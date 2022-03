Schule der Vernichtung

gemeinfrei Gegen Streiks und Arbeiterräte: Freikorpssoldaten 1919 in Berlin

Die Literatur zur Geschichte der deutschen Freikorps in der revolutionären Nachkriegskrise zwischen 1918 und 1923 ist umfangreich. Bereits in den 1920er und 1930er Jahren trugen konservative, nationalistische und faschistische Autoren, die oft selber eine Freikorpsvergangenheit hatten, viel Material zusammen, auf das – da ein erheblicher Teil der relevanten Primärquellen im April 1945 im Heeresarchiv in Potsdam verbrannt ist – alle, die zu dem Thema forschen, angewiesen bleiben. In der DDR blieb das Thema im Zusammenhang mit den intensiven Forschungen zur Revolution von 1918/19, zum Kapp-Lüttwitz-Putsch und zur Vor- und Frühgeschichte des deutschen Faschismus immer relevant. Das galt unter etwas anderen Vorzeichen auch für die Bundesrepublik, wo apologetische Narrative mit kritischen Zugängen konkurrierten.

Ein Dauerthema in dieser Debatte war und ist die Frage, ob die Freikorps als »Vorhut des Nazismus« (»Vanguard of Nazism«), wie sie der US-Historiker Robert G. L. Waite 1952 im Titel einer immer noch lesenswerten Studie nannte, betrachtet werden müssen. Mit dieser Perspektive waren sowohl konservative als auch rechtssozialdemokratische Historiker in der Bundesrepublik aus naheliegenden Gründen stets unzufrieden. Klaus Gietinger und Norbert Kozicki haben nun eine als Nachschlagewerk und Überblicksdarstellung angelegte Arbeit vorgelegt, die sich auf den Nachweis des engen Zusammenhangs von »Freikorps und Faschismus« konzentriert. Sie zweifeln nicht daran, dass die Freikorps »entscheidende Durchlauferhitzer für die SA, die SS und die Vernichtungskrieger« waren, aber auch »Impulsgeber für die neue Gewaltstufe, die die jüngeren Jahrgänge der Kriegsjugendgeneration (…) praktizierten«.

Instruktiv in dieser Hinsicht ist vor allem der lexikalische Teil mit über 800 Kurzbiographien, in dem »die wichtigsten Führungspersönlichkeiten des deutschen Faschismus mit Freikorpsvergangenheit« erfasst sind. Diese sehr nützliche Zusammenstellung – selbst im Fall von Heinrich Himmler ist im Grunde nur Fachleuten bekannt, dass seine Laufbahn im Freikorps Landshut bzw. im Freikorps Oberland begann – wird ergänzt durch statistische Auswertungen, die eindeutig ausfallen: 30 von 47 Höheren SS- und Polizeiführern – also der zentralen exekutiven Akteure im faschistischen Terror- und Vernichtungsapparat – hatten eine Freikorpsvergangenheit. Ohne die Kriegsjugendgeneration und diejenigen, die wegen Kriegsgefangenschaft nicht dabei sein konnten, waren es 30 von 35, also 86 Prozent. Von 123 SA-Gruppenführern hatten 75 eine solche Vorgeschichte, von 107 SS-Obergruppenführern deutlich mehr als die Hälfte.

Gemessen an diesen Befunden wirkt der Einstieg in das »Lexikon der Vernichtungskrieger«, der mit einer mit Querverweisen auf Siegfried Kracauer und Klaus Theweleit versehenen Deutung von Fritz Langs »Die Nibelungen« (1924) aufwartet, etwas unglücklich. Was genau hier der substantielle Erkenntnisgewinn mit Blick auf den Gegenstand sein soll, bleibt unklar. Die nachfolgenden Kapitel stellen gleichwohl eine solide, kritische Einführung mit interessanten Exkursen – etwa zum Freikorps Aulock – dar.

Die Autoren weisen dabei auf eine bislang noch ungedruckte Dissertation von Jan-Philipp Pomplun hin, die quer zur bisherigen Ansicht auf der Grundlage der Auswertung von erhaltenen Stammrollen süddeutscher Freikorps zu dem Ergebnis kommt, dass Arbeiter »die bei weitem größte Gruppe« innerhalb der Mannschaften stellten – allerdings auch nur dann, wenn man die (was methodisch ein paar Fragezeichen aufwirft) mit einem Anteil von über einem Drittel sehr stark vertretenen Handwerksgesellen einfach den Arbeitern zuschlägt.

Bedauerlich ist, dass Gietinger/Kozicki bei der kritischen Auseinandersetzung mit diesem Befund die auch von anderen Historikern regelmäßig »übersehenen« Einwohnerwehren, »Selbstschutz«- und Zeitfreiwilligenverbände, in denen sich der Kern des Bildungs- und Besitzbürgertums zwischen 1919 und 1921 unter der Regie der Innenministerien in den Ländern zusammenschloss, nicht diskutieren. Diese lokal gebundenen Verbände waren zahlenmäßig viel stärker als die mobilen Freikorps (allein in Preußen im Herbst 1919 über 600.000 Mann). In der Fläche – hier wäre, aufbauend auf der 1971 erschienenen grundlegenden Arbeit von Erwin Könnemann, noch viel zu erforschen – hatten sie allem Anschein nach größere Bedeutung für die »Wiederherstellung der Ordnung« als die zu den Brennpunkten kommandierten Freikorps. Nimmt man diesen Gewaltapparat mit in den Blick, dann scheint die Debatte darüber, ob der Arbeiteranteil in den Freikorps größer oder kleiner war, wenig fruchtbar zu sein. An der konterrevolutionären Funktion all dieser Verbände besteht nicht der geringste Zweifel. Und daran, dass man es hier mit einer Vorhut des Faschismus zu tun hat, auch nicht.