Tayfun vorbei

Berlin. Fußballbundesligist Hertha BSC hat sich nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag von Cheftrainer Tayfun Korkut getrennt. Nach fünf Niederlagen in Folge und dem Absturz auf den 17. Tabellenplatz muss der 47jährige gehen. Anders als in den vergangenen Wochen, als die Verantwortlichen um Korkut und Geschäftsführer Fredi Bobic trotz schlechter Ergebnisse auf die guten Phasen im Spiel der Hertha verwiesen, war das nach dem Auftritt gegen Gladbach nicht mehr möglich. (dpa/jW)