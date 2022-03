»Ein Revolutionär, der kämpfend gefallen ist«

Independent Photo Agency/imago Der Verleger und der Comandante en jefe: Giangiacomo Feltrinelli und Fidel Castro (undatierte Aufnahme)

Am Morgen des 15. März 1972 wurde in Segrate bei Mailand unter einem Hochspannungsmast eine verstümmelte Leiche gefunden. Es handelte sich bei dem Toten um den Verleger Giangiacomo Feltrinelli, der als ein Anhänger der linksradikalen Lotta Continua und ihres Kampfes gegen die faschistische Gefahr bekannt war. Der für die CIA arbeitende Mailänder Polizeikommissar Luigi Calabresi begab sich persönlich nach Segrate und erklärte sogleich, der Verleger sei am Vortag bei einem Sprengstoffanschlag, den er habe verüben wollen, ums Leben gekommen. Die Zeitung Lotta Continua enthüllte dagegen, dass Feltrinelli einem Mordanschlag der CIA zum Opfer gefallen war, an dem zwei Faschisten mitgewirkt hatten. Sie würdigte den Verleger als »einen Revolutionär, der kämpfend gefallen ist«. An seiner Beerdigung nahmen mehr als 8.000 Menschen teil.

Spätere Ermittlungen des Staatsanwalts Guido Viola bestätigten »die Verwicklung von Geheimdiensten in den Tod Feltrinellis«. Ein Dokument der CIA hatte ihn als »ein Element« bezeichnet, das zu »eliminieren« sei. Bekannt wurde auch die Verwicklung der Anfang der 1970er Jahre von der CIA gegründeten und schließlich 1982 verbotenen faschistischen Geheimloge »P 2«, die 1978 auch das Mordkomplott gegen Aldo Moro, den Bündnispartner der Italienischen Kommunistischen Partei (IKP), inszeniert hatte. Die Untersuchungen am Tatort hatte ein Carabinieri-Offizier durchgeführt, der dem militärischen Geheimdienst SID angehörte. Ein medizinisches Gutachten hatte festgestellt, dass die Verletzungen am Kopf und am Körper des Toten durch einen »Angriff von hinten« mit einem stumpfen Gegenstand verursacht wurden und der Tote an den Händen gefesselt worden war. Das Gutachten war unterschlagen worden.

An der Seite der Resistenza

Feltrinelli war eine schillernde Persönlichkeit nicht nur der italienischen, sondern insgesamt der europäischen Nachkriegsgeschichte. Am 9. Juni 1926 in Mailand geboren, stammte er aus einer der reichsten Unternehmerfamilien Italiens, unter anderem mit Beteiligungen an mehreren europäischen Eisenbahngesellschaften und einer eigenen »Banco Feltrinelli«. Die luxuriöse »Villa Feltrinelli« in Gargnano am Gardasee nahm Mussolini, nachdem die Besitzer sie aufgegeben hatten, zur Residenz. 1943 hatte der 17jährige Feltrinelli sich den Partisanen angeschlossen. Im März 1945 war er der IKP beigetreten, die er 1957 verließ, nachdem sie die von seinem Verlag besorgte Herausgabe des Buches »Doktor Schiwago« des Dissidenten Boris Pasternak »gerügt« hatte. Für Behauptungen, er habe die Partei bereits 1956 nach dem Eingreifen der UdSSR in Ungarn verlassen, gibt es kein Beweise. Die Traditionen des Kampfes gegen das Besatzungsregime der Hitlerwehrmacht und deren Mussolini-Vasallen blieben in Feltrinellis Schaffen sowohl als Verleger wie auch an der Seite des Widerstandes der Antifaschisten gegen die von der Mussolini-Nachfolge-Partei des Movimento Sociale Italiano (MSI) ausgehende Gefahr und auch in der von ihm geübten internationalen Solidarität lebendig.

Feltrinelli war persönlich mit Fidel Castro und Che Guevara, bei dem er sich einige Zeit in Bolivien aufhielt, befreundet, übte Solidarität mit dem Befreiungskampf der Palästinenser und mit nationalen Bewegungen in der »dritten Welt«, die er auch finanziell unterstützte. Besonders die Kubanische Revolution war für Feltrinelli ein außergewöhnlich beeindruckendes Ereignis. 1964 weilte er mit seiner dritten Ehefrau, der Hamburger Fotografin und Buchverlegerin Inge Schönthal, einen Monat lang auf Einladung Fidel Castros in Kuba. »Er lud uns öfter zu sich nach Hause ein. Er lebte in einem schlichten, modernen Bungalow. Auf dem Dach gab es einen kleinen Hühnerstall und einen Basketballkorb«, schrieb sie in ihren Erinnerungen. Giangiacomo habe keine Hemmungen gehabt, »Castro scharf zu attackieren, weil er die Homosexuellen in Kuba verfolgen ließ«. Er habe es »absurd« genannt, dass »ihr eine Revolution machen wollt, ohne eure konservativen katholischen Konventionen zu revolutionieren«. Für Castro sei das »eine ungeheuerliche Majestätsbeleidigung« gewesen. »Aber Giangiacomo imponierte ihm, weil er sich nicht servil verhielt«, und die Kritik habe den Beziehungen keinen Abbruch getan.

In den Untergrund

Feltrinelli, der gut Deutsch sprach, war auch mit der Studentenbewegung in der BRD eng verbunden und mit Rudi Dutschke befreundet. Er finanzierte den Internationalen Vietnamkongress im Februar 1968 in Westberlin, auf dem er die Eröffnungsrede hielt. Wie Dutschke beschäftigte ihn die Frage, ob und wie eine Übertragung der Guerillamethoden aus der »dritten Welt« in die europäischen Metropolen möglich sei. Als Dutschke im April 1968 bei dem Attentat am Westberliner Kurfürstendamm von drei Kugeln an Kopf und Schulter getroffen wurde, nahm Feltrinelli den Schwerverletzten in seinem Mailänder Haus zur Genesung auf. Einige Partisanen aus seiner früheren Einheit sorgten für Dutschkes Sicherheit.

Das faschistische Attentat auf die Mailänder Landwirtschaftsbank mit 16 Toten und fast 100 Verletzten am 12. Dezember 1969 war der bis dahin schwerste Terroranschlag im Rahmen der von der CIA forcierten »Strategie der Spannung«. Verantwortlich gemacht dafür wurde die Linke. 300 radikale Linke wurden verhaftet, unter ihnen der Eisenbahner und bekannte Anarchist Guiseppe Pinelli. Um ein Geständnis zu erpressen, wurde er gefoltert und aus dem Fenster in den Tod gestürzt. Feltrinelli zog eine Parallele zum Reichstagsbrand der deutschen Faschisten 1933, sah darin das Signal zu einen faschistischen Staatsstreich, wie er dann im Dezember 1970 tatsächlich auch versucht wurde. Feltrinelli gründete daraufhin eine klandestine Organisation, die sich in Anlehnung an die Gruppi di Azione Patriotica der Resistenza Gruppo di Azione Partigiana (GAP) nannte. »Die frontale Auseinandersetzung« sah er »als einzigen Ausweg, um Faschismus und Imperialismus zu schlagen«. Er selbst nahm den Kampfnamen »Osvaldo« an. Seit dieser Zeit agierte er faktisch in der Illegalität.