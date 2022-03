Zusammen an der Sanktionsfront

Anton Novoderezhkin/imago images/ITAR-TASS Sanktionen gegen große russische Banken: Menschen an Geldautomaten der Sberbank (Moskau, 28.2.2022)

Eines seiner Hauptanliegen für das Gespräch mit dem chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi hatte Jacob Sullivan, Nationaler Sicherheitsberater der USA, bereits vorab mitgeteilt: China solle es unterlassen, Russland im Kampf gegen den Wirtschaftskrieg der westlichen Mächte zur Seite zu stehen. Washington werde »nicht zulassen«, dass Beijing es Moskau ermögliche, die westlichen Sanktionen zu unterlaufen oder die Schäden auszugleichen, kündigte Sullivan an.

Inhaltlich bezog er sich dabei unter anderem auf Russlands Bestrebungen, nach dem Ausschluss einer Reihe russischer Banken vom internationalen Zahlungsdienstleister SWIFT seinen Zugang zum globalen Finanzsystem mit Hilfe des chinesischen Zahlungssystems CIPS zu sichern. Moskau und Beijing arbeiten schon seit Jahren daran, eine Alternative zum SWIFT zu schaffen; die Frage, wie tragfähig die Alternative inzwischen ist, treibt die Experten seit geraumer Zeit um. Klar ist, dass das CIPS zuletzt deutlich gewachsen ist. Klar ist aber auch: Die großen chinesischen Banken müssen womöglich US-Sanktionen berücksichtigen, allzu stark litte sonst wohl die Wirtschaft der Volksrepublik. Die Möglichkeit, Russland über kleinere, nicht in den USA tätige Banken den Zugang zu internationalen Zahlungen zu ermöglichen, wird zur Zeit analysiert. Eine bedeutende Rolle spielt außerdem die Frage, inwieweit chinesische Unternehmen – darunter Hightechkonzerne – die westlichen Firmen ersetzen können, die Russland in Scharen verlassen.

Russland setzt im Kampf gegen die Sanktionen keineswegs nur auf China. Einer seiner Versuche, sich nicht von der Weltwirtschaft abkoppeln zu lassen, richtet sich gegenwärtig auf den Iran: Moskau ist bemüht, sich in den Verhandlungen um das Nuklearabkommen explizit zusichern zu lassen, Geschäfte mit Teheran abwickeln zu dürfen. Gelingt dies, dann hätte es ein erstes Schlupfloch aus dem Sanktionsnetz heraus gefunden. Auch Indien ist dabei, eine Alternative zum SWIFT zu entwickeln. Am Wochenende berichtete die Hindustan Times, dabei würden inzwischen deutliche Fortschritte erzielt. Außerdem bot Russlands stellvertretender Ministerpräsident Alexander Nowak Neu-Delhi Ende vergangener Woche nicht nur an, Rohöl zu günstigeren Konditionen zu liefern; er bekundete auch Interesse an einem Einstieg indischer Konzerne in die russische Öl- und Gasbranche, aus der sich westliche Konzerne zur Zeit zurückziehen. Und zumindest russische Oligarchen können sich bislang beim Versuch, den Sanktionen zu entkommen, auf die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen. Nicht zuletzt machen sich Brasilien und einige andere Staaten Lateinamerikas, um Einbrüche in der Nahrungsmittelproduktion zu verhindern, für die Ausnahme russischer Düngemittel von den Strafmaßnahmen stark. China ist im Kampf gegen die Sanktionen keineswegs isoliert.