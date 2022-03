Monetäre Medaille

Frankfurt am Main. Das Team der BRD bei den Paralympics kann sich über Prämien in Höhe von 160.000 Euro für die Erfolge bei den Winterspielen in Beijing freuen. Die Summe schüttet die Deutsche Sporthilfe für die 19 deutschen Medaillen – viermal Gold, achtmal Silber und siebenmal Bronze – aus. Für Gold gibt es 20.000 Euro, für Silber 15.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro analog zu den Olympischen Spielen. Berücksichtigt wird auch hier jeweils der größte Erfolg der geförderten Sportlerinnen und Sportler. Die Prämien werden über zwölf Monate ausgezahlt. Die Deutsche Sporthilfe hat das Paralympics-Team mit bislang rund 760.000 Euro gefördert. Erstmals ist ein Medaillengewinn bei den Paralympics auch gleichbedeutend mit einer Einladung zum »Sporthilfe-Club der Besten«, einer Eventwoche für Topathletinnen und -athleten. (sid/jW)