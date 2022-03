Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/ITAR-TASS/imago images Russlands Präsident Wladimir Putin (M. l.) zu Besuch bei Mohammed bin Sajid Al Nahjan (M.) in Abu Dhabi (Oktober 2019)

Die arabischen Staaten halten sich bei einer Verurteilung des russischen Einmarsches in die Ukraine zurück. Auch wenn die 22 Mitglieder der Arabischen Liga sich mehrheitlich der Resolution in der UN-Generalversammlung am 2. März anschlossen, überwiegt der Eindruck, dass Kriege und Krisen von der westlichen Welt mit zweierlei Maß gemessen werden.

Syrien stimmte bei der UN-Generalversammlung gegen eine Verurteilung Russlands, mit dem es wirtschaftlich und vor allem militärisch eng verbündet ist. Algerien, Irak, Sudan und der Südsudan enthielten sich. Marokko war wie elf weitere Staaten der Abstimmung ferngeblieben.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten sich bei den Abstimmungen am 25. und 27. Februar im UN-Sicherheitsrat enthalten. In der UN-Generalversammlung am 2. März stimmten die Emirate der Resolution zu, ohne allerdings die von USA und EU verhängten Wirtschaftssanktionen mitzutragen. Zudem weigern sich die VAE zumindest bisher, die Ölfördermenge zu erhöhen, um die Energiepreise zu senken und Europa mit größeren Mengen des Rohstoffs zu versorgen. Anrufe des Weißen Hauses diesbezüglich wurden in Abu Dhabi in den letzten Wochen laut der Tageszeitung Wall Street Journal vom 8. März nicht angenommen. Auch Katar erteilte dem Wunsch der USA nach mehr Flüssiggaslieferungen an die EU eine Absage. Das Emirat verkauft sein Gas vor allem an Abnehmer in asiatischen Ländern, mit denen langfristige Kaufverträge abgeschlossen sind.

Die Haltung der VAE, die derzeit als nichtständiges Mitglied dem UN-Sicherheitsrat angehören, sorgte bei USA und EU für Verstimmung, zumal auch Saudi-Arabien bisher keine Bereitschaft zeigt, den hohen Ölpreis durch eine Erhöhung der Fördermenge auszugleichen. Die Emirate und Saudi-Arabien waren mit der Russischen Föderation im Rahmen der Organisation der ölproduzierenden Länder (OPEC) das Zweckbündnis »OPEC plus« eingegangen, um die Ölproduktion auf einem niedrigen Niveau zu halten. Damit hatten die erdölexportierenden Länder darauf reagiert, dass die weltweite Nachfrage vor zwei Jahren im Zuge der Coronapandemie um 25 Prozent eingebrochen war.

Hintergrund der ablehnenden Haltung gegenüber Washington soll nach Angaben von US-Offiziellen sein, dass Washington sich bislang weigert, die beiden Länder bei ihrem Krieg im Jemen gegen die Ansarollah (»Huthis«) stärker zu unterstützen. Saudi-Arabien beklagt auch mangelnde Hilfe beim Ausbau seines Atomprogramms. US-Präsident Joseph Biden hat zudem seit seinem Amtsantritt vor mehr als einem Jahr kein Wort mit dem Thronfolger des saudischen Königshauses, Mohammed bin Salman, gewechselt.

Gleichzeitig dürften die Golfmonarchien – nicht zuletzt wegen des Rückzugs Washingtons aus Afghanistan – zunehmend davon überzeugt sein, dass die Kooperation mit Russland und China und selbst die regionale Kooperation – auch mit Syrien – einem unzuverlässigen US-Bündnispartner vorzuziehen sei. Das gilt für die Stabilisierung der Wirtschaft ebenso wie für das Zurückdrängen der Türkei, die im Laufe des Krieges in Syrien immer weiter in die arabischen Staaten vorgerückt ist. Die Widersprüche mit dem Iran – seine Position in Syrien und dem Jemen – werden durch Vermittlung Russlands zumindest teilweise in direkten bilateralen Gesprächen behandelt.

Ungeachtet der Zustimmung zu der Resolution in der UN-Generalversammlung gegen die russische Invasion in die Ukraine überwiegt in den arabischen Ländern der Vorwurf der Doppelmoral. Die UN-Vollversammlung war nicht zusammengerufen worden, um die NATO-Kriege gegen Jugoslawien und im Kosovo, US-geführte »Antiterroroperationen« in Afghanistan oder den US-geführten Einmarsch in den Irak zu verurteilen. Beim Einmarsch und der folgenden Besetzung des Irak 2003 stellte die Ukraine mehr als 5.000 Soldaten und damit eines der größten Kontingente bei der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwüstung des Landes. In Bagdad hat man das nicht vergessen.

Die arabischen Länder haben seit langem das Vertrauen in den Westen verloren. USA, NATO und EU mobilisieren alles, um Russland für sein Vorgehen in der Ukraine an den Pranger zu stellen und dem Land wirtschaftlich zu schaden. Aber die gleichen »Verteidiger der Werte« unternahmen nie etwas gegen Israel, das seit Jahrzehnten ungestraft militärisch gegen den Libanon und Syrien operiert, das die palästinensischen Gebiete besetzt hält und internationales Recht verletzt.