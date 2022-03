Kautskys Kakao

Dominic Gwinn/ZUMA Wire/imago images In Dave Eggers’ Welt hat das Monopol sich fettgefressen

Im Nachgang und enthistorisiert betrachtet, stehen schlechte Vorstellungen von einem Sachverhalt im Vergleich zur besseren Vorstellung so da wie Parodien zur Wirklichkeit. Die Sonne dreht sich um die Erde? Lemminge werfen sich, wenn überpopuliert, freiwillig und massenhaft in den Tod? Und was die Monopoltheorie angeht: Kautsky soll recht haben, Lenin nicht?

An Kautskys Ultraimperialismusthese entlanggebaut ist Dave Eggers’ jüngster Roman »Every«, Fortsetzung von »Der Circle« (2013, vier Jahre später mit Emma Watson in der Rolle der Mae Holland verfilmt). Mit »Circle« parodierte Eggers den scheinbar flachhierarchischen, hypertransparenten Startupkapitalismus, der Google und Co. gebar. Das Monopolunternehmen Circle von damals ist zum Ultramonopolisten Every gewachsen, nach der Einverleibung der Marktmacht im Onlinehandel, man spricht abwertend vom »Dschungel«. Der Lieferant von »Here Me«, Alexas große Schwester, wird dadurch gleichzeitig nicht nur Herr über die gesammelten Daten, sondern hat auch so großen gesellschaftlichen Einfluss, dass Every politisch lenkt, wozu die Daten genutzt werden. Damit die Polizei bei häuslicher Gewalt einschreiten kann, verpflichten die Behörden Privathaushalte zum Besitz einer solchen Assistenzsoftware, die sich wiederum bei den Beamten meldet, wenn Signalworte fallen.

Nichts von verschärfter Konkurrenz auf höherer Ebene, also unter Monopolen und ihren Staaten: In Eggers’ Welt hat das Monopol sich so fettgefressen, dass es den Staat mehr und mehr überflüssig macht, und wir alle wissen, dass er im mit 1.000prozentiger Sicherheit geplanten Teil drei abgestorben und Mae Hollands ökonomische auch eine politische Diktatur geworden sein wird.

»Vielleicht war das ja die einzige Möglichkeit – vielleicht konnte nur ein Monopol die Welt retten«, sinniert die Romanheldin und Every-Unterwanderin Delaney in einem schwachen Moment, und Kautsky nickt sich im Grab den Kopf ab. Schwach ist sie wegen der ständigen Versuchung, einzuknicken. Schließlich zwingt Everys Konsumkritik zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks des einzelnen, und die Ausstattung der Welt mit Kameras macht dem Kleinkriminellen, der Einbrecherin und dem Terroristen das Leben unmöglich. Schwach ist Delaney aber grundsätzlich, in ihrer Miniaturopposition, der nur ihr Mitbewohner Wes mitangehört, und ihrem Versuch, Every durch Mitmachen zu zerstören. Denn jede Idee, die sie streut, um den Eingriff ins Private über die Spitze zu treiben, wird nicht nur von Every, sondern auch gesellschaftlich mit Begeisterung aufgenommen.

Die Gesellschaft besteht aus Lemmingen, die gestoßen werden wollen. Der Mythos vom gruppensuizidalen Nager entstand durch den Disney-Film »Weiße Wildnis« (1958). Darin wird fingiert, wie sich Lemminge durch freiwilligen Klippensturz selbst umbrächten. Allerdings hatte Disney die Lemminge mit Hunden zum Sprung gehetzt.

Dave Eggers trickst ähnlich: Er kehrt kollektive Dumm- und Trägheit vor und versteckt den Zwang dahinter, bis der so massiv wird, dass er sich schon selbst lächerlich macht. Groß Gegenwind organisieren bleibt dabei aus. Auch Delaneys alte Dozentin, die erschüttert davon ist, dass Delaney bei Every anheuert, ist nur eine Irre, die eine »Spezies im Niedergang« sieht und sich deshalb allein auf den Campus stellt, um Studierende anzuschreien, dass die doch bitte aufwachen. »Ich habe am Rand der Klippe gestanden und mitangesehen, wie Tausende gesprungen sind.«

Eggers hält sie alle für dämlich, auch Wes und Delaney, denen nicht mal der Gedanke kommt, einem Hund einen Schutzkragen anzulegen, damit der nicht die frisch genähte Wunde an der Pfote aufbeißt. Nein, man sieht zu, wie Hurricane durch unterlassene Hilfeleistung langsam eingeht und verreckt. Das Monopol soll von welchen in den Abgrund getreten werden, die kaum in der Lage sind, sich die Stiefel zu binden. Ob er es weiß oder nicht, auch hier geht Eggers mit Kautsky statt Lenin, und genau da wird nicht nur der Mechanismus des Monopolkapitalismus falsch vorgestellt (einer Parodie ist das ja grundsätzlich nicht verboten), sondern der daraus entspringende Widerspruch billigst durchexerziert.

»Every« ist fad und zu lang. In einem der vielen grausamen Dialoge spricht Delaney mit einem Kollegen darüber, dass man doch die Software habe, um Literatur nach dem Geschmack der Mehrheit zu schreiben. An den Schulen würden ja schon keine Sonette mehr behandelt, die seien zu unbeliebt. Jetzt könne man auch die unpopulären Figuren und verausgabenden Passagen aus der Literatur streichen, der kommenden wie der bereits vorhandenen. Das mag zeigen: Dave Eggers ist im Halbwissen darum, dass seine Literatur von gesellschaftlichen Verhältnissen für den Handel zurechtgepresst wurde, die er mit »Every« versucht, durch Kautskys Kakao zu ziehen.