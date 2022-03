Am Tag nach dem Sieg

RIA Novosti/V. Chistiakov / Sputnik / Sputnik via AFP Der russische Präsident Boris Jelzin (r.) und Leonid Krawtschuk, Sprecher des Obersten So­wjets der Ukraine, unterzeichnen am 31.5.1997 in Kiew den russisch-ukrainischen Kooperationsvertrag. Am 1. Dezember 1991 hatte in der Ukraine ein Referendum über die Unabhängigkeit stattgefunden, 90,3 Prozent der Abstimmenden votierten für die Loslösung von der Sowjetunion.

Von Moskau aus ist Nowgorod Sewerski die erste ukrainische Stadt, und auch zur belorussischen Grenze sind es von dort nur reichlich 50 Kilometer. Altes slawisches Länderdreieck. Und nun künftiger Grenzort der freien Ukraine, die aus der Sowjetunion austritt, die eine eigene Währung, eigene Grenzen, eigene Zollgesetze einführt? So hatten es vor der Wahl die ukrainischen Präsidentschaftskandidaten verkündet: Leonid Krawtschuk (wie Boris Jelzin und der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew ein zum Nationalismus übergewechselter Altkommunist) und die wegen ihres Eintretens für eine bürgerliche souveräne Ukraine jahrelang eingesperrten Tschornowol und Lukjanenko …

Am Tag nach der Wahl, kurz vor Mittag, passiert unser Zug irgendwo die künftige Grenze zwischen dem freien Russland und der freien Ukraine. Bisher war sie nur die symbolische Markierung zwischen dem russischen Gebiet Brjansk und dem ukrainischen Gebiet Tschernigow.

Buschiges, dürres Sauergras steht hier zwischen umge­stürzten Bäumen. Brachland hüben wie drüben. Nichts unterscheidet, vom fahrenden Zug aus gesehen, die beiden Länder. Aber auf dem Marktplatz der 18.000 Seelen zählen­den Kreisstadt findet Aljoscha sofort den alles entscheiden­den Unterschied: Wurst, die man hier, ohne Schlange stehen zu müssen, kaufen kann, kostet nicht wie in Kaluga 40 bis 50 Rubel pro Kilo, sondern nur 20 Rubel.

»13 Stunden braucht der Zug von Kaluga bis Nowgorod Sewerski, dann hält er drei Stunden, in der Zeit könnte man Wurst kaufen und danach wieder 13 Stunden zurückfahren.« Er meint es ernst.

Der Mann, der sich bei der Begrüßung als Zweiter Vorsitzender des Stadtsowjets vorstellt, sieht sehr müde aus. Nikolai Klewenok, 40 Jahre alt, das Haar schon gelichtet, entschul­digt sich, dass sie in ihrer Stadt, mit 1.000 Jahren eine der ältesten der Kiewer Rus, noch kein neues Hotel hätten. Aber weil ich der erste ausländische Korrespondent in diesem Hotel sei (müdes Lächeln: »wenn man von den Russen und Litauern und Usbeken, die ja nun Ausländer werden, absieht«), bekämen wir eines der zwei besten Zimmer, sogar mit Dusche. Sie ist kalt wie der Heizungskörper, aber im neuen Restaurant der Stadt wärmen wir uns auf. »Heute ist ein glücklicher Tag«, sagt der müde Mann. Bis nachts um drei Uhr hätte er im Wahllokal gesessen.

»90 Prozent haben in unserer Stadt ihre Stimme für eine unabhängige Ukraine gegeben, und 70 Prozent wählten Kraw­tschuk als Präsidenten.« »Sie auch?« Er nickt und bestellt, »wie es sich nach unserem russischen Brauch gehört«, zur Begrüßung für jeden 100 Gramm Wodka. Und weil heute normalerweise im Restaurant kein Wodka vorrätig ist, serviert ihn uns die Kellnerin – »damit es die anderen Gäste nicht bemerken« – in großen geblümten Tassen. Danach gibt es ukrainischen Borschtsch, rot und duftend. Ich sage: »Bei Tisch funktioniert die Sojus noch: russischer Wodka in der Ukraine und ukrainischer Borschtsch in Russland!«

