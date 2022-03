Die Rolling Stones gehen anlässlich ihres 60. Bandjubiläums im Sommer auf Europatournee. Die legendäre Rockband (»Satisfaction«, »Brown Sugar«) bestätigte am Montag entsprechende Gerüchte. »Die Steine rollen einfach weiter«, hieß es auf dem Twitter-Account der Stones. Unter den 14 Shows der »Sixty«-Tour sind auch zwei Konzerte in Deutschland. Am 5. Juni tritt die Gruppe im Olympiastadion in München auf, am 27. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. »Wir lassen nicht 60 Jahre verstreichen, ohne etwas zu machen«, hatte Gitarrist Keith Richards (78) vor kurzem der Deutschen Presseagentur in London gesagt. (dpa/jW)