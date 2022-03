»Guter Journalismus muss sich gegen die Macht stellen«

Artur Widak/NurPhoto/IMAGO Während eines Treffens von Journalisten gegen Gewalt an der juristischen Fakultät der Universität in San Cristóbal de las Casas am 5. März. Einen Tag zuvor wurde im zentralmexikanischen Bundesstaat Zacatecas ein Kriminalreporter getötet. Es ist bereits der siebte Tote in diesem Jahr.

José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo und Heber López: Dies sind die Namen von fünf Journalisten, die alleine in den ersten Wochen dieses Jahres in Mexiko umgebracht worden sind. Damit steigt die Zahl der dort seit 2000 ermordeten Journalisten auf 150. Wie erklärt sich diese Gewalt gegen Medienschaffende?

Gewalt gegen Journalisten ist kein neues Phänomen in Mexiko, aber speziell mit der Amtszeit des Präsidenten Felipe Calderón von 2006 bis 2012 verschärfte sich die Situation für Medienschaffende. Seit dieser den »Krieg gegen die Drogen« ausrief und die Militarisierung des Landes vorantrieb, kam es zu unzähligen Aggressionen bis hin zur Ermordung von Journalisten, aber auch von Menschenrechtsaktivisten und Führungspersönlichkeiten von sozialen und indigenen Bewegungen. Das hat dazu geführt, dass Mexiko zum gefährlichsten Land für Journalisten weltweit wurde, gefährlicher als Syrien zu den Hochzeiten des Bürgerkriegs. Während in Syrien offiziell Krieg herrschte, war und ist die Situation in Mexiko anders. Hier gibt es widerstreitende Interessen verschiedener Machtblöcke, wobei diese auf vielfältige Weise mit staatlichen Stellen und dem organisierten Verbrechen verbunden sind. Insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene gibt es eine enge Verschränkung von Drogenkartellen mit der öffentlichen Verwaltung, die die journalistische Arbeit von Kollegen vor Ort unglaublich gefährlich macht, vor allem, wenn man versucht die Machenschaften der Mächtigen aufzudecken.

Sie sprechen von den Verbindungen der Kartelle mit staatlichen Stellen. Oft wird ja das Bild gezeichnet, dass es lediglich die Drogenkartelle sind, die hinter den Attacken stehen, und der Staat hilflos ist. Was ist Ihre Einschätzung?

Es gab und gibt auch direkte staatliche Attacken auf Journalisten und die Meinungsfreiheit, vor allem während der Amtszeiten von Calderón und der nachfolgenden von Enrique Peña Nieto (2012–2018, jW). Derzeit gehen diese aber hauptsächlich von Lokal- und Regionalregierungen aus, die oftmals eine enge Verbindung zu Kartellen und anderen kriminellen Vereinigungen haben. Bei den Attacken auf Journalisten werden also meist Elemente des organisierten Verbrechens und nicht die Sicherheitskräfte tätig, obwohl das auch vorgekommen ist. Staatliche Stellen setzten in der Vergangenheit eher auf andere Maßnahmen zur Einschüchterung, etwa strafrechtliche Ermittlungen gegen Reporter oder Schadenersatzklagen gegen kritische Medien.

Würden Sie sagen, dass sich die Situation für Medienschaffende seit dem Amtsantritt von Andrés Manuel López Obrador im Jahr 2018 verbessert hat?