»Wer für Gott ist …«

Nikolai zeigt uns einige der Wahlflugblätter. »Russen in der Ukraine – wollt ihr weiter Sklaven des Imperiums bleiben oder unsere Brüder werden?« »Tschernobyl – das ist der russische Kommunismus.« (Tschernobyl liegt 400 Kilometer entfernt, aber die Windrichtung sei für Nowgorod Sewerski günstig gewesen, sagt man.) »Wer für Gott ist – ist für die freie Ukraine.« Und in einer Statistik wird der »unermessliche Reichtum der Ukraine, den wir bisher nur an Moskau geliefert haben« im Vergleich zu Polen, Jugoslawien, Italien, Frankreich und der BRD gemessen. Danach steht die Ukraine bei der Produktion von Gas, Stahl, Traktoren, Zuckerrüben, Getreide und Zucker an der ersten Stelle, nur bei Kartoffeln und Erdöl wird sie von Polen bzw. Italien von der Spitze verdrängt und bei Elektrizität von der BRD und Frankreich.

Ich sage Nikolai Klewenok, dass ich mir den Ort zufällig ausgesucht hätte, ich sei auf der Suche nach der ukraini­schen Geschichte und ihrer Beziehung zur russischen Geschichte … Und sofort nach dem Essen erscheint Valentina Gladkowa. Modische rote Mütze, roter Schal und rote Finger­nägel. Sie spricht sehr schnell und leidenschaftlich. Stadtfüh­rung im Eiltempo. Plätze und Denkmäler. Lenin. Nein, er sei nicht hier gewesen. Fürst Igor. »War der hier?» Sie ist beleidigt. Ob ich das nicht wüsste, Nowgorod Sewerski sei die Heimat von Fürst Igor, dem russischen Helden, Retter der slawischen Völker vor den Krimtataren. »Er hat 18 Jahre hier gelebt, zusammen mit seiner Frau Jaro­slawna.«

Ihr Denkmal steht auf einer Anhöhe über der schönsten russischen Landschaft, die ich bisher gesehen habe: der Fluss Desna, geformt zu einem weiblichen, weichen Bogen, geädert und verästelt in Hunderten von Bächen und Rinnsalen. Darüber steht sie, die Arme erwartungsvoll ausstreckend …

Ein russisches schönes Weib, die legendäre Frau von Fürst Igor. Ich frage noch einmal ungläubig: »Fürst Igor, von dem Borodins Oper handelt und das weltberühmte literarische Igorlied?« Ja, genau dieser – und dann zeigt sie schon die alte Kirche, in der einst Zar Peter I. den »heiligen, ewigen Bund zwischen Russen und Ukrainern erneuerte«, dann rennt sie mit uns zum steinernen Triumphbogen, den die Nowgoroder errichteten, als Zarin Jekaterina II. zusammen mit dem englischen und dem spanischen Gesandten den armen Süden von Russland bereiste und ansonsten nur vom Fürsten Potemkin aufgestellte, naturähnlich bemalte Kulissenbilder blühender Dörfer zu sehen bekam.

Dann zeigt sie uns das Kloster: Es sei fast so schön wie das von Susdal, man könnte es zum »goldenen Ring der Moskauer Klöster« zählen. Zusammen mit kanadischen Sponsoren (»die Kanadier drucken ja auch unser neues ukrainisches Geld kostenlos«) wolle man die russische Geschichte hier für ausländische Touristen attraktiv machen. An der Klostermauer ein Bronzerelief: unzählige sich reckende, hilflose Hände. Während der faschistischen Besetzung wurden hier 15.000 sowjetische Kriegsgefangene ermordet … Letzte Station der Stadtführung – das kleine Museum für (ukrainische oder russische?) Stadtgeschichte. Nein, auch hier nur die Hilfe der Russen für die Stadt, die Befreiung von den Polen. Einer der Mitarbeiter, Herr Prowosim, hat uns alles erklärt, dann sitzen wir mit seinen Kollegen zusammen. Und ich stelle die Frage, die ich an diesem »glücklichen Tag« nicht hätte stellen sollen. »Ist es vom Standpunkt der Historiker nicht unsinnig, diese beiden Völker, die Russen und Ukrainer, nun durch Grenzen. Währung und Zollamt zu trennen?« Nacheinander sagen sie: »Nein, es wurde Zeit, unsere Grenzen sind unsere Freiheit.« »Die gemeinsame Geschichte ist eines – die Grenzen zum Wohle des ukrainischen Volkes etwas anderes.« Und Prowo­sim: »Unser Führer Krawtschuk ist ein erfahrener Politiker, wir vertrauen ihm die Ukraine an.« Und dann, um das heikle Thema zu beenden, schlägt die Stadtführerin vor, Lieder zu singen. Und sie singen die Lieder von Jessenin, dem Russen, der an der Oka geboren wurde, dem Fluss, der auch durch Kaluga fließt.

