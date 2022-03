Die Zeit drängt

REUTERS/Benoit Tessier

In Frankreich haben am Sonnabend Zehntausende gegen die Klimakrise und soziale Ungerechtigkeit protestiert. Die Demonstrationen liefen unter dem Motto »Schaut hoch«, als Anspielung auf den Netflix-Film »Don’t Look Up«, der von ignoranten Politikern im Zuge einer Krise handelt. Die Klimaaktivisten riefen die Politik erneut dazu auf, den Schutz des Planeten zu einer Priorität zu machen. Am 10. April finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Wie AFP berichtete, habe die Klimakrise in der ersten Märzwoche lediglich 1,5 Prozent der Medienberichterstattung ausgemacht. (jW)