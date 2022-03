Verhärtete Fronten

Yuri Maltsev/REUTERS Kunaschir (japanisch: Kunashiri), eine der vier Inseln der Südkurilen im Pazifik

Es war eines der Hauptziele der Politik des langjährigen früheren Premiers Shinzo Abe, der sich dadurch in die Geschichtsbücher einschreiben wollte: die Rückgabe der vier südkurilischen Pazifikinseln an Tokio, die Japan als Nördliche Territorien bezeichnet. Diese hatte die Sowjetunion dem Inselstaat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – nach Tokios Lesart – »unrechtmäßig geraubt«. Nun scheint Japans Traum vorerst ausgeträumt zu sein. Infolge seiner Kooperation mit der westlichen Staatengemeinschaft bei der Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland hat sich der Inselstaat bei seinem Nachbarn unbeliebt gemacht. Moskau hat deshalb am Montag vergangener Woche auch Japan auf die Liste »unfreundlicher Staaten« gesetzt.

Prestigeprojekt

Die verhärteten Fronten in den russisch-japanischen Beziehungen zeigen sich auch in der Sprache. Während Abe eine vorsichtige Wortwahl gebrauchte, wenn er von den vier Inseln der Südkurilen sprach, sind sie für die Regierung von Fumio Kishida seit neuestem wieder »fester Bestandteil« Japans – eine Formulierung, die auch Außenminister Yoshimasa Hayashi am Dienstag der vergangenen Woche laut der Tageszeitung Sankei Shimbun gebrauchte.

Die Gewässer um die Inseln sind nicht nur wegen ihrer reichen Fischbestände und Rohstoffe begehrt. Sie haben auch eine geostrategische Bedeutung, da sie am Eingang zum Ochotskischen Meer liegen. Russland will verhindern, dass auf den Südkurilen nach einer Rückgabe an Japan US-Truppen stationiert werden. Für viele Premierminister des Landes waren die Rückgabeverhandlungen ein Prestigeprojekt, der Verlust der vier Inseln hat sich tief in die japanische Volksseele eingebrannt.

Der Territorialstreit um Inseln, wie ihn Tokio auch mit China und Südkorea ausficht, hat einen seiner Ursprünge im Friedensvertrag von San Francisco von 1952, der die US-Besetzung Japans beendete. Dabei wurde versäumt, die japanischen Grenzen klar zu umreißen. Die Sowjetunion und nach ihrem Ende Russland haben mehrere Male angeboten, die zwei kleineren südkurilischen Inseln Shikotan (russisch Schikotan) und Habomai (russisch Chabomai) an Tokio abzutreten. Doch ein Deal scheiterte am Beharren Tokios, alle vier Inseln zusammen zu erhalten.

Daran bissen sich viele japanische Premiers die Zähne aus. Auch das Angebot von wirtschaftlicher Kooperation und eines Friedensvertragsabschlusses schlug die sowjetische/russische Seite aus in der Sorge, zu weitreichende Zugeständnisse könnten als Schwäche ausgelegt werden. Abe drängte während seiner Amtszeit am stärksten auf eine Rückgabe und hofierte den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Als die Verhandlungen stockten und der damalige japanische Premier verlauten ließ, er sei auch mit den zwei kleineren Inseln zufrieden, hagelte es im Inland Kritik. Auch Kishida visierte, nachdem er im September vergangenen Jahres das Ruder übernommen hatte, Rückgabeverhandlungen mit Russland an.

Atomwaffendebatte

Daraus wird wohl vorerst nichts. Derweil versucht Abe, der weiterhin über großen politischen Einfluss verfügt, den Ukraine-Krieg dafür zu nutzen, ein weiteres seiner langfristigen Herzensprojekte voranzutreiben. Am 27. Februar erklärte er in einer TV-Sendung, die Ukraine wäre wohl nicht von Russland angegriffen worden, hätte sie nach dem Ende der Sowjetunion nicht auf ihre Atomwaffen verzichtet. Deshalb schlug er vor, mit den USA eine mögliche »nukleare Teilhabe« nach dem Beispiel BRD zu erörtern.

Abes Nachfolger Kishida wies dies zwar sofort zurück, doch in seiner liberaldemokratischen Regierungspartei war die Diskussion über eine mögliche atomare Bewaffnung des Landes eröffnet. Und das, obwohl Japan an die drei nichtnuklearen Prinzipien, die der damalige Premierminister Eisaku Sato zum ersten Mal 1967 in einer Rede formuliert hatte, gebunden ist: Japan soll keine Atomwaffen herstellen, besitzen oder einführen.