Ich gehe noch einmal in die Museumsräume, die renoviert werden. Ein junger Mann nimmt die Leninzitate und die Karten von dem Weg der Sowjetsoldaten nach Berlin von der Wand. Er hat meine Diskussion gehört und sagt fast tröstend: »Politik ist etwas Schmutziges. Dieser Krawtschuk wird aus der Union austreten, ein Grund für Russland, es auch zu tun. Und dann werden sie, wenn die Union dadurch kaputt ist, eine neue gründen, ohne Gorbatschow, eine Sojus, in der sie die Mächtigen sind – und das Volk wird es gut finden, obwohl es doch gar nicht um das Volk geht. Das behaupten hinterher nur die Geschichtsschreiber der neuen Mächtigen.«

Gewickelte rote Fahne

Im Hotel ist es immer noch kalt. Nach langem Palaver ruft jemand den verantwortlichen Heizungsnatschalnik der Stadt an. Es dauert sehr lange, bis sich der Sohn vom Heizungsnat­schalnik der ukrainischen Stadt Nowgorod Sewerski meldet. Der Sohn sagt: »Entschuldigen Sie bitte, aber mein Vater befindet sich in solch einer großen Verlegenheit, und ich kann ihn schon nicht mehr aus dieser Verlegenheit befreien!« Später sitzen wir bei der freundlichen Chefin des Hauses vor dem Schlüsselbrett und trinken auch. Das hilft. Ich frage, was und wen sie gewählt hat. »Das weiß ich nicht genau, mein Mann hat für mich mitgewählt. Natürlich die Unabhängigkeit und wohl den Lukjanenko, nicht Krawtschuk, dieses Chamäleon. Obwohl: die Grenze, gut wäre sie nicht für die Touristen …«, sagt Maria Stodolskaja.

Am nächsten Tag fahren wir zur Grenze. Das heißt, wir haben Nikolai Klewenok darum gebeten, und er hat versprochen, ein Auto zu organisieren. Doch das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, denn während wir in seinem Arbeitszimmer sitzen, klingen seine Telefonate immer hilfloser. An der Wand vor ihm hängt das Gemälde »Lenin mit Revolutionären im Smolny«, hinter ihm die Weltkarte. Am Garderobenständer lehnt die ordentlich zusammengewickelte rote Fahne. Nikolai Klewenok hat zuvor im Kreisparteiapparat gearbeitet. Dann hat er ein Auto, aber kein Benzin. »Die Russen liefern uns kein Benzin mehr.« Nach zwei Stunden hat er einen alten Jeep mit noch halbvollem Tank aufgetrieben. Sein Fahrer trägt Schlips unter einem dicken Wintermantel und eine Pelzmütze, auf die wegen ihrer Größe jeder Sibirier neidisch wäre. Michail Owsjuk – Chef der hiesigen Umweltbehörde. Er steuert den klapprigen Jeep mit artistischer Geschicklichkeit, und Niko­lai erklärt die Sehenswürdigkeiten. »Das ist der Kolchos ›45 Jahre Kommunistische Partei‹ … Hier der Kolchos ›Weg zum Kommunismus‹ …, dort der Kolchos ›Leninscher Weg‹.« Ich frage verwundert, ob wir uns wirklich noch in der Ukraine und nicht schon in Russland befinden. »Aber nein«, sagt der Umweltchef, »ich kenne hier jeden Flecken wie meine Manteltasche.« Die Straße zur Grenze sei erst vor 18 Jahren gebaut worden, als Verbindung zwischen Russland und der Ukraine, denn die Eisenbahn ende in Nowgorod Sewerski. Unvermittelt sagt er dann: »Früher waren es unsere gemein­samen sowjetischen Flüsse, aber werden die Russen jetzt den Fluss noch sauberhalten, wenn er zu uns herüberfließt?«

Links von der Straße stehen akkurat gebaute, lange Kartoffelmieten. Der Herbst sei in diesem Jahr so mild gewesen, dass selbst der faulste Bauer alles geerntet hätte. »Wir Ukrainer werden in diesem Winter nicht hungern«, sagt Nikolai.

