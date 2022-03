Rücktritt vom Rücktritt

Tampa. Quarterbacklegende und Kurzzeitrentner Tom Brady ist nach 40 Tagen im Ruhestand langweilig. Er kehrt noch einmal zurück. Brady wird mit seinen Tampa Bay Buccaneers im Herbst in München beim ersten NFL-Spiel in der BRD auf dem Rasen stehen. Der Gegner ist noch nicht bekannt. »In den letzten zwei Monaten ist mir klargeworden, dass mein Platz immer noch auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne. Diese Zeit wird irgendwann kommen, aber nicht jetzt«, schrieb Brady. Brady gewann mit den New England Patriots in 20 Spielzeiten sechs Titel, bevor er 2020 zu Tampa wechselte und zur Meisterschaft führte. Doch dann kassierten sie im Januar in den Playoffs eine Pleite gegen den späteren Meister Los Angeles Rams – und Brady schmiss hin. Der Traum vom achten Super-Bowl-Ring steckt weiter in ihm. (sid/jW)