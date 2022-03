Nur aus eigenem Antrieb

Sam Mcneil/AP/dpa Wang Yi, Außenminister von China, spricht am Rande des chinesischen Volkskongresses

Es war im Grundsatz schon länger geplant, aber es hat durch den Ukraine-Krieg eine ganz neue Dringlichkeit bekommen: das Treffen, das der ranghöchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yang Jiechi, und der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jacob Sullivan, am Montag in Rom abhielten. Ursprünglich sollte es vor allem darum gehen, die Beziehungen zwischen den zwei Mächten in ein wenig geordnetere Bahnen zu lenken, im Anschluss an den Onlinegipfel der Präsidenten Xi Jinping und Joseph Biden vom 15. November. Jetzt stand allerdings zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung Russlands Einmarsch in sein Nachbarland im Mittelpunkt. Zu den zahlreichen Facetten dieses Krieges zählt es, dass bei den diplomatischen Bemühungen, ihn zu beenden, die Volksrepublik erstmals eine wichtige Rolle spielt.

Für die Volksrepublik China ist Russlands Angriff auf diplomatischer Ebene eine äußerst peinliche Überraschung gewesen. Erst am 4. Februar hatten die Präsidenten beider Staaten, Xi Jinping und Wladimir Putin, am Rande der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Beijing eine gemeinsame Erklärung abgegeben, die neben dem weiteren Ausbau der bilateralen Kooperation vor allem auch das Ziel einer nicht mehr vom Westen dominierten, strikt am Völkerrecht orientierten Weltordnung vorsah. Dass Moskau nur 20 Tage später das Völkerrecht mit einem Angriffskrieg brach, hat Beijing in politischer Hinsicht in eine unangenehme Lage gebracht. Seitdem fährt China zweigleisig.

Zum einen hält Beijing ohne Abstriche an seiner Kooperation mit Moskau fest. »China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben«, bestätigte Außenminister Wang Yi am 7. März am Rande des Nationalen Volkskongresses. »Die Freundschaft zwischen beiden Völkern« sei nicht nur »felsenfest«, sie gehöre darüber hinaus »zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt«. Chinesische Politiker weisen immer wieder auf die Rolle der Vereinigten Staaten beim Anheizen des Konflikts zwischen dem Westen und Russland bzw. zwischen Russland und der Ukraine hin: »Als die USA fünf Wellen der NATO-Osterweiterung bis an Russlands Türschwelle getrieben haben«, so formulierte es etwa Hua Chunying, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, »haben sie da je über die Konsequenzen nachgedacht, die es mit sich bringt, wenn man ein großes Land in die Ecke drängt?«

Zum anderen beharrt die Volksrepublik unverändert auf der Einhaltung des Völkerrechts – auch gegenüber Russland. Bereits am 24. Februar, dem Tag des Einmarschs, bestand Außenminister Wang in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow darauf, Konflikte müssten durch »Dialog und Verhandlungen« gelöst werden, nicht mit Waffen. China achte »die Souveränität und die territoriale Integrität jedes Landes« – auch, so der unüberhörbare Unterton, diejenige der Ukraine. In UN-Abstimmungen über die Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich die Volksrepublik stets enthalten, nie Russlands Position geteilt. Punktuell hat Beijing zudem klargestellt, dass es nicht bereit ist, Moskau bedingungslos in Schutz zu nehmen. Am 3. März etwa gab die in Beijing ansässige Entwicklungsbank AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) bekannt, sie werde »alle Aktivitäten in bezug auf Russland und Belarus« aussetzen.

Dabei besteht die Volksrepublik strikt darauf, derlei Schritte nur auf eigenen Antrieb und nicht auf Kommando des Westens zu unternehmen. Politiker der transatlantischen Mächte haben immer wieder versucht, unter Verweis auf das Völkerrecht einen Keil zwischen China und Russland zu treiben – vergebens. Beijing habe mit Blick auf die Ukraine eine »besondere Verantwortung«, stichelte Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am 26. Februar im Gespräch mit Wang mit Blick auf die enge russisch-chinesische Kooperation – umsonst. Auch US-Außenminister Antony Blinken biss auf Granit: »Die Welt schaut darauf, welche Nationen für die Grundprinzipien der Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität einstehen«, sagte er am 5. März gegenüber Wang. Ob der ihm empfahl, in den Spiegel zu schauen, ist nicht bekannt. Sich an den westlichen Russland-Sanktionen zu beteiligen kommt für China nicht in Frage. Allerdings steht es damit nicht allein; ganz im Gegenteil: Bis heute haben es die Staaten Europas und Nordamerikas nicht vermocht, außer ihren engsten Verbündeten in Asien – Japan, Südkorea und Singapur – weitere einflussreiche Länder wie Indien, Südafrika, die Golfstaaten oder Brasilien zur Beteiligung an den Boykottmaßnahmen zu bewegen.

Statt dessen betätigt sich China erstmals in einem weltpolitischen Großkonflikt zumindest ansatzweise als Mittler. Im Jugoslawien-Krieg 1999 wurde seine Botschaft in Belgrad von US-Bomben getroffen. Im Irak-Krieg 2003 spielte Beijing keine Rolle. Im Libyen-Krieg 2011 konnte es lediglich die Chinesen, die in Libyen gearbeitet hatten, evakuieren. Im Ukraine-Krieg habe die Volksrepublik jedoch das Potential, als »Vermittlerin« aufzutreten, urteilte vergangene Woche der altgediente deutsche Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger; fraglich sei allerdings, ob die Vereinigten Staaten entsprechende Aktivitäten zuließen. Seitdem hat es unter anderem einen Onlinegipfel von Präsident Xi mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegeben, darüber hinaus Gespräche von Außenminister Wang mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und aus Italien. Im Mittelpunkt stand dabei die Suche nach Optionen, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Am Montag folgten mit dem Treffen zwischen Yang und Sullivan einschlägige Gespräche über den Ukraine-Krieg zwischen China und den USA: Auch Washington kommt mittlerweile in seiner Weltpolitik an Beijing nicht mehr vorbei.