Vor der Zollstation fahren wir nach rechts in das letzte ukrainische Dorf Gremjatsch. Der 33jährige Kolchosvor­sitzende Sergej Kuschnerenko führt uns durchs Dorf. Leninplatz und ewiges Feuer und »Ruhm der Arbeit« … Aber eine eigene Brotfabrik haben sie, und der Duft steigt mir lieblicher als Weihrauch in die Nase. Im Lebensmittelge­schäft gehen mir, der die Kalugaer Kargheit gewohnt ist, die Augen über: Butter gibt es zu kaufen und dicke Sahne und Kekse und Erbsen in Dosen, sogar Reis und Nudeln.

»Und deshalb müssen wir die Grenze zu Russland schließen, dann wird die Ukraine ein blühendes Land«, sagt der Vorsitzende. »Keine Grenze aus Stacheldraht soll es sein, sondern eine freundliche Grenze! Denn die Russen und Ukrai­ner, sie leben drüben und hüben und arbeiten bei uns und umgekehrt, und wir alle hier sprechen fast nur russisch, auch ich musste mir das Ukrainisch verkneifen, als ich vor elf Jahren hierherkam. Nun müssen wir es die Kinder wieder lehren.« Nein, dafür brauche man keine Grenze, aber um den Markt zu schützen, außerdem müsse man anstelle der Talons nun das eigene Geld einführen. In den Kreisstädten werde man Geldwechselstellen einrichten, wo man Rubel gegen Karbowanzen tauschen könnte. Ich frage ihn, was sie für ihren Kolchos aus Russland brauchen. »Benzin, Ersatzteile … und die jungen Mädchen aus dem Nachbarkolchos zu Kulturveranstaltungen.« Die Dorfstraße ist aufgegraben. Man verlegt Rohre, um noch 20 Häuser an die Gasleitung anzuschließen. Das Gas kommt aus dem fünf Kilometer entfernten russischen Dorf Sopitschi. Der Kolchosvorsit­zende fragt sorgenvoll: »Und wenn die Politiker sich nicht einigen, und es gibt doch eine harte, unfreundliche Grenze, weil sie in Sopitschi den Gashahn schließen müssen?«

Für die Grenze

Zurück zur Zollstation. Sie besteht aus einem dünnen, halbgeöffneten Schlagbaum, dem Schild »Stop« und einem Containerwagen der geologischen Erkundungstrupps. Im Container ist es warm. Ein junger Offizier in der alten sowjetischen Milizuniform hört Radio, ein Soldat erhebt sich von seiner Koje. Aber natürlich, sagt der Offizier, wir könnten alles fragen. Also, verboten sei es, aus der Ukraine auszuführen … Der Offizier will aufzählen, lächelt hilflos, holt eine Broschüre. Dort ist aufgelistet: Waschmittel, Fernseher, Hühner, Brot … Ich frage: Was darf man ausführen? »Nun, vielleicht Bücher, die von Lenin und Gorbatschow!« Für alles andere brauche man eine Genehmi­gung vom ukrainischen Ministerium. Ob er schon viele Lkw-Ladungen beschlagnahmt hätte? Nein, die kleinen Schmuggler würden andere Wege kennen, und die großen … Er winkt ab. Natürlich sei er für die Grenze, er werde sie ordentlich bewachen, zum Wohle der Ukraine. Die Pistolen­tasche hat er eng und akkurat umgeschnallt. Ich frage, wo er ausgebildet wurde. »In der russischen Milizschule Orjol.«

Zwei Kilometer hinter dem Zollamt schneidet die Grenze die Hauptstraße, den Acker und die Stromleitung. Aber erkennbar ist sie nur an den zwei Obelisken zu Ehren der Gebiete von Brjansk und Tschernigow. Rechts davon liegt das erste russische Dorf Sopitschi. Von hier gehen die Gasleitungen nach Gremjatsch. Schlammige Straßen. Lenin­park. »Ruhm der Arbeit.«

Wir erkennen es an der Schlange vor der Tür. Man wartet auf Brot. Es gibt keine Butter, keine dicke Sahne, keine Kekse. Die Regale sind so leer, dass sich sogar die Mäuse fürchten.

