Zwischenstopp beim Höhenflug

Die Erdölpreise waren in der vergangenen Woche dem stärksten Absturz ausgesetzt, seit mit diesem Rohstoff gehandelt wird. Innerhalb von ungefähr zwei Tagen bewegte sich die international wichtigste Orientierungsmarke Brent Crude in einer Spannbreite von 33 US-Dollar pro Barrel. Ausgangspunkt war am Mittwoch ein Absturz von 131 US-Dollar pro Barrel auf 109 bis 111 US-Dollar pro Barrel. Am Freitag abend vor der Wochenendpause wurde Brent mit 112,7 US-Dollar pro Barrel notiert, nachdem der Preis zwischenzeitlich auf 116 bis 117 US-Dollar angestiegen war.

Die Ölpreise sind, auf kurze Zeit betrachtet, außergewöhnlich beweglich und durch äußere Ereignisse beeinflussbar, die weder eine Veränderung der Produktionskosten noch des tatsächlichen Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage reflektieren. Der Absturz vom Mittwoch war, so jedenfalls die allgemeine Interpretation, durch eine kurze Stellungnahme des Botschafters der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Washington, Yousef Al-Otaiba, ausgelöst worden, die in der Financial Times wiedergegeben wurde. Im wesentlichen hatte der Diplomat lediglich gesagt, dass sein Land eine Erhöhung der Ölförderung befürworte und sich in der OPEC, der Organisation erdölproduzierender Länder, dafür einsetzen werde. Von konkreten Zahlen war nicht die Rede.

Die OPEC ist vor sechs Jahren eine Arbeitsgemeinschaft mit mehreren anderen Ländern eingegangen, an deren Spitze Russland steht. Das Zweckbündnis läuft unter dem Namen »OPEC plus« und hat im Juli 2021 beschlossen, seine Gesamtförderung jeden Monat um 400.000 Barrel pro Tag – englisch abgekürzt bpd – zu steigern. Bei den regelmäßig am Monatsanfang stattfindenden Videokonferenzen der zuständigen Minister der Gemeinschaft werden Quoten für die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft vereinbart. Allerdings blieben die realen monatlichen Förderzunahmen der Gruppe in der Vergangenheit immer unter dem angestrebten Ziel von 400.000 bpd. Nur zwei Mitgliedern der »OPEC plus«, Saudi-Arabien und in geringerem Maß auch den VAE, wird grundsätzlich zugetraut, dass sie gegenwärtig über Reservekapazitäten für das Erreichen oder sogar Überschreiten ihrer Quote verfügen. Sie stehen deshalb unter ständigem Druck der US-Regierung, »die Hähne aufzudrehen«, um eine Stabilisierung der Ölpreise zu ermöglichen.

Einen Tag nach dem anscheinend nicht autorisierten Vorpreschen des Diplomaten Al-Otaiba erfolgte eine Korrektur. Der Energieminister der Emirate, Suhail Al-Masrui, bekräftigte in einem Tweet, dass die VAE weiter den Vereinbarungen der »OPEC plus« für eine kontrollierte, schrittweise Erhöhung ihrer Ölförderung folgen würden. Das hatte aber nur einen ganz geringfügigen Anstieg der Preise zur Folge. Die Gründe für das beträchtliche Sinken der Preise auf ein gegenwärtig anscheinend stabiles Niveau müssen also tiefer liegen.

Der erste in diesem Zusammenhang zu berücksichtigende Aspekt ist, dass das Preisniveau jetzt immer noch niedriger liegt als vor dem Beginn der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine. Ein wichtiger Faktor ist außerdem, dass die »OPEC plus« im Februar zum ersten Mal seit Juli 2021 ihr Ziel einer Förderungssteigerung um 400.000 bpd nicht nur erreichte, sondern mit 560.000 bpd sogar überschritt. Davon entfielen allein auf die OPEC 480.000 bpd. Mehr als ein Drittel des Zuwachses wurde von drei Mitgliedern der Gemeinschaft erbracht, für die aufgrund ihrer spezifischen Schwierigkeiten keine Obergrenzen festgelegt werden: Iran, Venezuela und Libyen. Saudi-Arabien pumpte zum ersten Mal seit längerer Zeit mehr Öl als Russland und überschritt die Quote, die für beide Staaten auf der selben Höhe liegt, um geringfügige 23.000 bpd.

Die vorherrschende Prognose ist, dass die Ölpreise nach der kurzzeitigen Abschwächung dieser Tage wieder stark ansteigen werden. Die jüngsten Maßnahmen des Westens, das Verbot der Einfuhr von russischem Öl in die USA, und das etwas zögernde Nachziehen der großen europäischen Staaten, haben die zu erwartenden Auswirkungen bei weitem noch nicht erreicht.