Rotlicht: Freiwilligenverbände

Kai Pfaffenbach/REUTERS Helden der ukrainischen Staatsräson. Kämpfer der »Internationalen Legion« aus Großbritannien in Lwiw (5.3.2022)

Die Trommel schlägt den Takt. Wach auf. »Du hast zu lange im Schatten der alten Legenden gelebt. Die wahre Legende jedoch beginnt jetzt in der Ukraine«. Raketeneinschlag, Explosion, Verletzte. Martialische Musik grundiert das Gezeigte. Die männliche Stimme aus dem Off appelliert an Ethos und Ehre des erprobten Kämpfers: »Die Welt braucht einen Helden, werde ein Held. Gebrauche deine militärische Erfahrung, um gegen das Böse zu kämpfen. Die Schlacht gegen Russland ist die Schlacht um deine Zukunft.« So ultimativ, endgültig, ja eschatologisch wirbt der staatlich ukrainische Auslandssender UATV mit einem kurzen Video um Rekruten für die »Internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine«, zu deren Gründung der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zwecks Unterstützung seiner Streitkräfte gegen die russische Armee bereits am 27. Februar aufgerufen hatte.

Ähnlich wie die französische Fremdenlegion ausschließlich aus ausländischen Staatsangehörigen zusammengesetzt, handelt es sich bei der »Internationalen Legion« um einen militärischen Freiwilligenverband, der allerdings den ukrainischen Streitkräften unterstellt ist, was kriegsrechtlich relevant ist. Während Söldner nach dem Kriegsvölkerrecht nicht als Kombattanten betrachtet werden und daher keinen Anspruch auf den Status des Kriegsgefangenen besitzen, soll die Eingliederung in die ukrainische Armee den Freiwilligen genau diesen Status verleihen. Russland hat dagegen erklärt, ausländische Kämpfer als rechtswidrige Kombattanten zu betrachten, die keinen Anspruch auf Schutz gemäß den Genfer Konventionen besäßen und daher im Falle einer Gefangennahme als Söldner strafrechtlich verfolgt würden.

Von der dröhnenden ideologischen Begleitung zunächst abgesehen, scheint die Aufstellung eines ausländischen Freiwilligenverbandes in der Ukraine unüblich, ist aber keineswegs ohne Beispiel. Generell gilt: Bis zur Einführung der Wehrpflicht Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts im Zuge der Französischen Revolution (levée en masse) bestanden die Kriegsvölker lange Zeit (bis zur dann vorherrschenden Form der stehenden Heere in den absolutistischen Territorialstaaten) im wesentlichen aus freiwilligen, aber oft genug auch in den Dienst gepressten Söldnern. Im Dreißigjährigen Krieg waren die von einem fürstlichen Kriegsherren beauftragten und von einem Kriegsunternehmer finanzierten Heere frei geworbener, oftmals ausländischer Söldner der weit dominante Typus der Militärorganisation. Den Söldnern dieser »Gewalthaufen« konnte reichlich egal sein, unter welchen Fahnen sie kämpften, Freund und Feind waren ziemlich unbeständige Kategorien, Lagerwechsel während des Krieges keineswegs ungewöhnlich – die jeweilige Höhe des Solds blieb ausschlaggebend, das Warum des Tötens auf den Schlachtfeldern indes komplett gleichgültig.

Mit Beginn des bürgerlichen Zeitalters änderte sich das. So kämpften in den deutschen »Befreiungskriegen« gegen die napoleonische Besatzung neben den regulären Truppen nicht etwa freiwillige Söldner, sondern vom Zweck der Unternehmung durch und durch überzeugte Freiwillige in eigens aufgestellten Verbänden wie dem Lützowschen Freikorps. Der Krieg erhielt höhere Weihen, süß und ehrenvoll war es nun, fürs Vaterland zu sterben. Nicht für das Vaterland und damit die unterstellte Identifikation der Interessen von Nation und Bürger zu sterben, sondern gegen den Faschismus zu kämpfen, war das Motiv der Freiwilligen aus aller Welt in den Internationalen Brigaden in Spanien zwischen 1936 und 1938. Die Arbeiter, die sich den Brigaden anschlossen, mussten sich nicht die Staatsräson der spanischen Republik zu eigen machen, um zu wissen, dass eine Welt ohne Faschismus eine bessere sein würde. Wenn sich nun Leute einleuchten lassen, die heutige Situation im Krieg Russlands gegen die Ukraine gleiche der von 1936 und die »Internationale Legion«, die zu nicht geringen Teilen veritable Neonazis anziehen dürfte, den »Internationalen Brigaden«, ist jede Hoffnung auf vernünftige Einsicht verschüttet. Sollen sie doch Material für Selenskijs Heldenepos abgeben.