Vor dem Geschäft frage ich eine alte Frau (62 Jahre, Kolchosbäuerin, 175 Rubel Rente), was sie über die Trennung von Russland und der Ukraine denkt. Sie fragt, ob wir von Nowgorod Sewerski sind, und als Nikolai und Sergej nicken, beginnt sie, fast ohne Luft zu holen, zu schimpfen. »Ach, ihr Guten, schlecht habt ihr gestern gewählt. Was soll eine Grenze zwischen uns, haben wir euch etwa bestohlen? In diesem Sommer noch, da haben wir euch bei der Ernte geholfen. Mit diesen Händen habe ich in Gremjatsch das Korn aufgeladen, und nun schlagt ihr uns auf diese Hände, wenn wir dort Brot oder Butter kaufen möchten. Meine Verwandten wohnen in der Ukraine, als sie mich besuchten, wollten sie mir Eier und Hühner mitbringen, aber im Zollamt nahm man ihnen alles ab. Das Zollamt zwischen uns ist wie ein Messer, es tötet unsere Seelen. In Gremjatsch bin ich zur Kirche gegangen, es sind doch nur fünf Kilometer, und wir haben den gleichen Gott. Ihr Guten, da könnt ihr doch keine Grenze machen. Unsere Grenzen, das sind nur die Produkte, die manche haben und andere nicht – sie versteinern unsere Herzen. Eine Grenze zwischen Gremjatsch und Sopitschi ist nicht der Wille Gottes, er ist nicht verantwortlich dafür, es ist das Werk schlechter Menschen.«

Ich frage nach ihrem Namen. »Alexandra Bonak.«

Nikolai sagt: »Aber das ist doch ein ukrai­nischer Name.« »Ja«, sagt sie, »ich bin eine Russin, aber mein Mann stammt aus Schepatkin, gleich hinter der Grenze.«

Wir fahren am Zollamt vorbei und zurück in die freundliche kleine Stadt Nowgorod Sewerski. Aljoscha kauft vier Kilo Wurst für seine Familie und die Familie der Schwiegereltern.

Nikolai Klewenok bringt uns zum Zug nach Moskau. Der Zug hat 28 Waggons. Unsere Wagenschaffnerin sagt, dass dieser Zug später vielleicht nur innerhalb von Russland zwischen Moskau und Brjansk verkehrt und lediglich drei oder vier Wagen von Nowgorod Sewerski nach Brjansk fahren. »Dann werden sie mich nicht mehr brauchen.«

P. S. Seit unserer Abfahrt aus der Ukraine ist eine Woche vergangen. Gestern brachte mir Aljoscha eine Zeitung mit dem Wortlaut der Erklärung, dass die Präsidenten von Russland, Belorussland und der Ukraine die bisherige UdSSR aufgelöst und an ihrer Stelle eine neue Vereinigung unabhängiger Staaten gegründet haben. Wenn wir heute noch einmal nach Nowgorod Sewerski fahren würden (was unmöglich ist, 14 Tage Vorbestellzeit für ein Billett) und unsere Bekannten dort nach ihrer Meinung zu dieser Vereinigung fragen, was würden sie jetzt sagen, zehn Tage nach dem »Sieg«?

Vielleicht: Unser Begleiter Nikolai Klewenok: »Das ist mir aus dem Herzen gesprochen. Eigentlich brauchen wir keine Grenzen … Ihr müsst verstehen, mein Bruder wohnt in Moskau, meine Schwester in Belorussland.«

Der Museumsmitarbeiter Prowosim: »Die Politiker haben richtig entschieden und der historisch begründeten Zusam­mengehörigkeit der Völker Rechnung getragen.«

Und die 62jährige Alexandra Bonak aus dem russischen Grenzdorf: »Gott hat unsere Bitten erhört!«