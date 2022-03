Der eleganteste Spieler

Ferdi Hartung/IMAGO Was heißt Größe? Was Bedeutung? Jürgen Grabowski (1972)

Wenn Lothar Matthäus mal das Zeitliche segnen wird, wird er ein »Großer« genannt werden. Aber bei ihm wird es nur um Titel und Ergebnisse gehen. Einer wie er wird niemals erreichen, was Jürgen Grabowski war, für die Stadt Frankfurt am Main, für eine ganze Region, für das Herz von Hunderttausenden. Alle wissen, dass Lothar Matthäus Jürgen Grabowski kaputtgetreten und ihm damit verwehrt hat, einen der schöneren Titel auf dem Feld abzuholen, den UEFA-Cup-Sieg 1980. Es war Eintracht Frankfurts größter Triumph. Da lag das Foul von Matthäus zwei Monate zurück.

Was heißt Größe? Was Bedeutung? Jürgen Grabowski, zweifacher DFB-Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, Europameister, Weltmeister, wurde nach seiner Karriere immer mehr zum seelischen Rückhalt der Fans von Eintracht Frankfurt, vor allem während ihrer dunkelsten Jahre.

Eintracht Frankfurt hat 1959 zum einzigen Mal den Titel Deutscher Meister gewonnen. Es gab damals noch keine Bundesliga. Alles fand in Schwarzweiß statt, wenn man überhaupt bewegte Bilder zu sehen bekam. Ich kenne kaum noch einen, der damals im Berliner Stadion war. Dafür muss man inzwischen mindestens 70/75 Jahre auf dem Buckel haben. Natürlich sind die Namen noch omnipräsent, Sztani, Loy, Pfaff …

Dann die stolze Zeit der Eintracht in den siebzigern! Jürgen Grabowski, dieser eleganteste aller Spieler, in jeder Bewegung aufrecht, ritterartig, noch in den Notsituationen, mit einer kerzengeraden Haltung wie Don Quijote, wenn er auf die Windmühlen zueilt – wobei seine Beine jederzeit alles andere als die von Rosinante waren. Er war die Schönheit des Spiels. Er war die Leichtigkeit, das Himmelwärtige, Federhafte, das Eintracht Frankfurt für die prägende Phase ihr Eigen nennen konnte. Und dann diese Vereinstreue, die ihn natürlich auch in die Herzen der Fans gebracht hat! Der Mann spielte sowieso nur für drei Vereine in seinem Leben, seinem ersten Verein SV Biebrich 1919, dann für FV Biebrich 02 (man merkt schon hier einen gewissen Nicht-Kosmopolitismus, der erste Verein konnte zu der Zeit keine Mannschaft mehr stellen), dann 15 Jahre für Eintracht Frankfurt und anschließend für niemanden mehr.

Grabowski war der geschmeidigste und intelligenteste Spieler der Eintracht in der goldenen Phase, und er war nicht kontaminiert mit den grauenhaften Misserfolgen der späteren Vereinszeit. Um zu begreifen, was dieser Mann bedeutete, was ihn in der Seele einer ganzen Region verankert und immer feenhafter, zauberischer auch noch in seiner Abwesenheit hat werden lassen, muss man vor allem die Geschichte des Vereins nach Grabowski erzählen. Nach dem UEFA-Cup-Triumph begann Eintracht Frankfurt in der Liga herumzudümpeln, holte immerhin noch zweimal den DFB-Pokal, häufte Schulden auf und entkam als Gründungsmitglied der Liga manchmal nur noch knapp dem Abstieg. Das war alles noch nicht so schlimm und demoralisierend im Vergleich zu dem, was dann kam. Es folgte das große Vergeigen von fast allem. Anfang der neunziger Jahre spielte die Eintracht zwar plötzlich den schönsten und offensivsten Fußball der Liga. Bein, Yeboah, Möller, eine zweite goldene Phase schien es zu sein, aber nur bis zum Desaster: Am 16. Mai 1992 verspielte die Mannschaft am letzten Tag in Rostock gegen einen Absteiger die sicher geglaubte deutsche Bundesligameisterschaft. Es wäre der größte Triumph aller Zeiten gewesen. Jener alptraumhafte Tag veränderte auf einen Schlag die gesamte Region, es entstand ein kollektives Trauma, Aberzehntausende von Menschen begannen, mit tonnenschwerer psychischer Dauerbelastung durch die Gegend zu laufen. Der erste Abstieg 1996 war nur noch folgerichtig, die SGE wurde zur Fahrstuhlmannschaft und verlor später sogar fast die Lizenz. Die Region bekam etwas Zombiehaftes. Es wäre sinnlos zu behaupten, auch nur irgendeine Äußerung, irgendein Trost spendendes Wort Grabowskis hätte geholfen. Nein, aber im Moment seines Todes wird klar, wieviel bitterer alles das gewesen wäre, hätte es Jürgen Grabowski überhaupt nie gegeben. So sehr alle am Boden lagen, trug man doch auch immer den engelsgleichen blonden Spieler als das bessere Selbst von Eintracht Frankfurt in sich. Auch das war ja Eintracht Frankfurt: Dieser ewig junge Prinz und König, der inmitten seiner spielerischen Anmut zwar von Matthäus gemeuchelt, aber nie entthront wurde, der ja selbst – wenn auch ohne Trikot – den Pokal 80 auf dem Feld hochhielt. Gra­bowski, dieser Vollendete! Selbst seine Hinrichtung war das Fällen eines Edelmanns. Makelloser konnte kein Weg sein als der Grabowskis.

Andere Spieler können ihren Vereinen Giftigkeit geben, Robustheit, eisernen Kampfwillen, Kreativität. Jürgen Grabowski war mehr. An seinem Bild konnten sich alle festhalten und aufrichten. Man dachte nur an Grabowski und war ein Stück geheilter. Er stand für die auch in schlimmsten Zeiten nie hundertprozentig verlorengegangene Selbstachtung der Anhänger von Eintracht Frankfurt. Bis zum erlösenden Pokalsieg 2018 gegen Bayern München, der die Region endlich aus ihrem Trauma holte. Das ist Größe.