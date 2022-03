»Die ganze Kulturszene ist verunsichert«

Andreas Arnold/dpa Kundgebung von Menschen aus der Veranstaltungsbranche in Frankfurt am Main (22.6.2020)

Immer wieder sind Kommunen aufgrund klammer Kassen dazu gezwungen, in den Bereichen Soziales und Kultur zu kürzen. Nun wurde bekannt, dass in der Bankenmetropole Frankfurt am Main ab 1. April die Öffnungszeiten der Museen um jeweils bis zu neun Stunden eingeschränkt werden sollen. Wie kam es dazu?

Die Stadtregierung in Frankfurt aus Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und der Partei Volt setzt radikal auf Kürzungen in der Kultur. Das kritisieren wir scharf. Überraschend war, wie geräuschlos das verkündet wurde. Man hätte schon erwarten dürfen, dass sich eine Kulturdezernentin schützend vor die Frankfurter Museumslandschaft stellt. Nach dem Stand der aktuellen Haushaltsberatungen sind weitere drastische Kürzungen im Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich für 2023/24 vorgesehen. Freie Kulturträger müssen mit Einschränkungen rechnen. Es wird keine Erhöhungen der Zuwendungen geben, was angesichts von Inflation und Preissteigerung einer Kürzung gleichkommt. All das wird die Ärmeren am härtesten treffen. Die Linke fordert, den Haushalt über Einnahmen von Gewerbesteuern zu stabilisieren. Die liberale Koalition lehnt das ab.

Die Maßnahme sei nur vorübergehend, argumentiert die Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD.

Diese unsoziale Kürzungspraxis ist nicht sinnvoll. Durch die reduzierten Öffnungszeiten der Museen werden jährlich 750.000 Euro eingespart. Diese Summe steht in keinem Verhältnis dazu, was es für eine wachsende Stadtbevölkerung in Frankfurt bedeutet, wenn Kultur und Bildung rar werden. Die Maßnahme wird auch Beschäftigte treffen. Das Kassen- und Aufsichtspersonal wird künftig entweder weniger Stunden für ein geringeres Gehalt arbeiten, oder es wird Entlassungen geben.

Die Museen sind das Rückgrat der städtischen Kultur. Beginnt man hier zu kürzen, werden als nächstes die Öffnungszeiten von Bädern, Bibliotheken oder wird der Kulturetat der freien Träger reduziert. Die ganze Kulturszene ist verunsichert und sieht ihre Daseinsberechtigung in Frage gestellt.

In der Stadtgesellschaft wird auch gegen den geplanten Bau einer sechsspurigen Autobahn mitten durch Frankfurt protestiert. Wird das Geld an den falschen Stellen ausgegeben?

Ja. Ein anderes Beispiel ist die Wirtschaftsförderung oder die sogenannte Fashion Week, die ein Rohrkrepierer war. Und Für die National Football League stellt Frankfurt als Austragungsort 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Da drängt sich die Frage auf, ob all das nötig ist.

Auch im Münchner Kulturetat wurden im vergangenen Jahr 15 Millionen Euro gestrichen, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. Sind Kürzungen in diesem Bereich bundesweit an der Tagesordnung?

Das Problem der chronischen Unterfinanzierung der Kommunen wird von den Landesregierungen und der Bundesregierung nicht gelöst. Statt dessen wird immer mehr Verantwortung auf die kommunale Ebene verlagert. Das ist ein strukturelles Problem.

Aktuell ist die Bundesregierung vor allem daran interessiert, Steuergeld für eine weitreichende Aufrüstung aus dem Fenster zu werfen. Werden die Kommunen künftig noch mehr bei notwendigen Bereichen sparen müssen, um diese Ausgaben zu kompensieren?

Wir kritisieren sowohl das 100 Milliarden Euro teure »Sondervermögen« für die Bundeswehr als auch das Umsetzen des sogenannten Zwei-Prozent-Ziels für das Militär. Das Geld könnte sinnvoller investiert werden als in neue Haubitzen, Panzer, Kampfflugzeuge und bewaffnete Drohnen. Werden die Kommunen nicht stärker gefördert, wird die ohnehin vorhandene soziale Schieflage noch dramatischer. Wir stehen vor großen Herausforderungen, wenn wir verhindern wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht.

Droht der Kultur nach den Schließungen in der Pandemie nun also die nächste Krise?

Schon länger wurde in der Branche die Alarmstufe rot ausgerufen. Freischaffende Künstlerinnen und Künstler wandern in andere Berufsfelder ab, weil sie vom Kulturgewerbe nicht mehr leben können. Es war schon vor der Krise problematisch, Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Die freie Kulturszene ist in ihrer Existenz bedroht. Der Notfallfonds von 100.000 Euro in Frankfurt war wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Er bietet keine Perspektive.