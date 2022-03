Städte für Menschen

imago/PEMAX Stadtbesichtigung: Peter Marcuse (Berlin, 17.3.2003)

Am 4. März verstarb, die Nachricht erreichte im Lärm der historischen Ereignisse jener Tage kaum noch ein Ohr im kontinentalen Europa, im Alter von 93 Jahren der politische Aktivist, Anwalt und Sozialwissenschaftler Peter Marcuse, das einzige Kind des als »Vater der Neuen Linken« geltenden Philosophen Herbert Marcuse.

1928 in Berlin geboren, emigrierte Peter Marcuse 1933 mit seinen Eltern über die Schweiz und Frankreich in die USA, wo er später in Harvard Geschichte und Literatur des 19. Jahrhunderts und anschließend Jura und Stadtentwicklung in Yale und Berkeley studierte. Von 1972 bis 2005 lehrte er selbst in Los Angeles und vor allem an der Columbia University in New York Wohnungswirtschaft sowie Stadt- und Regionalplanung. Philosophisch weit weniger ambitioniert, dafür aber solider als sein legendärer Vater, dessen Urne er 2003 im Rucksack mit nach Berlin brachte, wo sie auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt wurde, verwertete er doch so manches seiner Motive: Man könnte hier vielleicht von der Idee einer nicht eindimensionalen Stadt sprechen. Der Titel einer von Marcuse 2011 mit herausgegebenen Sammlung von Aufsätzen bringt auf Punkt, was das heißt und um was es ihm zeit seines Lebens ging: »Cities for People, Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City«. Aber schon in seiner 1972 unter dem Titel »Home Ownership for Low-Income Families: Legal and Financial Implications« erschienenen Dissertation hatte Marcuse sich mit der Wohnungs- als Eigentumsfrage auseinandergesetzt, und damit mit einem Problem, das nach dem Platzen der US-amerikanischen Immobilienblase und dem darauf folgenden Ausbruch einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 erneut brandaktuell wurde. In seinem Nachruf auf den Verstorbenen hob der Dekan der Graduate School of Architecture der Columbia University hervor, dass Marcuse zu den ersten Wissenschaftlern in den USA gehört hatte, die den Begriff der Gentrifizierung benutzten.

Natürlich sind Peter Marcuses stadtwissenschaftliche Hauptwerke überwiegend nicht ins Deutsche übersetzt worden. Übersetzt ist aber immerhin eines seiner hauptsächlichen Nebenwerke, nämlich sein politisches Journal aus dem Jahre 1989/90, das er als Fulbright-Stipendiat in der DDR verbrachte – zu seiner großen Enttäuschung allerdings nicht in Leipzig, Dresden oder Berlin, sondern in Weimar. Die seinerzeit bei Dietz erschienene deutschsprachige Fassung des (tatsächlich erst durch den Verlag angeregten) Buches verzichtete auf den vom Verfasser gewünschten Titel »Missing Marx« und wurde statt dessen unter dem leider zeitgemäßeren Titel »A German Way of Revolution. DDR-Tagebuch eines Amerikaners« auf einen nunmehr gesamtdeutschen Markt geworfen, auf dem sie bereits keine Chance mehr hatte. Gerade weil diesem Text, und das ist natürlich Teil des väterlichen Erbes, eine gewisse grundsätzliche Scheu vor dem »osteuropäischen ›Sozialismus‹« nicht abzusprechen ist, bleibt er ein erstaunliches Zeitzeugnis des Bemühens eines US-amerikanischen Gastprofessors, konstruktiv zur Stärkung eben dieser sozialistischen Bastion beizutragen.

Geradezu rührend ist Marcuses besonderer Blick auf das Protestgeschehen, wenn er eine der ersten Demonstrationen in Weimar beschreibt: »Wir sahen den Anfang des Marsches, unter einem Banner, das eine öffentliche Anhörung zum Generalbebauungsplan für Weimar verlangt (ich war natürlich außerordentlich erfreut, festzustellen, dass städteplanerische Themen eine so wichtige Rolle in der Bewegung spielten!)«. Ab Anfang Dezember 1989 ändert sich das Bild, zeigt sich Marcuse zunehmend besorgt: Die Demonstrationen »nehmen stark nationalistische (mitunter sogar bösartige), antisozialistische ebenso wie Anti-SED-Züge an«, so mancher Freund zeigt sich bereit, »blind zum Westen überzulaufen«, und im Fernsehen der DDR treten seltsame Gestalten auf. So zum Beispiel der Herausgeber einer konservativen bundesdeutschen Tageszeitung namens Die Welt: Die »Teilnehmer aus der BRD treten für die Marktwirtschaft ein. Doch der Herr von der Welt tut es mit solcher Arroganz, mit solcher Geringschätzung für diejenigen, die anderer Meinung sind, mit so einer Miene von überlegenem Wissen und Erfahrung, dass er für uns ein Element in der westdeutschen Haltung symbolisiert, das auf uns beunruhigend wirkt.«

Am Ende seines DDR-Tagebuches notiert Marcuse Eindrücke eines Frühlingstages in Ostberlin, es ist der 6. Mai 1990 (der Tag der Kommunalwahlen, aber das spielte schon keine Rolle mehr): »Als ich Rhoda abholen fuhr, machte ich kurz halt am Treptower Park. Was für ein schöner Ort! Die Welt ist wirklich sehr schön, wenn wir uns bloß damit zufriedengeben könnten, sie zu genießen.« Peter Marcuse hat diese Welt jetzt verlassen; wer sich ein wenig in sein Spätwerk einlesen möchte, kann das (noch) auf seinem seit 2010 geführten Blog »Critical planning and other thoughts« tun.