Hoffnung für die Linke

Kolumbien befindet sich im Umbruch. Ein Abbild davon ist das Ergebnis der Parlamentswahlen vom Sonntag: Die Linke, bestehend vor allem aus dem progressiven Parteienbündnis »Historischer Pakt«, konnte das beste Ergebnis in der Geschichte des Landes einfahren. Im Senat stellt sie fortan mit 22 von 108 Abgeordneten die größte Fraktion – hierzu gehören 16 direkt auf dem Ticket des »Historischen Pakts« gewählte Senatoren, ein Vertreter der Indigenenpartei MAIS sowie fünf Vertreter der aus der Guerilla FARC-EP hervorgegangenen Partei Comunes. Im Abgeordnetenhaus gewann das Wahlbündnis 25 Sitze, auch hier kommen – wie im Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC 2016 vereinbart – fünf Parlamentarier von Comunes hinzu.

Keine progressive Mehrheit

Zwar verfügt der »Historische Pakt« damit über so viele Abgeordnete im Kongress wie zuvor keine andere linke Kraft. Angesichts der extrem zersplitterten Parteienlandschaft und einer weiterhin starken Rechten bedeutet das Ergebnis jedoch keine progressive Mehrheit im Parlament. Noch am Sonntag rief Gustavo Petro, Präsidentschaftskandidat des Wahlbündnisses, daher per Twitter andere, im Zweikammerparlament vertretene Parteien dazu auf, eine »breite demokratische Front, die über die absolute Mehrheit im Kongress verfügt«, zu bilden. Gemeint haben dürfte er damit vor allem Abgeordnete der »Liberalen Partei«, die im Abgeordnetenhaus 32 und im Senat 15 Sitze gewinnen konnte, und die »Grünen«, die auf elf bzw. 14 Mandate kamen. Auch weitere Politiker seien dazu eingeladen – mit Ausnahme von »Korrupten und Massenmördern«, so Petro in seiner Rede nach der Wahl am Sonntag abend in Bogotá.

Am Montag zeigte sich Petro per Twitter zuversichtlich, dass das Ergebnis der Parlamentswahl eine gute Basis für eine mögliche Linksregierung nach der Präsidentschaftswahl in etwas mehr als zwei Monaten darstelle. So erklärte er: »Wenn wir die Präsidentschaft gewinnen, besteht die Möglichkeit, eine Koalition mit progressiven Mehrheiten im Kongress zu bilden. Reformen sind jetzt möglich. Und die Stabilität einer fortschrittlichen Regierung ist sehr wahrscheinlich.« Am 29. Mai findet die erste Runde der Wahl zum neuen Staatsoberhaupt statt. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, entscheidet eine für den 19. Juni angesetzte Stichwahl über die Nachfolge des rechten Präsidenten Iván Duque.

Nicht nur Duques Amtszeit nähert sich ihrem Ende, auch die Tage seines ultrarechten »Demokratischen Zentrums« an der Macht sind vorerst gezählt zu sein. Die vom früheren Präsidenten Álvaro Uribe 2013 gegründete und weiter kontrollierte Partei musste am Sonntag das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte einstecken. Statt wie zuvor über 19 verfügen die »Uribistas« künftig nur noch über 14 Senatoren. Ursache ist ein Verlust von fast 700.000 Stimmen im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren. Im Abgeordnetenhaus rutschten die Ultrarechten von 32 auf 15 Sitze ab – eine Folge der desaströsen Regierungspolitik der vergangenen vier Jahre. Laut einer Umfrage des Instituts Invamer waren im Februar 70,7 Prozent der Kolumbianer unzufrieden mit Duque. Diese Unzufriedenheit trieb im ersten Halbjahr 2021 monatelang eine Massenbewegung auf die Straße, die unter anderem mehr soziale Gerechtigkeit einforderte.

Rechte Front

Angesichts der schlechten Aussichten zog das »Demokratische Zentrum« am Montag seinen Präsidentschaftskandidaten Óscar Zuluaga, der bereits bei der Wahl 2014 angetreten war, zurück. In einer Videobotschaft erklärte Zuluaga: »Angesichts der gestrigen Wahlergebnisse und der Notwendigkeit der Einheit zum Wohle Kolumbiens habe ich die persönliche Entscheidung getroffen, von der Präsidentschaftskandidatur des Demokratischen Zentrums zurückzutreten und die Kandidatur von Federico Gutiérrez zu unterstützen«.

»Mitte«-Kandidat chancenlos

Die Entscheidung gibt denjenigen recht, die Gutiérrez bereits zuvor als »Kandidaten von Uribe« bezeichnet hatten. Der ehemalige Bürgermeister der Millionenstadt Medellín hatte am Sonntag die Vorwahlen des »Teams für Kolumbien« gewonnen, mit 54,18 und rund 2,1 Millionen Stimmen setzte er sich gegen Alejandro Char, Sprössling einer mächtigen und korrupten Familie von der Karibikküste, als Präsidentschaftskandidat des Rechtsbündnisses durch. Auch den Kandidaten vom »Zentrum der Hoffnung«, Sergio Fajardo, der die Vorwahl des »Mitte«-Bündnisses am Sonntag mit knapp 33,5 Prozent und etwas mehr als 723.000 Stimmen für sich entschieden hatte, forderte Gutiérrez am Montag dazu auf, sich seiner Kandidatur anzuschließen, um Petro zu verhindern.

Es spricht alles dafür, dass es Petro spätestens in einer wahrscheinlichen zweiten Runde der Präsidentenwahl mit einem Kandidaten des vereinten Rechtsblocks zu tun bekommen wird. Um das zu verhindern, setzt er alles daran, bereits am 29. Mai zu gewinnen. Trotz eines großen Vorsprungs in allen Meinungsumfragen erscheint das Erreichen einer absoluten Mehrheit derzeit jedoch unwahrscheinlich. Weiteren Schwung bekam seine Kandidatur derweil bei der Vorwahl des »Historischen Pakts« am Sonntag, kein anderes Wahlbündnis konnte so viele Wählerinnen und Wähler zur Abstimmung mobilisieren. Allein für Petro, der erwartungsgemäß deutlich mit 80,5 Prozent zum Präsidentschaftskandidaten des Linksbündnisses gewählt wurde, stimmten fast 4,5 Millionen Menschen. Die unterlegene Francia Márquez, eine radikal linke Basisaktivistin, die sich für feministische und Umweltanliegen einsetzt, kam auf über 780.000 Stimmen – und damit auf mehr als Fajardo bei der Vorwahl des »Zentrums der Hoffnung«.