Große Versprechen

AP Photo/Caleb Jones Die Proteste gegen die Militärtankanlage »Red Hill« sind zuletzt immer lauter geworden (Honolulu, 11.2.2022)

Bevor sich der Skandal noch ausweitet, hat die US-Navy die Reißleine gezogen. Nach jahrelangem Streit um Umwelt- und Gesundheitsschäden kündigte das Pentagon am Montag an, die Militärtankanlage »Red Hill« auf der hawaiianischen Insel O’ahu stillzulegen und für die Entsorgung des Treibstoffs innerhalb eines Jahres zu sorgen. Pentagonpressesprecher John Kirby sagte, die Entscheidung von Verteidigungsminister Lloyd Austin beruhe auf einer neuen Einschätzung des Pentagons, entspreche aber auch einer Anordnung des hawaiianischen Gesundheitsministeriums.

Bereits 2014 waren 27.000 Gallonen Treibstoff aus den Tanks, die Anfang der 1940er Jahre nahe dem US-Marinestützpunkt Pearl Harbour errichtet worden waren, ausgetreten. Nach einem neuerlichen Leck in den unterirdisch gebauten Tanks mussten sich fast 6.000 Menschen, die in Militärunterkünften nahe der Basis leben, wegen Übelkeit, Kopfschmerzen, Hautausschlägen und anderen Beschwerden behandeln lassen. Ende 2021 mussten 4.000 Familien von Militärs ihre Häuser verlassen und wurden in Hotels untergebracht, wie die US-Agentur AP berichtete. Neben der Beseitigung der Kontamination versprach Austin nun auch, dass sich die Navy um die Gesundheitsversorgung der Betroffenen kümmern werde. Der demokratische Abgeordnete Kaiali’i Kahele erinnerte daran, dass das Ausmaß der Umweltschäden noch nicht annähernd bekannt sei und das Grundwasser weiter kontaminiert werde.

Die Tankanlage mitten im Pazifik hatte als Zwischenstation eine große Bedeutung für die US-Streitkräfte auf dem Weg nach Ostasien. Wie es aus dem Pentagon nun hieß, werde man jetzt auf ein breiter gestreutes Betankungssystem für Militärschiffe und -flugzeuge im indopazifischen Raum umsteigen. Demnach sollen Treibstoffverträge der USA mit anderen Territorien und Nationen in der Region erweitert und die Zahl der auf See stationierten Tankerschiffe erhöht werden, erklärte Austin. Der militärische Machtkampf gegen China muss auch in Zukunft reibungslos vonstatten gehen können.