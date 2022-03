Hoffen auf Fluchtmöglichkeit

IMAGO/ITAR-TASS Einwohner aus Mariupol suchten am Sonnabend Schutz in einer Schule (Mitkovo-Kachkari, 5. März)

In der umkämpften ukrainischen Großstadt Mariupol sollte am Sonntag mittag ein neuer Versuch beginnen, Zivilisten über vereinbarte Korridore aus der Stadt zu bringen. Dies teilten beide Konfliktparteien mit. Die Transporte sollten um zwölf Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. Am Sonnabend war eine erste Evakuierung nicht zustande gekommen. Die ukrainische Seite machte hierfür Russland verantwortlich, die russische Seite warf den faschistischen Kämpfern des Asow-Regiments vor, die Zivilisten als menschliche Schutzschilde in der Stadt halten zu wollen. Am Sonntag meldete das russische Verteidigungsministerium, Einheiten der Donezker Volksmiliz hätten den Stadtteil Staryj Krym am nördlichen Stadtrand von Mariupol unter Kontrolle genommen. Kommentare von ukrainischer Seite hierzu liegen nicht vor.

Zuvor hatte der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Bojtschenko, über eine katastrophale humanitäre Situation in der Stadt berichtet. Mariupol, das vor dem Krieg etwa 500.000 Einwohner zählte, verfüge seit nunmehr fünf Tagen nicht mehr über Strom und habe seit Samstag auch kein Wasser. Dabei erklärte Bojtschenko nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau interessanterweise, die Hauptwasserleitung für die Stadt sei schon vor Kriegsbeginn abgetrennt worden, jetzt sei auch die Reserveleitung ausgefallen. Das erstere Ereignis könnte die Folge des von den Volksrepubliken mehrfach beklagten Versuchs der Ukraine sein, einen zur Trinkwasserversorgung der abgespaltenen Gebiete erforderlichen Kanal zu sperren. Denn dieser zu sowjetischen Zeiten angelegte Kanal führt durch die Volksrepubliken weiter nach Mariupol, so dass sich die Ukraine an dieser Stelle ins eigene Fleisch geschnitten haben könnte.

Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk berichteten am Wochenende über den Beschuss ihrer beiden Hauptstädte aus ukrainischen Raketenwerfern und schwerer Artillerie. Ebenso wurden aus dem ukrainischen Charkiw neue Raketen- und Artillerieangriffe gemeldet. Die ukrainische Armeeführung sprach von mehreren abgeschossenen russischen Flugzeugen und Hubschraubern sowie weiteren Verlusten russischer Militärtechnik. Russland machte zu eigenen Verlusten keine neuen Angaben. Nach Einschätzung verschiedener Militärexperten hat der russische Vormarsch an Schwung verloren, weil die Nachschublinien immer länger werden und ukrainische Truppen sie angreifen.

In dieser Situation hat der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett am Sonnabend einen Vermittlungsversuch gestartet. Er flog – wie israelische Medien berichteten, trotz des Schabats, den er ansonsten streng einhalte – zu einem dreistündigen Gespräch mit Präsident Wladimir Putin nach Moskau und anschließend nach Berlin, wo er Bundeskanzler Olaf Scholz unterrichtete. Zu Inhalten wurde nichts mitgeteilt.

Russland warf unterdessen den USA vor, sie hätten möglicherweise Plutonium an die Ukraine geliefert, um diese atomwaffenfähig zu machen. Entsprechendes meldete die Moskauer Zeitung Iswestija unter Berufung auf einen »Vertreter einer zuständigen russischen Behörde«. Wann diese Lieferungen stattgefunden haben sollen, wurde nicht mitgeteilt. Der Vorwurf, die Ukraine strebe nach Atomwaffen, war einer der offiziellen Gründe Russlands für seinen Angriff. Putin wiederholte dies am Sonnabend und erklärte, dieses Streben »bedrohe unmittelbar die ukrainische Staatlichkeit«, weil Russland die Existenz einer feindlich gesinnten Atommacht an seiner Grenze nicht hinnehmen werde. Präsident Wolodimir Selenskij hatte kurz vor dem Beginn der Feindseligkeiten die Möglichkeit erwähnt, dass die Ukraine das Budapester Memorandum von 1994 aufkündigen könnte, durch das sie auf ihre sowjetischen Atomwaffen verzichtet hatte. Der frühere ukrainische Regierungschef der Janukowitsch-Zeit, Mikola Asarow, sagte der Iswestija, die Ukraine könne, wenn sie wolle, innerhalb von zwei bis drei Jahren eigene Atomwaffen entwickeln. Das wissenschaftliche Potential dazu sei vorhanden.