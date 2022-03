Im Aufruf des bundesweiten Aktionsbündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn

zum »Housing Action Day 2022« am 26. März heißt es:

Im dritten Winter der Pandemie sind die Energiekosten bei weiter steigenden Mieten explodiert. Wieder Zeit für Protest und Widerstand, Zeit für Träume und Visionen. Lasst uns gemeinsam kämpfen für eine solidarische Stadt: Macht mit beim Housing Action Day 2022 am 26. März!

Eine würdevolle und sichere Wohnung ist die dritte Haut jedes Menschen und ein Grundbedürfnis. Massenunterkünfte und die Straße bieten keinen Schutzraum. Das zeigt sich für Wohnungslose und Geflüchtete in besonderem Maße in der Pandemie. Hier hat auch die häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder zugenommen. Während Immobilienkonzerne weiter hohe Renditen erzielen, werden für viele Mieter*innen die schon zuvor zu hohen Mieten unbezahlbar. Während der Staat große Wirtschaftsbetriebe mit milliardenschweren Rettungspaketen unterstützt, kämpfen Künstler:innen, Soloselbstständige und Betreiber*innen von Kleingewerbe nach wie vor um ihr Überleben. In der Krise verschärft sich die soziale Frage und damit auch die Mieten- und Wohnungskrise. Die Kluft zwischen Privilegierten und Nichtprivilegierten wird tiefer und breiter. Das wollen wir nicht hinnehmen. Deshalb fordern wir:

1) Wohnungen für alle! (…)

2) Mietschulden erlassen! (…)

3) Mieten senken – Gewinne umverteilen! (…)

4) Wohnungskonzerne vergesellschaften! (…)

5) Bodenspekulation beenden! (…)

Wir kämpfen zusammen mit »Deutsche Wohnen & Co. enteignen!« für die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen und unterstützen die Forderungen nach einem bundesweiten Mietenstopp/Mietendeckel. Wir begrüßen die Arbeit von Mietervereinen und unterstützen den Aufbau von Mieter:innen-Gewerkschaften und anderen Formen der Organisierung von unten. Wir sind an der Seite aller Gruppen, die sich für eine antirassistische, feministische, klimagerechte und barrierefreie Stadt einsetzen, und rufen dazu auf, unsere Kämpfe zusammen zu führen. (…)

Zum vom Bundeskabinett beschlossenen Regierungsentwurf für den Haushalt 2022 und zum vorgelegten Finanzplan bis 2025 erklärte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Robert Feiger, am Donnerstag:

Beim sozialen Wohnungsbau muss die Bundesregierung in den Turbogang schalten. Denn es gibt zwei aktuelle Entwicklungen, die auch den sozialen Wohnungsbau enorm beeinflussen: Die Baukosten ziehen durch gestiegene Materialpreise gewaltig an. Und die Zuwanderung ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Schon bis Ende November lag der Wanderungsgewinn bei 315.000 Menschen – und damit deutlich höher als erwartet. Das waren immerhin fast 100.000 Menschen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ganz aktuell kommt jetzt noch die Flucht aus der Ukraine dazu. Wie viele Menschen zu uns fliehen und wie viele davon bei uns bleiben werden, kann heute niemand sicher und seriös sagen. Fest steht nur: Wir müssen diesen Menschen ein neues Zuhause bieten. (…) Wichtig beim sozialen Wohnungsbau ist: Nicht jede Sozialwohnung muss auf einem neuen Grundstück neu gebaut werden. Denn auch der Gebäudebestand bietet ein enormes Potential, Sozialmietwohnungen deutlich preisgünstiger und damit auch mit weniger Fördermitteln zu schaffen.