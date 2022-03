Streit um Pfründe

Martin Müller/imago images Will Anwältin ostdeutscher Interessen sein: Linke-Plakat zur Landtagswahl in Brandenburg (Potsdam, 6.8.2019)

Die Partei Die Linke strebt ein »Comeback im Osten« an. Das verkündeten der Kovorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, und deren Ostbeauftragter Sören Pellmann am Montag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür will die Linksfraktion, die in einem Strategiepapier Ostdeutsche vielfach als »Beschäftigte zweiter Klasse« bezeichnet, einen Schwerpunkt auf die Angleichung von Löhnen und Renten legen. »Wir sind die Anwältin ostdeutscher Interessen im Bundestag«, so der in Leipzig direkt gewählte Pellmann. Der Osten sei »die Lebensversicherung der Linken«.

Diese Ankündigung erfolgt zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt. Denn im Landesverband Sachsen-Anhalt, der bislang nicht durch interne Richtungskämpfe aufgefallen ist, brennt die Hütte gerade lichterloh. Nur eine Woche nach seiner Wiederwahl hat der Linke-Landesvorsitzende Stefan Gebhardt am Sonntag sein Amt hingeworfen. Mit 50,4 Prozent der Stimmen war Gebhardt, der seit 2019 den Vorsitz des Landesverbandes innehatte, auf dem Parteitag in Leuna bei seiner Wiederwahl abgestraft worden. Dort seien »Gräben sichtbarer geworden«, schrieb Gebhardt nun in einem Brief an seinen Landesverband. Sein schlechtes Wahlergebnis stelle keine Grundlage dar, um die anstehenden Probleme zu bewältigen. »Ist für uns der kommunalpolitische Unterbau das Herzstück der Partei? Oder richten wir uns ein in einer Debatte über doppelt quotierte Rednerlisten und die Trennung von Amt und Mandat«, so Gebhardt, der seit 1998 dem Landtag angehört und als parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion an einer Schaltstelle bleibt.

Sie bedauere Gebhardts Rücktritt und die Verwerfungen in dem Landesverband, erklärte die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler am Montag auf Nachfrage von jW. Am Anspruch der Partei, für ostdeutsche Interessen einzutreten, ändere dies nichts. Hintergrund der Auseinandersetzungen in Sachsen-Anhalt ist ein Streit über die weitere Taktik und die Arbeit der Landtagsfraktion nach den schweren Stimmenverlusten bei den Landtags- und Bundestagswahlen im vergangenen Jahr. Um grundsätzliche programmatische Differenzen geht es den um die geringer gewordene Zahl der Pfründe und Posten streitenden Kontrahenten dabei nicht; alle können der einen oder anderen rechten Apparatfraktion zugerechnet werden.

Derweil ist Ende vergangener Woche mit der »Initiative Solidarische Linke« eine »neue« bundesweite Parteiströmung an die Öffentlichkeit getreten, die nach eigenem Bekunden eine »glaubwürdige, gefestigte und dadurch einflussreiche, zeitgemäße linke, progressiv-demokratische Tendenz in der Partei Die Linke vorantreiben und fest verankern« will. Unter den bislang rund 180 Unterzeichnern, darunter Berlins Kultursenator Klaus Lederer, die Bundestagsabgeordneten Martina Renner, Caren Lay, Cornelia Möhring und Clara Bünger und einige Landtagsabgeordnete, finden sich viele, die aus den Realoströmungen »Forum demokratischer Sozialismus« (FdS) und »Emanzipatorische Linke« kommen, aber auch aus der »Bewegungslinken«.

Zwar wird in dem Aufruf beteuert, dass »Opposition kein Mist und Regieren kein Wert an sich« sei. Doch machen die Unterzeichnenden keinen Hehl daraus, dass sie politisch auf »qualifiziertes Regieren und Gestaltungsoptionen auf allen Ebenen« zielen. Die von ihnen anvisierte programmatische und strategische Erneuerung der Partei besteht so vor allem in der Abgrenzung von vermeintlich dem Linke-Programm widersprechenden Positionen, die den eingebildeten »progressiven Mehrheiten«, also praktisch dem Zusammengehen mit SPD und Grünen, entgegenstehen. Genannt werden etwa sich als »linkskonservativ« oder »traditionelle Linke« verstehende Positionen, die auf globale Herausforderungen mit einer nationalstaatlichen Politik reagieren, denn diese machten »uns mit rechter Politik verwechselbar«. Dies zielt auf Sahra Wagenknecht und ihre Anhänger. Globale Konflikte mit Ideologien und Feindbildern der bipolaren Welt zu erklären und so »autoritäre, repressive und militaristische Regime zu rechtfertigen«, führe zu »sektiererischer Politik«, wird verklausuliert dem Antiimperialismus eine Absage erteilt. Schließlich distanzieren sich die Unterzeichner noch von »ausgrenzender ostdeutscher Identitätspolitik« – positive Rückbesinnung auf Errungenschaften der DDR ist nicht erwünscht.