Nun ja, von seiten der Regierung des Präsidenten López Obrador existiert eine gewisse Geringschätzung der Medien. Diese äußert sich allerdings eher in öffentlichen Kontroversen als in direkten Angriffen. Dazu muss man auch sagen, dass sich die verbalen Attacken des Präsidenten häufig gegen Presseorgane richten, die zuvor eng mit den rechten und neoliberalen Regierungen zusammengearbeitet haben und Teil des Machtapparats waren. Die Besitzer dieser Medien gehören zu den mächtigsten Figuren des Landes und fühlten sich mit der Wahl López Obradors zum Präsidenten aus dem Zentrum der Macht verdrängt. Sie nutzen ihren enormen Einfluss, um Druck von rechts auf die Regierung auszuüben. Daher geht es bei diesen Auseinandersetzungen nicht um das Recht auf Meinungsfreiheit, sondern es ist ein Disput zwischen Machtblöcken. Gleichzeitig ist es allerdings schon so, dass die Bundesregierung unter López Obrador derzeit nicht direkt gegen kritische Medien vorgeht, wie das bei den vorherigen Regierungen der Fall war.

Wieso reißen die Angriffe auf Journalisten dann nicht ab? In den bisherigen gut drei Jahren der Amtszeit López Obradors sind bereits 30 Journalisten ermordet worden. Zum Vergleich: In der sechsjährigen Amtszeit seines Vorgängers Peña Nieto waren es 47.

Nur, weil die Zentralregierung nicht direkt für Angriffe auf Journalisten verantwortlich ist, heißt das ja nicht, dass sie ihre Arbeit macht. Ich würde sagen, die Schuld der Regierung von López Obrador liegt in der Unterlassung, denn sie bewahrt Medienschaffende nicht vor Angriffen Dritter. Schon seit einigen Jahren gibt es ein Schutzprogramm für besonders gefährdete Journalisten, für welches das Innenministerium verantwortlich ist. Allerdings ist dieses Vorgehen eine völlig unzureichende Antwort. Das kann man schon daran sehen, dass es zahlreiche Fälle gibt, in denen Kollegen, die Teil dieses Programms waren, trotzdem ermordet worden sind. Auch Contralínea, die Zeitschrift, bei der ich arbeite, war zeitweise unter den Schutz dieses Programms gestellt worden, nachdem ein Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs den mexikanischen Staat dazu verurteilt hatte. Da gab es aber dann nur schöne Worte und nichts weiter. Und daran hat sich unter der neuen Regierung nichts geändert. Der Staat schützt Journalisten immer noch nicht vor Gewalt.

Sie hatten es bereits erwähnt: Auch die Contralínea war immer wieder von Attacken und Einschüchterungsversuchen betroffen. Was ist vorgefallen, und wie sind Sie und Ihre Kollegen damit umgegangen?

Die Contralínea hat in den zwei Jahrzehnten ihrer Existenz bereits alle Arten von Repression erlebt. Das reicht von offener Gewalt über Hausdurchsuchungen bis hin zu anderen, weniger plakativen Angriffen auf die Pressefreiheit. Zwischen den Jahren 2009 und 2012 erlebten wir eine wahre Welle von Attacken. Unsere Büros wurden wegen kritischer Recherchen durchsucht, unser Chefredakteur wurde verhaftet, und es kam zu Angriffen auf mehrere von uns. Dazu kamen zahlreichen Strafanzeigen und Zivilklagen, die uns von unserer Arbeit abhalten sollten. Doch uns war immer klar, dass es weitergehen muss und wir nicht bereit sind nachzugeben. Das war immer der Konsens in der Redaktion.

Diese Zeit hat enorm viel Kraft gekostet, denn neben unserer eigentlichen Arbeit mussten wir uns ständig noch gegen diese Angriffe wehren und einen Umgang damit finden. Uns einte das Gefühl, weitermachen zu müssen, da wir alle der Auffassung waren, die Repression ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere Arbeit richtig machen. Die Mächtigen fühlten sich durch unsere Recherchen bedroht und mussten daher gegen uns vorgehen. Ohne unsere tiefe Überzeugung vom sozialen Wert des investigativen Journalismus hätten wir in dieser Zeit wohl aufgegeben. Danach flaute die Repression ab, was nicht heißt, dass wir keine Probleme mehr hatten. Und wichtig ist auch eine weitere Konstante: die ökonomische Gewalt des Staates gegen kritische Medien.

