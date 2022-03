UN-Sitzung zu Biowaffenlaboren

IMAGO/Pacific Press Agency Sicherheitsratssitzung auf Antrag der Russischen Föderation zur mutmaßlichen Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine

Russland hat der Ukraine und den USA am Freitag im UN-Sicherheitsrat die Entwicklung von Biowaffen vorgeworfen. »Das russische Verteidigungsministerium besitzt jetzt Dokumente, die bestätigen, dass es auf dem Territorium der Ukrai­ne ein Netzwerk von mindestens 30 biologischen Labors gab«, erklärte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums in New York. Diese seien für »gefährliche Experimente« mit Erregern von Milzbrand, der auf den Menschen übertragbaren sogenannten Hasenpest (Tularämie), Cholera und anderen tödlichen Krankheiten genutzt worden. Dabei sei Kiew vom Pentagon unterstützt worden.

Chinas UN-Botschafter Zhang Jun erklärte in der Sitzung, sein Land habe die »relevanten Informationen« Moskaus zur Kenntnis genommen sowie Berichte, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der ukrainischen Regierung geraten hat, in Labors gelagerte Krankheitserreger zu vernichten. Wenn die USA der Auffassung seien, es handele sich um Falschinformationen, könnten sie »uns einfach relevante Daten zur Klärung zur Verfügung stellen«. Die internationale Gemeinschaft habe bereits Besorgnis über die biologischen Aktivitäten des US-Militärs geäußert, das »über 336 Labore in der ganzen Welt« verfüge. Diese Zahl stamme aus offiziellen Angaben der USA.

Bereits am Mittwoch hatte die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland – 2014 Architektin des nationalistischen Putsches in Kiew – eingeräumt, dass es in der Ukraine entsprechende Labore gibt. Bei einer Anhörung im US-Senat hatte sie auf die Frage des Senators Marco Rubio »Besitzt die Ukraine chemische oder biologische Waffen?« geantwortet: »Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir befürchten, dass russische Truppen, russische Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen.«

Das Eingeständnis Nulands hinderte die UN-Botschafter westlicher Staaten am Freitag nicht, die Vorwürfe Russlands als »wilde« Verschwörungstheorien abzutun. Die US-Vertretern Linda Thomas-Greenfield folgte wortreich der Linie Nulands: Gefahr drohe erst, wenn Russland Kontrolle über die Labore erlange. Denn es wolle selbst »unter falscher Flagge« chemische Waffen einsetzen. Die Existenz der Labore wurde auch hier nicht bestritten.