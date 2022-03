Gestalt der Technik

imago images/imagebroker Die Fassade des Technologiezentrums – Verein Deutscher Ingenieure in Düsseldorf

Der marxistische Philosoph Hans Heinz Holz (1927–2011) erhielt im Jahr 1960 eine Einladung zur Teilnahme am Ausschuss »Philosophie und Technik« beim Hauptvorstand des Vereins deutscher Ingenieure (VDI). Mit der Gründung des Ausschusses verband der VDI seinerzeit das Ziel, die philosophische Reflexion über die Grundlagen der Technik in einer zusehends technisierten Welt und die Rolle des Ingenieurs darin zu intensivieren. Holz gehörte dem Ausschuss bis 1990 an. Dessen Bemühungen führten nach 15 Jahren der Debatten und Arbeitssitzungen schließlich zu der fünfteiligen VDI-Richtlinie 3780 mit dem Titel »Technikbewertung – Begriffe und Grundlagen«. Diese Richtlinie, die innerhalb des VDI durchaus umstritten war, sollte das »Problembewusstsein für die Gestaltbarkeit der Technik fördern« (VDI-Richtlinie 3780), indem sie die zu beachtenden Zusammenhänge zwischen Werten und Normen sowie Technik und ihren gesellschaftlichen Folgen aufzeigt. Am Donnerstag wird der jW-Autor Martin Küpper in einem Vortrag die Kernprobleme des philosophischen Diskurses im VDI auf dem Weg zur Richtlinie 3780 nachzeichnen. Ein Schwerpunkt des Vortrags wird die programmatische Rolle sein, die Hans Heinz Holz im Ausschuss einnahm. (jW)