Was meinen Sie mit ökonomischer Gewalt?

TejeMedixs Zósimo Camacho

In Mexiko entscheidet der Staat über das wirtschaftliche Schicksal der Medien. Dazu muss man wissen, dass sich praktisch der gesamte mexikanische Journalismus durch Werbeanzeigen finanziert und es bisher kaum andere Modelle gibt. Und der wichtigste Anzeigengeber ist der Staat. Das heißt, dass die Regierung Medien durch die Vergabe von Anzeigen belohnen kann – oder eben nicht. Je nachdem, wie sie die Berichterstattung findet. Das hat zur Folge, dass staatsnahe Medien wie etwa die großen Fernsehsender Televisa und TV Azteca oder konservative Zeitungen wie La Reforma und El Universal zu manchen Zeiten von der Bundesregierung mit Geld geradezu überschüttet wurden, während wir uns in manchen Monaten keinen Lohn auszahlen konnten, weil die Situation unserer Zeitschrift so prekär war. Glücklicherweise hat sich dies nun mit López Obrador jedenfalls ein klein wenig verändert. Wir kriegen zwar weiter extrem wenig vom Kuchen ab, jetzt können wir uns aber jedenfalls auf den Eingang der vereinbarten Anzeigengelder verlassen. Nichtsdestotrotz streiten wir gemeinsam mit anderen Medien dafür, dass der Regierung die Entscheidungsmacht über die Anzeigenvergabe entzogen wird. Das ist ein System, das geradezu dazu einlädt, von den Mächtigen missbraucht zu werden.

Diese Macht der Bundesregierung ist ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert. Können Sie die Hintergründe näher erläutern?

Mexiko wurde nach der Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 2000 von der Partido Revolucionario Institucional, PRI, regiert. Dieses Einparteiensystem spiegelte sich auch in der Medienlandschaft wider. Während der Revolution hatte es noch viele kritische Publikationen gegeben, doch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurde die Kontrolle immer strikter. Zwischen die politische Macht und die Schaltstellen der nationalen Medien passte kein Blatt. Hier und da wurden auch kritische Stimmen zugelassen, aber de facto existierte die Pressefreiheit nicht. Hinzu kam, dass wenige Familien die großen Verlagshäuser, Fernsehanstalten und so weiter unter sich aufteilten. Und die standen der Regierung natürlich besonders nahe. Es war eine Epoche des Schweigens über viele Dinge. Der Regierung gelang es durch diese umfassende Kontrolle, Verbrechen zu vertuschen und oppositionelle Strömungen totzuschweigen. Ende der 1980er Jahre begann dann der Präsident Carlos Salinas de Gortari mit einer beispiellosen Privatisierungswelle, von der auch der Mediensektor nicht verschont blieb. So entstanden private Monopole, die aber nichts von der Nähe zu den Herrschenden einbüßten. Doch mit dem Machtverlust der PRI im Jahr 2000 und dem Aufkommen des Internets veränderte sich auch die Medienlandschaft und wurde deutlich pluraler. Zu jener Zeit entstand auch Contralínea.

Und dennoch ist das Eigentum im mexikanischen Mediensektor in wenigen Händen konzentriert. Wieso gibt es so wenige alternative Modelle wie etwa Genossenschaften?

Eigentlich müsste es unser Ziel sein, ausschließlich von unseren Lesern zu leben. Aber aufgrund der Geschichte Mexikos gibt es immer noch ein tiefes Misstrauen gegenüber den Medien, und in vielen Landesteilen gibt es keine Kultur des Zeitungslesens.

Nun hat das 21. Jahrhundert neue Herausforderungen für Mexiko mit sich gebracht. Der entfesselte Neoliberalismus hat zu einer Gewaltspirale mit Zehntausenden Toten und »Verschwundenen« geführt. Was ist vor diesem Hintergrund die Aufgabe von kritischen Journalisten?

