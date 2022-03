Anno … 11. Woche

1892, 14.–18. März: Auf dem Halberstädter Gewerkschaftskongress treffen erstmals nach dem Ende des Sozialistengesetzes Vertreter von 57 der insgesamt 65 im Deutschen Reich existierenden freien Gewerkschaften zusammen, um über die künftige Struktur der Gewerkschaftsbewegung zu entscheiden. Der zentrale Konflikt zwischen den sogenannten Lokalisten, den Vertretern kleinerer Gewerkschaften, die für dezentrale Strukturen plädieren, und den größeren Gewerkschaften, die eine berufsständische Organisation anstreben, können letztere für sich entscheiden. Beschlossen wird die Schaffung einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation auf der Grundlage von Zentralverbänden für die Branchenebene ­(Industrieverbände) unter der Leitung einer Generalkommission.

1937, 14. März: In der auf deutsch verfassten Enzyklika »Mit brennender Sorge« kritisiert Papst Pius XI. die Politik der Nazis gegenüber der katholischen Kirche und die Verletzung des Reichskonkordats aus dem Jahr 1933. Eine grundsätzliche Verurteilung des deutschen Faschismus ist darin aber nicht formuliert. Die relativ kritische Haltung von Pius XI. wird von seinem 1939 ins Amt kommenden Nachfolger Pius XII. nicht weiterverfolgt.

1962, 14. März: In Genf wird auf Initiative der UN-Vollversammlung die sogenannte Achtzehn-Staaten-Abrüstungskonferenz eröffnet. Einen Tag später unterbreitet der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko den Vertragsentwurf für eine allgemeine und vollständige Abrüstung in drei Etappen unter internationaler Kontrolle. Das multilaterale Forum für Verhandlungen über Rüstungskontrolle und Abrüstung besteht als UN-Konferenz für Abrüstung bis heute.

1962, 18. März: Frankreich und die algerische Befreiungsbewegung Front de Libération Nationale unterzeichnen in Évian-les-Bains die sogenannten Verträge von Évian zur Beendigung des Algerienkrieges. Am folgenden Tag tritt ein Waffenstillstand in Kraft, Algerien wird unabhängig.

1967, 14. März: Die Staatsanwaltschaft Aachen erhebt wegen fahrlässiger Tötung sowie Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz Anklage gegen neun führende Mitarbeiter des Pharmaunternehmens Grünenthal, das zwischen 1957 und 1961 das Schlaf- und Beruhigungsmittel »Contergan« vertrieben hat. Der Prozess, der im Januar 1968 eröffnet wird, endet am 18. Dezember mit der Einstellung wegen geringfügiger Schuld der Angeklagten. Die als Nebenkläger auftretenden Eltern von Geschädigten stimmen einem Vergleich und der Zahlung von 100 Millionen D-Mark zu.