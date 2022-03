Kämpfe und Kompromisse

Mstyslav Chernov/AP/dpa Schwer umkämpft ist weiterhin die Hafenstadt Mariupol, auch zivile Gebäude stehen unter Beschuss (13. März)

Die Verhandlungen Russlands und der Ukraine kommen nach Angaben beider Seiten voran. Der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak, der auch Mitglied der Verhandlungsdelegation seines Landes ist, erklärte am Sonntag, Russland verhandle konstruktiver als bisher und habe begriffen, dass die Ukraine keine grundsätzlichen Zugeständnisse mache. Zuvor hatte er der Moskauer Wirtschaftszeitung Kommersant erklärt, es gehe unter anderem um Sicherheitsgarantien für beide Seiten. Ausdrücklich erkannte Podoljak dabei auch russische »Ängste« vor »bestimmten internationalen Bündnissen« an.

Auch Präsident Wolodimir Selenskij hatte einen blockfreien Status der Ukraine ins Gespräch gebracht. Ukrainischen Beamten, die sich auf eine Zusammenarbeit mit dem russischen Militär einließen, drohte er indes am Samstag abend per Video mit dem Tode. Nach seinen Angaben hätten die ukrainischen Streitkräfte der russischen Armee »die größten Verluste seit Jahrzehnten« zugefügt. 31 russische Bataillone seien außer Gefecht gesetzt worden. Jetzt schicke Moskau neue Truppen. Das russische Verteidigungsministerium gab an, seit dem 24. Februar 3.687 militärische Einrichtungen der Ukraine zerstört zu haben.

Russland scheint sich aber bei seinem Kriegsziel einer »Demilitarisierung« der Ukraine kompromissbereit zu zeigen. Das ukrainische Portal strana.news zitierte einen Berater des israelischen Premierministers Naftali Bennett mit der Aussage, der bisherige Verlauf der Gespräche zeige, dass Russland »nicht anstrebe, die Ukraine in die Knie zu zwingen«. Bennett versucht, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln; Selenskij hat Jerusalem als möglichen Unterzeichnungsort eines ukrainisch-russischen Friedensvertrags ins Gespräch gebracht.

Am Sonnabend telefonierten auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Wladimir Putin. Laut Kreml habe der russische Präsident »zahlreiche Fakten über grobe Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch die ukrainischen Streitkräfte« zitiert und Macron und Scholz aufgefordert, »auf die Kiewer Behörden einzuwirken, damit solche kriminellen Handlungen gestoppt werden«. Aus Berlin hieß es, Macron und Scholz hätten einen sofortigen Waffenstillstand gefordert und auf einen Einstieg in eine diplomatische Lösung des Konflikts gedrungen. Unterdessen bewilligte US-Präsident Joseph Biden weitere 200 Millionen US-Dollar für Waffenlieferungen.

Trotz der Hinweise auf intensivierte Verhandlungen setzte Russland seine Luftangriffe auf militärische und Infrastrukturziele in der Ukraine fort. Samstag nacht schlugen mehrere Raketen auf einem Militärgelände westlich von Lwiw nahe Polen ein. Auf dem Truppenübungsplatz Jaworiw werden ukrainische Soldaten von NATO-Militärs ausgebildet. Mindestens 35 Personen seien getötet und 134 verletzt worden, teilte die regionale Verwaltung mit.

Der Meldung des ukrainischen Außenministeriums, dass in der umkämpften Hafenstadt Mariupol eine Moschee, in der rund 80 Menschen Zuflucht gefunden haben, von russischer Seite beschossen worden sei, wurde vom dortigen Imam widersprochen, wie der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am Sonntag in Antalya sagte. Die Moschee sei intakt. Unklar blieb die Lage im Atomkraftwerk Saporischschja. Laut Kiew seien neben rund 400 Soldaten auch Beschäftigte des russischen Staatskonzerns Rosatom eingetroffen. Rosatom bestätigte deren Präsenz, sie stünden dem ukrainischen Fachpersonal »beratend zur Seite«. Verwaltung und Betrieb lägen in der Hand der Ukraine.