Unsere Aufgaben haben sich aus meiner Sicht nicht geändert, und auch die Herausforderungen sind ähnlich geblieben. Wir müssen die Mächtigen konfrontieren. Und damit meine ich sowohl diejenigen, die formell das Sagen haben, als auch die faktisch Mächtigen in unserem Land. Egal, ob Politiker, Unternehmer, Drogenbosse oder Bischöfe – unsere Aufgabe ist es, ihr Agieren aufzudecken und zu hinterfragen. Das ist in allen Gesellschaften der Welt die soziale Aufgabe des Journalismus – aber eben auch die gefährlichste.

Sie selbst sind ein dezidiert linker Journalist. Was bedeutet Ihre politische Haltung für Ihren Beruf, und wie beeinflusst sie Ihre Herangehensweise an Recherchen?

Für mich persönlich ist die Möglichkeit, investigativ zu arbeiten, sehr wichtig. Ich bin der Meinung, dass wir Journalisten nur durch ernsthafte Recherchen und Hintergrundberichte der Gesellschaft wirklich einen Dienst erweisen können. Verstehen Sie mich nicht falsch: Auch der Meinungsjournalismus in Form von Kolumnen und ähnlichem hat seine Berechtigung. Aber das Aufdecken von Missständen und das ständige Hinterfragen der Macht sind für mich die zentralen Aufgaben für den Journalismus. Und natürlich spielt dabei meine politische Haltung eine Rolle. Ich würde sagen, dass sie mich in erster Linie zu den Themen führt, denen ich mich näher widmen will. Wenn ich mich mit Guerillaorganisationen, sozialen Bewegung oder der Korruption von Unternehmern beschäftige, hat das seinen Hintergrund in meinen ideologischen Überzeugungen. Ich weiß, dass wir in einer zutiefst ungleichen und ungerechten Ordnung leben, in der wenige Reiche von der Arbeit vieler Armer leben. Und deshalb versuche ich als Journalist, meinen Teil zum Widerstand und zur Emanzipation der Völker beizutragen.

Das heißt dann aber, dass ich, nachdem ich ein Thema gefunden habe, versuche, im Rahmen der konkreten Recherche diese nüchtern und ohne ideologische Färbung zu präsentieren. Denn ich bin der Auffassung, dass deren Ergebnisse für sich sprechen können. Wenn wir Menschenrechtsverletzungen und Korruption aufdecken, dann wird darin die Gewalt der Herrschenden offenbar. Dafür muss man gründlich sein und die Dinge gut aufbereiten. Und um das zu schaffen, darf man wiederum nie seine Grundhaltung vergessen.

Noch eine Frage zum Beginn Ihrer journalistischen Karriere: Was hat Sie vor zwanzig Jahren dazu bewogen, diesen Beruf zu ergreifen?

Die Wahl meines Berufs hat eng mit meinen politischen Überzeugen zu tun. Ich bin wie viele aus meiner Generation geprägt vom zapatistischen Aufstand 1994. Ich war zwar noch jung, aber ich war tief bewegt von den Bildern aus Chiapas. Ich komme selbst aus einer Bauernfamilie, und der Widerstand der Zapatistas bestätigte viel von dem, was ich selbst geahnt hatte. Später studierte ich an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM. Dort erhielt ich eine marxistische Ausbildung, durch die meine linken Überzeugungen weiter vertieft wurden. In dieser Zeit hätten es auch viele andere Berufe werden können, aber schließlich merkte ich, dass ich als Journalist genau das machen konnte, was ich wollte: Dokumentieren, was passiert, um dazu beizutragen, dass sich die Dinge verändern. Es war und ist eine Möglichkeit, für die Befreiung der Menschen zu kämpfen. Es heißt ja oft, dass der Journalismus die vierte Gewalt oder vierte Macht sei. Ich halte das für Unsinn. Guter Journalismus muss sich gegen die Macht stellen, er muss Gegenmacht sein. Davon bin ich bis heute überzeugt.