirkung hat Duosan Rapid, der Universalkleber aus Wolfen, auf Bienen? Im Haus von Lothar und dessen Mutter haben die Tiere sich eingenistet, anfangs lebt man noch in friedlicher Koexistenz. Lothar, genannt »der Ihmsche«, steht im Mittelpunkt des neuen Romans von Torsten Schulz. Der Autor zahlreicher Filme und Professor für Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg ist bekannt für skurrile Geschichten, die eng um die jüngste Vergangenheit ranken (»Boxhagener Platz«, »Nilowsky«). Er schlägt einen Bogen von der Nazizeit ins Heute, erzählt Geschichte in ihren scheinbar abwegigen Aspekten.

»DDR und der Westen. Kann man heute keinem mehr erklären, versteht ja keiner«, lässt der Autor Krücke sinnieren, einen Freund des Helden, der Geschichten gegen Spenden von Schultheiß mit Wurzelpeter in der Kneipe erzählt. »Heutzutage denken die jungen Leute, Hitler hätte die Mauer gebaut, und der Erste Weltkrieg wäre irgendwann im Mittelalter gewesen.«

Der Hauptteil des Romans spielt 1979 in Beutenberge. Der kleine Ort in der Nähe von Nauen hat schon bessere Zeiten erlebt. Die hatten zu tun mit dem Großvater des Ihmschen. Der hatte kurz nach dem Ersten Weltkrieg seinem Gefühl vertraut und bei Nauen prompt ein Ölvorkommen entdeckt. Rasch wurde Beutenberge Stützpunkt der Ölförderer – dann versiegte die Quelle, der Großvater wurde als Betrüger inhaftiert. Sein Sohn fühlte sich berufen, die Ölsuche fortzusetzen, fiel jedoch im nächsten Krieg. Der Ihmsche denkt oft an das unter der Erde wartende Öl, kann sich aber nicht zur Suche aufraffen, ist überhaupt recht antriebslos. Als er sich zum Kampf gegen die Bienen aufmacht, geht die Sache nach hinten los.

Da der Ihmsche nach einem Arbeitsunfall nicht mehr voll berufstätig ist, hängt er meist mit seinen Freunden Blutblase und Krücke ab. Letzterer hat ein Bein verloren, immerhin kann er so als Invalidenrentner nach Westberlin fahren. Mit heißbegehrten Westplatten kehrt er zurück. Wir »hören« den Sound von Frank Zappa and the ­Mothers of Invention, Uriah Heep, Deep Purple oder Led Zeppelin. Renft lassen die drei gerade noch gelten.

Neben unserem Trio von Mittdreißigern wird die Handlung von drei älteren Damen bestimmt. Lothars Vater hatte seinerzeit vergeblich sein Glück bei Verkäuferin Elfriede und Zimmerwirtin Edelgard Nickel versucht – ehe er die ehemalige Dorfschönheit Lucinde zur »Muttsch« von Lothar machte. Der stellt sich gern vor, wie er wohl geraten wäre, wenn er nicht »der Ihmsche«, sondern »der Nickelsche« wäre.

Relativ spät kommt eine Frau in Lederkluft, auf einer MZ sitzend, ins Spiel. Agnes hatte sich in Lothar verliebt, als sie gemeinsam auf dem Bau arbeiteten. 1968 war das. Elf Jahre später folgt sie einer fingierten Kontaktanzeige, bringt die Männerwelt von Beutenberge gehörig durcheinander. Doch wer glaubt, dass Lothar in Agnes seine Bienenkönigin gefunden hat, täuscht sich.

Schulz erzählt die Geschichte ohne vordergründige Botschaft, dafür mit viel Liebe zu seinen Figuren, für ihre Schwächen, Defekte und für die märkische Landschaft. Manchmal deuten sich in der Figurenkonstellation Assoziationen zur deutschen Geschichte an, die dann ins Reich der Legenden verwiesen werden. Schulz, könnte man sagen, ist dem magischen Realismus verpflichtet. Genaue Beschreibungen des Sozialen und phantasievolle Wendungen machen den Reiz der Lektüre aus.