Tesla-Fans in Rage

Oliver Rast/jW Stehen unter Beschuss vom Musk-Imperium: PR-Chefin Sandra Ponesky und Vorsteher André Bähler vom regionalen Wasserverband (Strausberg, 15.3.2022)

Einer war zum Pöbeln da. »Verdammt noch mal, Sie reagieren nicht auf meine Presseanfragen«, mault er die PR-Chefin des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE), Sandra Ponesky, an. Die beschwichtigt, verweist auf frühere Korrespondenzen. Es hilft nichts. Seine Halsschlagader pulsiert weiter, die Zornesröte schimmert durch die FFP2-Maske. Kurz: Der Schreiber für Hauptstadtboulevardblätter bleibt in Rage. Die Szene zeigt, die Gigafactory des US-Elektroautobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide liefert viel Zündstoff. Besonders vor dem offiziellen Betriebsbeginn. Und Fanboys von Tesla-Boss Elon Musk haben einen im Visier: André Bähler, den WSE-Vorsteher.

Zoff und Hickhack, genau das wollte der WSE beenden, mit einem »lockeren Pressegespräch« (Ponesky) am frühen Dienstag nachmittag. Das ging nicht ganz auf. Obwohl im Konferenzraum am WSE-Standort mitten in Strausberg alles angerichtet war. Kleines Buffet mit frischem Obst, grellrote Erdbeeren, lilafarbene Pflaumen und dunkelgelbe Mandarinen etwa. Ferner Kaffee oder Apfelschorle – und, klar: Wasser, in bester Trinkqualität, versteht sich.

Um das rare Nass ging es natürlich. Der Hintergrund: Anfang März urteilte das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt an der Oder über eine zusätzliche Fördermenge für das Wasserwerk Eggersdorf von rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser auf zirka 3,8 Millionen – unter anderem für den Tesla-Standort. Die sei »rechtswidrig und nicht vollziehbar«, befanden die Richter. Es fehlte eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung. Ein Formfehler, der »geheilt« werde könne und das Gesamtprojekt von Tesla nicht gefährde. Zuvor hatten Umweltverbände geklagt.

Grund genug, das Zahlenwirrwarr aufzulösen, Fakten vorzulegen, so Bähler zum PK-Auftakt. Die sehen so aus: Die hebbare Erlaubnismenge, so heißt der Fachterminus, aller vier Wasserwerke des WSE liegt im Jahresschnitt bei 14,5 Millionen Kubikmeter. Die Bevölkerungsverbräuche inklusive eines 20prozentigen »Sicherheitspuffers« werden seitens der Behörde mit 13,2 Millionen Kubikmeter beziffert. 1,8 Millionen Kubikmeter sei zwischen dem WSE und Tesla vertraglich vereinbart worden. Hinzu komme die beanstandete Förderlücke von 1,3 Millionen Kubikmeter für das Wasserwerk Eggersdorf. Unter dem Strich ermittelte Bähler einen jährlichen Fehlbetrag der Fördermenge von 1,8 Millionen Kubikmeter für das WSE-Gebiet mit drei Städten und 13 Gemeinden in Ostbrandenburg.

Davon will der Berichterstatter bunter Gazetten nichts wissen. »Warum diese Horrorszenarien, warum behaupten Sie einen Tesla-Fabrikstaat«, prustet es aus ihm heraus. Mehr noch: »Was treibt Sie an, welchen persönlichen Drang verspüren Sie gegen Musk?« Bähler wirkt einen Moment lang irritiert ob der Psychoattacke, fängt sich rasch, kontert und verbittet sich solcherlei Unterstellungen. Nur, die zirkulieren seit Tagen, auch im Netz. In einer jüngst gestarteten Onlinepetition wird Bähler als »Tesla-Saboteur« diffamiert und zum Rücktritt aufgefordert. Wer hat die initiiert, fragt ein Journalistenkollege. Bähler zuckt mit den Achseln – und geht zur Tagesordnung über: »Zusammengefasst, der Trend ist gegenläufig, das nutzbare Wasserdargebot sinkt, der Bedarf an Wasserentnahme steigt.« Die Gründe: mehr Zuzug, mehr Industrie, Dürreperioden samt Klimawandel. Engpässe und Verteilungskämpfe ums Wasser dürften die Folge sein.

Was Musk-Anhänger besonders stört: Aus Sicht des WSE ist mit dem VG-Urteil die Grundlage für den Versorgungsvertrag mit Tesla insgesamt entfallen. Um die Wasserentnahme für die Produktion von Elektromobilen zu sichern, braucht es eine Duldung durch das Landesamt für Umwelt (LfU), das dem Landesumweltministerium untersteht. Die sei mittlerweile eingegangen, erzählt Bähler. Indes nicht für die Gesamtfördermenge von knapp 3,8 Millionen Kubikmeter pro Jahr in Eggersdorf, sondern nur für 2,5 Millionen. Warum? »Das verwundert auch uns.« Deshalb sei der Textentwurf der Duldung zwecks »rechtssicherer Überarbeitung« an das LfU zurückgesandt worden. Der WSE darf das, schließlich ist er für die öffentliche Daseinsvorsorge verantwortlich, hoheitlich.

Wie geht es weiter? An diesem Donnerstag tagt der WSE außerordentlich. 178 Stimmberechtigte des Verbands werden im Bürgerhaus Neuenhagen zusammenkommen, Vorlagen beraten und beschließen. Welche genau? Bähler hält sich bedeckt. Alle denkbaren Optionen lägen auf dem Tisch. Die jW hakt nach: »Ist eine Option, Tesla den Hahn zuzudrehen?« Natürlich nur als absolute Ultima ratio, wiegelt Bähler ab. Das Stichwort reicht, der Herr vom Boulevard läuft nun krebsrot an. »Tesla wird Sie verklagen, wollen Sie das?« Der WSE-Vorsteher souverän: »Das erwarte ich nicht.«