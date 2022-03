»Die Repression bekommt man schon früh zu spüren«

ANF Festnahme kurdischer Politiker im Rahmen des KCK-Verfahrens im Jahr 2009 (Firat Anli ist der dritte Festgenommene von links)

Die Repressionen des türkischen Staates gegen politische Gegner haben Sie am eigenen Leib erfahren, als Sie ein knappes Jahr dort in Haft verbrachten. Mit dem Thema beschäftigt sich auch Ihr Film »Gefängnis oder Exil«. Was ist darin zu sehen?

In unserem Dokumentarfilm geht es um die türkische Politik der Zwangsverwaltungen und die Repression gegenüber der HDP (linke, prokurdische Partei in der Türkei, jW). Dieses Thema ist weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Mit unserem Film wollen wir dies ändern. Viele Abgeordnete und selbst Bürgermeister sitzen seit Jahren in türkischen Gefängnissen. Gewählte Politikerinnen und Politiker mussten sich entscheiden: Gefängnis oder Exil? Im Film gehen wir auch auf ihre Fluchtgeschichte ein und die Schwierigkeiten, ihr Leben als Geflüchtete in Europa weiterzuführen.

Vor allem drei ehemalige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der HDP kommen im Film zu Wort. Was ist das besondere an ihren Geschichten?

Nursel Aydogan war Abgeordnete im türkischen Parlament. 2017 wurde ihre Immunität aufgehoben, ihr drohte das Gefängnis. Sie entschied sich, ins Exil zu gehen. Firat Anli und Zülküf Karatekin waren Bürgermeister der kurdischen Stadt Diyarbakir. Sie wurden im Jahre 2009 im Rahmen des KCK-Verfahrens (Welle von Festnahmen prokurdischer Aktivisten und von späteren Prozessen gegen sie, jW) verhaftet und saßen die meiste Zeit ihrer zweiten Amtszeit im Gefängnis. Nach ihrer Entlassung entschlossen sich die beiden Bürgermeister, weiter für ihre Heimat Diyarbakir zu kämpfen. Firat Anli wurde zum Oberbürgermeister und Zülküf Karatekin zum Stadtdirektor gewählt.

Nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 gingen Präsident Erdogan und seine AKP-Regierung rigoros gegen alle Oppositionellen vor, setzten gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ab und ersetzten sie mit AKP-Bürokraten. Die HDP gewann bei den Kommunalwahlen von 2019 insgesamt 65 Rathäuser. Nun stehen nur noch sechs unter ihrer Führung.

Einer der Interviewten, Zülküf Karatekin, ist Ihr Onkel. Inwieweit hat die Repression des türkischen Regimes auch Ihre Biographie bestimmt?

Die Repression des türkischen Staates bekommt man in Diyarbakir und anderen kurdischen Provinzen schon früh, in sehr jungen Jahren, zu spüren. Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Polizeigewalt gehören dort zum Alltag. Selbst als gewählter Bürgermeister war mein Onkel nicht sicher, sondern saß mehr als vier Jahre im Gefängnis. Das hatte großen Einfluss auf unsere Familie.

Viele Jahre später wurde ich dann in Istanbul aus politischen Gründen bei meiner Einreise verhaftet und kam für zehn Monate ins Gefängnis. Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Glücklicherweise durfte ich dann wieder ausreisen und nach Köln zurückkehren.

Wo wurde »Gefängnis oder Exil« bereits gezeigt, wo ist der Film demnächst zu sehen?

Im November 2021 wurden wir zum 15. Exilfilmfestival ins schwedische Göteborg eingeladen. Der Film wurde dort gezeigt und stieß auf großes Interesse. Wir sind positiv überrascht über die internationalen Reaktionen.

Nachdem der Film am Montag in Hannover im Rahmen der Aktionswoche für politische Gefangene gezeigt werden soll (nach Redaktionsschluss, jW), ist er am 20. März während des Filmfestivals »Tüpisch Türkisch« in Köln zu sehen. Es gibt bereits sehr viele Anfragen aus verschiedenen Städten Deutschlands, aber auch aus der Schweiz und Österreich. Die Organisatoren der Veranstaltungen unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. Zum Teil werden sie über Volkshochschulen, Kinos oder Stiftungen gefördert, manchmal werden sie unterstützt durch Ortsverbände von Die Linke oder der Grünen.