»Panikstimmung«: Öl- und Gaspreise steigen auf Allzeithoch

Julian Stratenschulte/dpa Für manchen Börsenhändler eine Freude, für alle Verbraucher ein Graus: Steigende Öl- und Gaspreise schlagen sich auch in den Heizkosten für Privathaushalte nieder

New York/London. Diskussionen über einen möglichen Importstopp für Erdöl aus Russland haben die Ölpreise am Montag auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 getrieben. Im Tagesverlauf entspannte sich die Lage ein wenig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg um 6,24 US-Dollar auf 124,35 US-Dollar. In der Nacht war der Brent-Preis mit 139,13 Dollar kurzzeitig auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 gestiegen. Im Sommer 2008 hatten die Ölpreise mit fast 150 Dollar zuletzt ein Rekordniveau erreicht. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat der Brent-Preis um rund ein Drittel zugelegt, nachdem er bereits in den Wochen davor angezogen hatte.

In Deutschland hat nach Angaben von Energiemarktexperten auch der Großhandelspreis für Erdgas ein Allzeithoch erreicht und wurde am Montag vormittag für rund 335 Euro je Megawattstunde gehandelt. Fabian Huneke vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool sprach von einer »Panikstimmung« an den Märkten. Der Ölkonzern Shell hat wegen der angespannten Marktlage den Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an einige Großkunden in Deutschland vorerst eingeschränkt.

Die weitere Preisentwicklung hängt davon ab, ob Energiesanktionen gegen Russland erlassen werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte diese bisher abgelehnt. Carsten Fritsch von der Commerzbank wies auf eine unterschiedliche Interessenlage hin: Die Abhängigkeit der EU von russischem Öl sei wesentlich größer als die der USA. Während russische Einfuhren etwa acht Prozent der US-Kraftstoffimporte ausmachten, betrage die Quote in der EU etwa ein Drittel. (dpa/jW)