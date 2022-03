Indian Wells. Von einem beleidigenden Zwischenruf aus der Fassung gebracht, ist Tennissuperstar Naomi Osaka beim WTA-Turnier in Indian Wells bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Während und nach der 0:6, 4:6-Niederlage gegen Weronika Kudermetowa vergoss die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Tränen. »Naomi, you suck«, tönte es im ersten Satz von den Rängen. Die Turniersiegerin von 2018 beschwerte sich sichtlich emotional bei der Schiedsrichterin. (sid/jW)